Solplanet : un roadshow de formations Ã  travers la France pour accompagner les installateurs photovoltaÃ¯ques

Dans un contexte de transformation du marchÃ© solaire, Solplanet a organisÃ© une sÃ©rie de formations itinÃ©rantes en partenariat avec ses distributeurs afin de proposer aux installateurs une approche concrÃ¨te, technique et accessible de ses solutions.

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Solplanet, marque du groupe AISWEI, a rÃ©cemment organisÃ© un roadshow national dÃ©diÃ© Ã la formation des installateurs photovoltaÃ¯ques. Ã€ travers une sÃ©rie dâ€™Ã©vÃ©nements itinÃ©rants organisÃ©s dans plusieurs rÃ©gions franÃ§aises, lâ€™entreprise est allÃ©e Ã la rencontre des professionnels du secteur avec une approche concrÃ¨te et immersive, centrÃ©e sur le dÃ©veloppement de leurs compÃ©tences.

Une formation au plus prÃ¨s des rÃ©alitÃ©s du terrain

Ce roadshow, organisÃ© en partenariat avec Hydro-Solar, HAC H2C, Krannich, Edilians, Synexium, CCL et Genelios sâ€™est dÃ©roulÃ© dans plusieurs rÃ©gions franÃ§aises. Il sâ€™appuyait sur un dispositif original : un bus amÃ©nagÃ© permettant de prÃ©senter un large panel de la gamme de produits Solplanet en conditions rÃ©elles. Les installateurs ont ainsi pu dÃ©couvrir les Ã©quipements en situation, manipuler les solutions et assister Ã des formations techniques dÃ©diÃ©es. Au-delÃ de la prÃ©sentation produit, ces demi-journÃ©es avaient pour objectif de rÃ©pondre aux enjeux concrets rencontrÃ©s par les installateurs. Dans un marchÃ© marquÃ© par des Ã©volutions rÃ©glementaires frÃ©quentes, une montÃ©e en complexitÃ© des systÃ¨mes (notamment avec lâ€™intÃ©gration du stockage) et des attentes clients accrues, la formation connue devient un levier essentiel de performance. Aujourdâ€™hui, le mÃ©tier dâ€™installateur photovoltaÃ¯que ne se limite plus Ã la pose dâ€™Ã©quipements. Il implique une comprÃ©hension prÃ©cise des cadres rÃ©glementaires, des mÃ©canismes dâ€™autoconsommation, des interactions avec le rÃ©seau et des solutions techniques en constante Ã©volution. Dans ce contexte, lâ€™accÃ¨s Ã des formations claires, pratiques et directement applicables constitue un facteur clÃ© de compÃ©titivitÃ©.

Des formats de formation en Ã©volution

Les retours du terrain mettent en Ã©vidence un besoin croissant de formats de formation plus flexibles et opÃ©rationnels. Face Ã des plannings chargÃ©s, les installateurs privilÃ©gient des contenus courts, ciblÃ©s et orientÃ©s solutions, leur permettant dâ€™acquÃ©rir rapidement des compÃ©tences mobilisables dans leur activitÃ© quotidienne. Le roadshow Solplanet sâ€™inscrit dans cette Ã©volution, en proposant des sessions techniques combinant dÃ©monstrations pratiques, Ã©changes directs avec les experts et mise en situation rÃ©elle des produits. Cette approche favorise un apprentissage concret, en phase avec les attentes des professionnels.

Une mobilisation collective de la filiÃ¨re

Cette initiative illustre Ã©galement le rÃ´le croissant des acteurs de la filiÃ¨re dans le dÃ©veloppement des compÃ©tences. Fabricants et distributeurs contribuent activement et main dans la main Ã accompagner les installateurs, en complÃ©ment des dispositifs de formation existants. En sâ€™associant Ã ses partenaires distributeurs pour ce roadshow, Solplanet participe Ã structurer un Ã©cosystÃ¨me de formation accessible et ancrÃ© dans les rÃ©alitÃ©s du terrain, au plus prÃ¨s des installateurs. Â« GrÃ¢ce Ã ce roadshow dâ€™environ trois semaines, nous avons rencontrÃ© plus de 100 installateurs et leur avons fait dÃ©couvrir Solplanet. Ces Ã©changes enrichissants nous permettent de rester au plus prÃ¨s des besoins du marchÃ© et des attentes de nos clients. Â» souligne Eric Magistrello, Directeur de la rÃ©gion Europe du Sud et de la filiale France.

EncadrÃ©

La formation comme levier de performance durable

Dans un marchÃ© solaire franÃ§ais en constante Ã©volution, la montÃ©e en compÃ©tences des installateurs apparaÃ®t comme un enjeu stratÃ©gique pour lâ€™ensemble de la filiÃ¨re. Elle contribue Ã garantir la qualitÃ© des installations, Ã assurer leur conformitÃ© et Ã renforcer la confiance des clients finaux. Ã€ travers ce roadshow et plus largement ses initiatives de formation, Solplanet confirme son engagement en faveur dâ€™un dÃ©veloppement durable et structurÃ© du marchÃ© photovoltaÃ¯que en France.