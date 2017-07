La Pays catalan en pointe dans l'autoconsommation collective

A Perpignan, le Département des Pyrénées Orientales, Enedis et la société Sunchain, spin off du bureau d’études Tecsol développent les premiers projets d’autoconsommation collective en France. Les trois entités s’engagent ensemble dans 3 projets innovants d’autoconsommation collective dans le cadre de la loi de transition énergétique et de la démarche de ‘Territoire à Energie Positive et Croissance Verte’. La signature de la convention de partenariat aura lieu le 3 juillet à 15h, au Département des Pyrénées Orientales (Hôtel du département, 24 Quai Sadi Carnot à Perpignan) en présence de Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées Orientales, Christophe COURTOIS, Président de Sunchain et Karim RAFAI, Directeur Régional Enedis Languedoc Roussillon.

Une première en France

Dans l’objectif d’innover toujours plus, le Département des Pyrénées Orientales a souhaité s’engager dans la dynamique de l’autoconsommation collective dans le cadre de son projet d’équipement du bâti départemental en centrales photovoltaïques. Le Département des Pyrénées Orientales a choisi de réaliser 3 opérations d’autoconsommation collective dans ses propres bâtiments à Perpignan. Ces opérations d’autoconsommation collective sont innovantes à double titre :

- il s’agit en effet des premières opérations d’autoconsommation collective en France qui s’inscrivent dans le tout nouveau cadre législatif et réglementaire,

- de surcroît, les projets ambitionnent de répartir les flux d’énergie autoproduits, d’une façon dynamique, grâce à une solution innovante en cours de développement par une entreprise locale, la société Sunchain, dont le

Département des Pyrénées Orientales s’est adjoint les services pour une mission d’accompagnement technique.

Sunchain appuyé par le bureau d’études Tecsol, propose de nouveaux schémas de consommation et de production d’énergie solaire à travers le Réseau Public de Distribution exploité par Enedis, grâce à des technologies numériques innovantes. Les trois partenaires trouvent dans ces projets un intérêt commun :

- le Département des Pyrénées Orientales inscrit le territoire dans la transition énergétique en mettant en œuvre des solutions innovantes,

- la société Sunchain définit des modalités d’échanges et des règles de répartition des flux d’électricité à l’aide de la technologie blockchain,

- Enedis développe une solution permettant l’autoconsommation collective.

Cette solution, qui s’appuie sur les compteurs communicants, calcule les données nécessaires à la réalisation de l’opération et les met à disposition des parties prenantes. Capables de collecter, de transmettre, de stocker et de garantir les données certifiées provenant des différents points de production et de consommation, les compteurs communicants déployés par Enedis, jouent un rôle central dans ce dispositif. Un comité composé d’un représentant de chaque partie sera mis en place afin de suivre l’avancement des projets.