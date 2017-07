EnR : Plus de 30 000 audits rÃ©alisÃ©s par Qualit'EnR, un record inÃ©galÃ© dans le monde

Qualit’EnR, l’association pour la qualité d’installation dans les énergies renouvelables, a dépassé le cap des 30 000 audits d’installation réalisés chez les particuliers ayant fait appel à une entreprise qualifiée. Ce jalon témoigne de l’ampleur du dispositif de contrôle mis en place depuis 2007 dans le cadre de la qualification professionnelle, avec un volume d’audits sans précédent au niveau mondial dans le domaine des énergies renouvelables. C’est aussi la preuve de la maturité de la filière avec une forte progression de la qualité d’installation et une satisfaction client qui frôle 99% ces dernières années.

Un volume d’audits inégalé

Qualit’EnR encadre un dispositif de contrôle de réalisations pour s’assurer que la qualité d’installation des entreprises qualifiées est bien au rendez-vous sur le terrain. Ces audits sont réalisés par des organismes indépendants d’après une grille de contrôle élaborée par des experts, régulièrement actualisée et renforcée via une progression graduelle des exigences. Qualit’EnR a dépassé le chiffre de 30 000 audits d’installations depuis 2007. Ce volume inédit s’inscrit dans le cadre d’un déploiement progressif par filière dans le domaine des énergies renouvelables :

- Solaire thermique : plus de 14 400 audits Qualisol depuis 2007

- Bois énergie : plus de 6 700 audits Qualibois depuis 2008

- Solaire photovoltaïque : plus de 4 200 audits QualiPV depuis 2009

- Pompes à chaleur : plus de 5 400 audits QualiPAC depuis 2010

- Forage géothermique : 10 audits Qualiforage depuis 2016

A noter également que la montée en puissance observée en 2015 s’est poursuivie en 2016 avec 4 466 audits réalisés, soit 882 audits supplémentaires par rapport à l’année précédente.

Une amélioration des pratiques

Les audits visent à évaluer objectivement le travail réalisé par les entreprises qualifiées. Depuis 2007, ces contrôles ont ainsi mis en lumière une importante progression de la qualité des prestations des installateurs de systèmes valorisant les énergies renouvelables. En 2016, les prestations sont jugées excellentes dans 41% des cas contre seulement 16% en 2007, soit une part d’installations sans défauts plus que doublée en 10 ans. En parallèle, le nombre d’installations défaillantes a presque diminué de moitié : 7% des prestations étaient défaillantes en 2016 contre 12% en 2007. Les audits permettent également de sortir du dispositif qualité les entreprises qui ne respecteraient pas leur engagement qualité. La qualification peut être suspendue jusqu’à correction des défauts et l’entreprise amenée à repasser une formation dans le domaine concerné pour la réactiver.

Le plébiscite des particuliers : 99% des clients satisfaits en 2016

Lors des contrôles de réalisation, un entretien individuel avec le client est réalisé afin d’évaluer sa satisfaction quant à la qualité de la prestation : les 16 779 avis recueillis depuis 2007 font état d’un taux de satisfaction client moyen de 97,7% sur 10 ans. Et en 2016, la satisfaction atteint 99% pour les 2 284 avis recueillis. « Ce volume inégalé d’audits EnR offre un retour d’expérience précieux et inédit pour un secteur qui s’impose indéniablement comme la filière incontournable pour notre avenir énergétique. Au-delà du gage de confiance évident pour les utilisateurs d’une installation contrôlée, les audits permettent d’améliorer les pratiques des installateurs par le principe de boucle vertueuse mis en place par Qualit’EnR : les défauts constatés sur le terrain permettent d’ajuster les référentiels de formation dans le temps et de sensibiliser les entreprises engagées dans la qualification » indique André Joffre, Président de Qualit’EnR.

Plus d’infos…