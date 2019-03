FlexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents tertiaires : du concept Ã  l’expÃ©rimentation le mercredi 27 mars Ã  Paris

L’IFPEB, l’ADEME, les membres du consortium FLEXENR et le GIMELEC organisent un échange autour de la mise en pratique du concept de flexibilité énergétique des bâtiments le mercredi 27 mars 2019 de 14h à 17h30 au CSTB Paris, 4 avenue du Recteur Poincaré. L’IFPEB dévoilait en 2017 de premières faisabilités intéressantes sur la « flexibilité électrique » des bâtiments. C’est le moment de passer à la mise en œuvre ! La flexibilité des bâtiments, c’est mieux les piloter, avec la perspective d’acheter moins cher, moins carboné ou plus « renouvelable » en étant solidaire du réseau électrique national, avec une rémunération à la clé. Maîtres d’ouvrages, bureaux d’étude, une deuxième phase est ouverte qui vise à identifier des opérations pour calculer, expérimenter et standardiser la flexibilité des grands bâtiments tertiaires. C’est le projet FLEXENR qui réunit l’ADEME, l’IFPEB, le CSTB, DALKIA, SETEC et de grands opérateurs immobiliers. Une méthode d’évaluation de la flexibilité élaborée par le GIMELEC sera dévoilée, le GOFLEX, et ces travaux alimenteront le « Ready2Grid » de l’association Smart Building Alliance. Il s’agit de régler le sujet du dialogue avec les agrégateurs et mettre en œuvre des opérations pilote. Nous vous invitons à rejoindre nos travaux très opérationnels.

