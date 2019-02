Solstyce s'allie Ã  Sud Concept, une entreprise d'installation du sud-est de la France

Le rapprochement entre le bureau d’études Solstyce et la société Sud Concept s’inscrit dans une stratégie de déploiement d’agences régionales initiées par Solstyce en 2018 dans le but d’accélérer son développement. Cette nouvelle agence, qui opère sous la dénomination Solstyce Méditerranée, rayonnera sur un périmètre élargi Orange, Montpellier et Marseille. Elle sera basée à Vedène dans le Vaucluse. Elle accompagnera ainsi les entreprises et les collectivités locales qui souhaitent développer leur activité en rentabilisant leur consommation électrique pour alimenter leurs équipements et/ou pour revendre leur énergie. Une offre de location de toiture sera également proposée aux clients. L’expertise des équipes Solstyce Méditerranée et les moyens apportés par le Groupe permettront à Sud Concept de travailler sur des projets particulièrement ambitieux !