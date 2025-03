En Espagne, GreenYellow expérimente les pâtes surgelées à l’énergie solaire !

Monbake, l’une des plus grandes entreprises espagnoles spécialisées dans la production de pâtes surgelées et de produits de boulangerie-café, présente dans plus de 30 pays, s’associe à GreenYellow pour accélérer l’adoption des énergies renouvelables en Espagne. Ensemble, ils mettent en service une centrale photovoltaïque au sol de 6,9 MWc, réduisant significativement les émissions de carbone et optimisant la consommation énergétique de MONBAKE. Située à seulement 1km de l’une de ses principales usines, cette installation incarne leur engagement commun en faveur de la durabilité et de l’innovation.



Grâce à la centrale solaire de 6,9 MWc installée par GreenYellow, la société Monbake pourra couvrir plus de 25 % de sa consommation énergétique avec une énergie verte, locale et compétitive. Ce projet contribue activement à la lutte contre le changement climatique en évitant l’émission d’environ 1 265 tonnes de CO₂ par an, soit l’équivalent de la plantation de 6 250 arbres.



Le plus grand projet de GreenYellow Espagne

Avec un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 15 ans, GreenYellow Iberia assurera l’exploitation et la maintenance de l’installation, garantissant ainsi des performances optimales du système et un approvisionnement continu en énergie propre. Ce projet a été rendu possible grâce à une collaboration étroite avec l’administration locale et d’autres acteurs clés. La coopération entre toutes les parties prenantes a permis de surmonter les défis et d’assurer le bon déroulement du projet. De plus, cette initiative s’aligne avec les objectifs du programme de la mairie de Noblejas, en accord avec les directives du cadre européen et du Plan National “España Puede”, qui promeut la durabilité, la digitalisation ainsi que la cohésion sociale et territoriale. “Grâce à cette collaboration avec Monbake, nous franchissons une étape décisive vers un modèle énergétique plus durable, en phase avec les valeurs et les engagements de GreenYellow. Ce projet permet à Monbake de produire sa propre énergie propre et locale à un coût maîtrisé. De plus, il s’agit du plus grand projet que nous avons développé en Espagne depuis notre arrivée il y a deux ans, démontrant ainsi notre capacité à fournir des solutions énergétiques efficaces pour le secteur industriel”, a souligné Nicolas Daunis, Directeur Général de GreenYellow Iberia.

Défis et solutions innovantes

Le développement du projet a impliqué de relever plusieurs défis, notamment l’obtention des autorisations, les négociations avec les propriétaires fonciers et la coordination avec les organismes de réglementation pour obtenir les permis nécessaires. Un point clé du projet a été le dialogue avec les agriculteurs, qui a permis de mener des négociations équitables sans inflation des prix des terrains, garantissant un accord avantageux pour toutes les parties. Grâce à la collaboration avec des partenaires locaux comme Icoenergía, une solution efficace, alliant technologie avancée et planification précise, a pu être mise en place. L’implication et le professionnalisme d’Icoenergía ont joué un rôle déterminant dans la réussite de ce projet, aboutissant à une installation à fort impact pour la durabilité des entreprises.

Un impact durable et local

La centrale solaire représente une avancée majeure en matière de durabilité pour Monbake, lui permettant de réduire sa dépendance aux sources d’énergie conventionnelles et de progresser vers ses objectifs de responsabilité environnementale. Ce projet soutient également l’économie locale en intégrant des matériaux et des ressources provenant de fournisseurs de la région.“En tant que fabricant de pâtes surgelées, MONBAKE doit relever un double défi en matière d’approvisionnement énergétique : assurer la durabilité de cette énergie et maîtriser les coûts, étant donné l’impact significatif de l’énergie sur le prix final de nos produits. L’offre clé en main proposée par GreenYellow et son expertise dans le secteur ont été des éléments déterminants dans notre décision de réaliser ce projet en partenariat avec eux”, a conclu Mónica García, Responsable des Achats Indirects de Monbake.