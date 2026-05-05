Focus sur lâ€™un des deux plus gros CPPA signÃ© par SNCF Energie

JP Energie Environnement et GÃ©nÃ©rale du Solaire sâ€™associent sur la Tranche 3 des Champs Solaires de Touraine (87 MW, Indre-et-Loire), dernier CPPA contractÃ© par SNCF Energie. Une Ã©nergie solaire locale pour faire rouler les trains exploitÃ©s par SNCF VoyageursÂ !

JP Energie Environnement (JPee) et GÃ©nÃ©rale du Solaire, producteurs indÃ©pendants franÃ§ais dâ€™Ã©nergies renouvelables, viennent dâ€™acquÃ©rir un projet de centrale photovoltaÃ¯que au sol Ã Sonzay (Indre-et-Loire) dÃ©veloppÃ© par Quercus Energies. Pour Daniel Bour, PDG de GÃ©nÃ©rale du Solaire, Â«Â notre enthousiasme est rÃ©el, aux cÃ´tÃ©s de JP Energie Environnement, de voir se concrÃ©tiser avec succÃ¨s ce partenariat avec Quercus Ã‰nergies. Cela dÃ©montre notre capacitÃ© Ã travailler avec des dÃ©veloppeurs indÃ©pendants et nous espÃ©rons poursuivre cette belle dynamique avec Quercus Ã‰nergies sur dâ€™autres projets dâ€™envergure. Â» Le parc solaire permettra de produire plus de 100 GWh par an destinÃ©s Ã approvisionner en Ã©lectricitÃ© verte et sur le long terme SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, qui conclut ainsi un nouveau Corporate Power Purchase Agreement (CPPA). Â« Cette cession dÃ©montre la capacitÃ© et le savoir-faire de Quercus Ã‰nergies Ã dÃ©velopper des projets dâ€™envergure structurants pour le territoire. Nous nous rÃ©jouissons dâ€™avoir su rÃ©unir deux acteurs indÃ©pendants majeurs des Ã©nergies renouvelables avec lâ€™un des plus importants consommateurs dâ€™Ã©nergie en France, permettant ainsi de finaliser le dÃ©veloppement du volet de lâ€™opÃ©ration liÃ© Ã la production dâ€™Ã©nergie solaire. Ceci nous permettant de nous tourner pleinement au dÃ©veloppement du volet culturel des Champs Solaire de Touraine. Â» prÃ©cisent Bruno et Stanislas Cheuvreux, PrÃ©sident et Directeur GÃ©nÃ©ral de Quercus Energies.

Deux producteurs indÃ©pendants franÃ§ais associÃ©s pour la construction et lâ€™exploitation du projet

Depuis sa crÃ©ation en 2004, JP Energie Environnement dÃ©veloppe, construit, finance et exploite des centrales de production dâ€™Ã©nergie renouvelable, Ã©oliennes et photovoltaÃ¯ques. Le groupe GÃ©nÃ©rale du Solaire, crÃ©Ã© en 2008 Ã lâ€™initiative de Daniel Bour, est un producteur indÃ©pendant franÃ§ais dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, expert du dÃ©veloppement, de lâ€™ingÃ©nierie, de la construction, du financement et de lâ€™exploitation de centrales photovoltaÃ¯ques. Leur collaboration pour la Tranche 3 des Champs Solaires de Touraine (centrale photovoltaÃ¯que au sol Ã Sonzay) sâ€™est Ã©tablie de maniÃ¨re Ã©vidente : GÃ©nÃ©rale du Solaire bÃ©nÃ©ficiant dâ€™une connaissance approfondie du site, et JPee disposant dâ€™une expertise solide en matiÃ¨re de CPPA (le septiÃ¨me) avec un premier contrat signÃ© avec SNCF Energie en 2025. Les deux acteurs porteront Ã part Ã©gale la sociÃ©tÃ© dâ€™exploitation de la centrale solaire, confirmant ainsi leurs positions de producteurs dâ€™Ã©lectricitÃ© engagÃ©s dans la transformation Ã©nergÃ©tique franÃ§aise. GÃ©nÃ©rale du Solaire pilotera la construction du projet, JPee assurera sa maintenance. La tranche 3 des Champs Solaires de Touraine, implantÃ©e sur 62 hectares, produira plus de 100 GWh par an.

Un engagement dans la durÃ©e qui permet Ã SNCF Voyageurs de se prÃ©munir de la volatilitÃ© du marchÃ© et financer la transition Ã©nergÃ©tique

Par la signature de contrats green corporate-PPA (Power Purchase Agreement, contrat dâ€™achat long terme) avec des fournisseurs dâ€™Ã©nergie, SNCF Voyageurs, par le biais de sa filiale SNCF Energie, permet Ã ces dÃ©veloppeurs de financer et construire de nouveaux actifs de production dâ€™Ã©nergie renouvelable en France. En Ã©change, SNCF Voyageurs bÃ©nÃ©ficie dâ€™un prix quasi fixe de lâ€™Ã©lectricitÃ© issue de ces centrales, ce qui la rend moins dÃ©pendante de la volatilitÃ© des prix du marchÃ©. Â« Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec JP Energie Environnement dans le cadre de son association avec GÃ©nÃ©rale du Solaire pour la construction et lâ€™exploitation de ce nouveau parc en Indre-et-Loire. Ce projet concrÃ©tise lâ€™un des deux plus gros C-PPA signÃ© par SNCF Energie pour un volume annuel dâ€™environ 100 GWh, illustrant une nouvelle fois lâ€™engagement de lâ€™entreprise en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique. InitiÃ© en 2018, le programme PPA de SNCF Energie reprÃ©sente aujourdâ€™hui 1 100 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an et permet de couvrir 20 % de la consommation Ã©lectrique des trains opÃ©rÃ©s par SNCF Voyageurs Â» confirme Olivier Menuet, PrÃ©sident de SNCF Energie et Directeur RSE de SNCF Voyageurs. Â

Â«Â SNCF Energie, institution emblÃ©matique franÃ§aise, acteur clÃ© des mobilitÃ©s bas carbone Â»

Ce nouveau projet en collaboration avec JP Energie Environnement et GÃ©nÃ©rale du Solaire concrÃ©tise lâ€™un des deux plus gros CPPA signÃ© par SNCF Energie. LancÃ© en 2018 par sa filiale, le programme Â« corporate PPA Â» reprÃ©sente aujourdâ€™hui 1 100 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte par an, couvrant ainsi 20 % de la consommation Ã©lectrique des trains opÃ©rÃ©s par SNCF Voyageurs. Lâ€™entreprise est aujourdâ€™hui lâ€™une des toutes premiÃ¨res entreprises consommatrices dâ€™Ã©nergie renouvelable. Â« Ce projet menÃ© avec GÃ©nÃ©rale du Solaire dÃ©montre lâ€™agilitÃ© de la filiÃ¨re des renouvelables au bÃ©nÃ©fice de la transition Ã©nergÃ©tique. Nous sommes trÃ¨s fiers de servir Ã nouveau les besoins de SNCF Energie, institution emblÃ©matique franÃ§aise, acteur clÃ© des mobilitÃ©s bas carbone Â» ajoute Xavier Nass, PDG de JP Energie Environnement. La production de la Tranche 3 des Champs Solaires de Touraine (100 GWh) Ã©quivaut aux besoins annuels Ã©lectriques de lâ€™ensemble des trains exploitÃ©s par SNCF Voyageurs circulant sur 8 lignes : OrlÃ©ans – Paris, Bercy – Nevers, Paris-Montparnasse – Chartres, OrlÃ©ans – Tours, Paris-Montparnasse – Le Mans, Paris Austerlitz – Tours, Paris Austerlitz – Nevers et Bourges – Paris Austerlitz.

Une centrale au sein dâ€™un projet dâ€™envergure : les champs solaires de Touraine dÃ©veloppÃ©s par Quercus Energies

Cette centrale solaire, dite Tranche 3, sâ€™inscrit dans un ensemble plus large dÃ©diÃ© Ã la production dâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que : les Champs Solaires de Touraine, dÃ©veloppÃ© par Quercus Energies et son Ã©quipe, sur le site d’une ancienne friche agricole.

Le dÃ©veloppement des Champs Solaires de Touraine, initiÃ© en 2012, permet le dÃ©ploiement de 166 MW sur un site unique de 200 ha, en trois Ã©tapes successives :

- PremiÃ¨re tranche : deux centrales de 17 MW et 14 MW, laurÃ©ates dâ€™un appel dâ€™offres de la CRE, mises en service par Engie Green en 2021.

- DeuxiÃ¨me tranche : 48 MW, aussi laurÃ©ate dâ€™un appel dâ€™offres CRE, dont le permis de construire, obtenu en 2023, est commun avec la tranche 3. Cette tranche sera exploitÃ©e par Quercus Energies.

- TroisiÃ¨me tranche : 87 MW, cÃ©dÃ©e au consortium GÃ©nÃ©rale du Solaire/JP Energie Environnement Ã la suite dâ€™un appel dâ€™offre.

Au total, ce projet constitue lâ€™un des ensembles photovoltaÃ¯ques les plus importants dÃ©veloppÃ©s sur un site unique en France. Les Champs Solaires de Touraine reprÃ©sentent un levier Ã©conomique important pour le territoire, notamment grÃ¢ce aux retombÃ©es fiscales pour les collectivitÃ©s locales et publiques estimÃ©es Ã 700 000 â‚¬/an (communes, communautÃ© de communes, dÃ©partement). Au-delÃ de la production dâ€™Ã©nergie renouvelable, le projet sâ€™inscrit dans une vision de dÃ©veloppement territorial, associant transition Ã©nergÃ©tique, culture et dynamisation rurale. En parallÃ¨le du dÃ©veloppement des centrales solaires, le projet prÃ©voit ainsi la construction dâ€™un centre artistique, culturel et pÃ©dagogique : le Solar Museum1. Ce projet ambitieux entend rÃ©pondre Ã trois enjeux majeurs de la sociÃ©tÃ© contemporaine : le dÃ©veloppement des Ã©nergies vertes, lâ€™accÃ¨s Ã la culture, la revitalisation des territoires. La Tranche 3 des Champs Solaires de Touraine est entrÃ©e en construction. Sa mise en service sera Ã©chelonnÃ©e sur l’annÃ©e 2027 pour atteindre 100% de la pleine production fin 2027.

1 Ce lieu sera conÃ§u par lâ€™un des plus grands artistes contemporains internationaux, Olafur Eliasson, dont lâ€™Å“uvre est en grande partie structurÃ©e autour de la lumiÃ¨re et des phÃ©nomÃ¨nes naturels.Â Ce projet ambitieux entend rÃ©pondre Ã trois enjeux majeurs de la sociÃ©tÃ© contemporaine : le dÃ©veloppement des Ã©nergies vertes, lâ€™accÃ¨s Ã la culture, la revitalisation des territoires.