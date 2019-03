France Territoire Solaire: Ã©tats des lieux du marchÃ© PV par France Territoire Solaire le 26 mars prochain Ã  Neuilly

Le Think Tank France Territoire Solaire organise une table ronde le mardi 26 mars de 8h30 à 10h 30 chez PWC, 63, Rue de Villiers à Neuilly afin de faire un état des lieux du marché du photovoltaïque en France sur l’année 2018 et de dresser quelques perspectives pour l’avenir. Rassemblant les différents acteurs publics ou privés, cet événement a vocation à offrir un temps d’échanges autour du suivi des données de la filière photovoltaïque (raccordements, appels d’offres) et du monitoring de la PPE (atteinte des volumes, impact budgétaire…). Les pouvoirs publics, les gestionnaires de réseaux, la CRE et les représentants de la filière seront présents à cet événement.

