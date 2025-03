EDP a finalisÃ© la construction de 5 nouveaux parcs photovoltaÃ¯ques en France

EDP poursuit le développement de la filière photovoltaïque en France. Avec la construction simultanée de 5 parcs solaires, EDP fait la démonstration de sa capacité à mener de front un grand nombre d’opérations de terrain, accélérant ainsi la transition de la France vers un modèle de développement souverain et indépendant.

Situés sur les communes de Fain-lès-Montbard en Bourgogne-Franche-Comté, Pont-à-Mousson et Plancy-l’Abbaye en Grand Est, Cavignac en Nouvelle Aquitaine et Durtal en Pays-de-la-Loire, ces parcs photovoltaïques sont aujourd’hui soit en phase de test suite à la fin des travaux de construction soit en phase d’exploitation. Cumulant près de 30 MWc de puissance installée, ces parcs sont des outils indispensables afin de renforcer l’attractivité du pays en fournissant une électricité abondante, locale et bas-carbone. Au total, ce sont plus de 43 000 panneaux solaires qui ont été installés sur les 5 sites dans des délais courts puisqu’il ne faut en moyenne pas plus de 12 mois pour débuter et achever la construction d’un parc solaire.

Implanté en France depuis près de 20 ans, le groupe EDP travaille sur l’ensemble du territoire hexagonal. Mobilisé sur l’ensemble de la chaîne de valeur des projets, il a déjà investi plus d’un milliard d’euros dans des projets de production d’électricité locale et décarbonée. Afin de répondre aux objectifs fixés par les pouvoirs publics, le groupe investit massivement dans l’ensemble des technologies industrielles (solaire, éolien, stockage) de production efficientes, tout en soutenant résolument l’arrivée de nouvelles technologies de rupture. Dans les années qui viennent, EDP s’engage à développer sans délais la capacité de la France et de l’Europe à accélérer la nécessaire électrification des usages en offrant une électricité compétitive, prévisible et abondante.