Le pÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI labellisÃ© par l'Etat pour une nouvelle pÃ©riode de 4 ans (2019-2022)

A l’issue d’un appel à candidature national lancé en juillet 2018, l’Etat vient d’informer le pôle de compétitivité DERBI, par courrier signé du Premier Ministre, « que son dossier répond pleinement aux critères du cahier des charges et qu’il est donc labellisé « Pôle de compétitivité » pour la période 2019-2022 ». DERBI fait ainsi partie des 48 pôles de compétitivité français sélectionnés pour 4 ans à l’issue de cette consultation. DERBI : un écosystème et des résultats reconnus en matière d’innovation et de développement des entreprises dédiées à la transition énergétique !

Cette nouvelle ère est l’occasion de renforcer l’ancrage de ses actions auprès des territoires, Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, métropoles et collectivités territoriales, mais aussi de poursuivre son rayonnement international (Andorre, Espagne, pays méditerranéens et continent africain ) et de contribuer ou participer à des projets européens fédérateurs. L’émergence et l’accompagnement des projets innovants, au cœur de sa mission, visera à maximiser l’obtention de financement nationaux et européens au profit des entreprises et centres de R&D de son écosystème. Il contribuera pleinement au développement des filières industrielles, des compétences et de l’emploi du secteur de la transition énergétique. La nouvelle feuille de route (2019/2022) du pôle sera présentée lors de l’Assemblée Générale annuelle du pôle qui aura lieu le Mercredi 10 avril 2019 dans les locaux de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée à Montpellier.

Plus d’infos…