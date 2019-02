Le systÃ¨me de stockage d'Ã©nergie Saft au service des futurs projets Ã©lectriques renouvelables des Bermudes

Le projet clé en main de Saft aux Bermudes intègre un système de stockage d’énergie (SSE) de 10 MW comprenant des batteries lithium-ion (Li-ion), ainsi que des équipements de conversion d’énergie et auxiliaires. Ce projet démontrera la capacité d’intégration de Saft et son expérience dans la construction d’actifs de réseau pour une durée de vie de 20 ans.

Saft livrera un système de stockage d’énergie clé en main à Bermuda Electric Light Company (BELCO). Le système fournira une puissance jusqu’à 10 MW pour les réserves tournantes ainsi que le réglage de fréquence afin d’assurer la stabilité du réseau électrique. Comme de nombreuses îles, les Bermudes dépendent de l’importation de combustibles pour produire une grande partie de leur électricité. Toutefois, l’île est en train de moderniser son approche en matière de production, de distribution et de vente depuis l’adoption par son gouvernement de la loi sur l’électricité de 2016. C’est pourquoi BELCO a élaboré un plan à long terme qui comprend des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, le stockage de l’énergie et les énergies renouvelables.

« Réserves tournantes »

Les réserves tournantes sont essentielles pour fournir de l’énergie de secours en cas de panne soudaine d’un générateur. Elles tirent leur nom de la pratique historique qui consiste à laisser tourner les générateurs au ralenti (avec leurs composants internes qui tournent) afin qu’ils soient prêts à atteindre leur pleine puissance en quelques minutes. L’SSE Saft fournira des « réserves tournantes » permettant à l’exploitant d’arrêter les générateurs et d’économiser du carburant. De plus, l’SSE fournira des services de réglage de fréquence au réseau en injectant ou en absorbant de l’énergie en quelques secondes. Cela permettra de maintenir une fréquence constante et d’assurer la stabilité du réseau.

En tant que fournisseur clé en main, Saft assure la conception, la livraison et l’installation de l’SSE ainsi que le raccordement au réseau de BELCO. Stephanie Simons, ingénieure mécanicienne brevetée chez BELCO Power Generation, indique : « Nous avons choisi Saft en raison de sa longue expérience dans la conception de systèmes de stockage d’énergie pour les communautés isolées et insulaires. L’SSE fourni à BELCO intégrera des équipements de conversion d’énergie à haut rendement énergétique et offrira une durée de vie de 20 ans. »

Hervé Amossé, Directeur de la division Transports, Télécom & Réseaux Électriques de Saft déclare quant à lui : « Le projet BELCO s’inscrit dans la continuité d’une longue série de déploiements de systèmes de stockage d’énergie réalisés avec succès par Saft depuis 2003 pour soutenir les réseaux insulaires. Saft s’engage à fournir à BELCO une solution de réserve tournante fiable et performante comme alternative à ses générateurs. »

Stabilité du réseau

La solution fournie par Saft répond aux exigences strictes fixées par BELCO, en offrant notamment une fiabilité élevée, des coûts d’exploitation réduits et des performances garanties pendant toute la durée de vie des actifs. L’SSE est capable de réagir rapidement pour maintenir la stabilité du réseau et prévenir le délestage en cas de coupure d’un générateur. L’équipement de conversion de puissance peut fournir de la puissance active pour soutenir la fréquence du réseau, tout en fournissant simultanément de la puissance réactive pour stabiliser la tension.

Les systèmes batteries Li-ion en conteneurs d’une capacité de stockage de 5,5 MWh son fabriqués dans l’usine de Saft de Jacksonville en Floride. Outre les batteries, l’SSE intégrera des équipements de contrôle et de surveillance, ainsi que des composants de conversion de puissance et un appareillage de connexion fournis par ABB. Un entrepreneur local effectuera l’installation et la mise en service aux Bermudes début 2019.

