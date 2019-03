Solution de tÃ©lÃ©suivi thermique : TECSOL-LINK la solution de confiance

Le matériel TECSOL-LINK a été développé conjointement par le bureau d’études TECSOL et l’entreprise RESOL. Ce matériel permet de remonter sur le serveur TECSOL les données des régulations RESOL (90% du marché du solaire thermique) via un routeur 3G/4G. Habituellement, les données des régulations RESOL ne pouvaient être transférées que par ADSL et sur le portail RESOL.TECSOL peut donc à présent à travers ce matériel proposer à ses clients une prestation de suivi détaillé de leurs installations solaires thermiques ayant une régulation RESOL. En parallèle TECSOL développe pour le télésuivi thermique un superviseur web, équivalent de tecsol-analytics dans les fonctionnalités mais proposant une architecture ainsi qu’une interface utilisant les dernières technologies. Ce superviseur devrait voir le jour fin 2019.

Le prix de vente de l’équipement Tecsol-Link est de 239€HT, pour le prix de la prestation de suivi veuillez contacter le service support : supervision@tecsol.fr

Trois questions à Michel Marcenac, responsable du pôle télésuivi et monitoring de TECSOL

Plein Soleil : Quels sont les avantages de cette nouvelle solution de remontée de data ?

Michel Marcenac : Dans l’approche purement technique, je vois au moins deux avantages avec cette nouvelle techno. Dans un premier temps, elle permet de s’affranchir d’une connexion ADLS payante et pas toujours accessible dans une chaufferie en proposant une solution radio via un routeur 3G ou 4G. Dans un second temps, elle autorise la remontée les data sur un serveur TECSOL dédié.

PS : Avec quelles conséquences ?

MM : La remontée des data sur le serveur dédié permet à TECSOL de proposer aux maîtres d’ouvrage sa prestation historique de télésuivi basée sur trente ans d’expérience et d’analyses. Une expertise incomparable qui optimise l’OPEX et sécurise le CAPEX.

PS : De quoi rassurer les investisseurs ?

MM : Alors qu’il semble redémarré un peu, le marché du solaire thermique a plus que tout besoin de confiance. La solution de télésuivi TECSOL-LINK ouvre l’accès au savoir-faire sans équivalent des équipes de TECSOL qui anticipent les opérations de maintenance et permettent d’en maîtriser les coûts.