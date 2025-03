Solstyce sâ€™implante en Occitanie pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique rÃ©gionale

Après l’Ile-de-France, Rhône-Alpes, Grand-Ouest, Méditerranée, Grand-Est et Armorique, Solstyce ouvre une nouvelle agence en Occitanie ! Dans le cadre de son ambition de déployer plus de 5 MWc par an de capacités photovoltaïques dans la région, en toitures et ombrières, Solstyce confie la direction de son agence à Claire Desforges, experte locale reconnue dans le secteur de la construction.

L’Occitanie s’affirme comme une région leader dans le domaine du photovoltaïque. Solstyce a déjà contribué à cette dynamique en réalisant plus de 20 centrales solaires dans la région, totalisant 12 MWc. L’ouverture de l’agence d’Occitanie s’inscrit donc dans une volonté d’accompagner ce fort développement et de renforcer son ancrage local.

Claire Desforges prend la tête de l’agence toulousaine de Solstyce. Avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la construction, elle apporte son expertise et sa connaissance du terrain pour piloter le développement des projets solaires régionaux. « L’énergie photovoltaïque contribue à la transition énergétique des entreprises et acteurs territoriaux, c’est pourquoi j’ai rejoint Solstyce qui construit ces centrales solaires au plus proche des consommateurs et de leurs besoins », confie Claire Desforges.

Pour rappel, en 2023, la région Occitanie a enregistré une croissance de 15 % de sa capacité photovoltaïque installée, atteignant 3,6 GW, soit près de 10 % de la production électrique totale du territoire, selon RTE France. Cette dynamique est particulièrement marquée en Haute-Garonne, où la puissance installée en autoconsommation individuelle a atteint 104 MWc fin juin 2024, plaçant le département en tête au niveau national (source : Entreprises Occitanie).