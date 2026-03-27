NGE Energies Solutions renforce ses expertises dans le photovoltaÃ¯que avec lâ€™intÃ©gration des Ã©quipes de CDH

Dans un contexte de forte croissance du secteur de lâ€™Ã©nergie et dâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique, NGE Energies Solutions, filiale de NGE, 4Ã¨me groupe de BTP en France, renforce ses expertises en sâ€™appuyant sur lâ€™intÃ©gration des Ã©quipes expÃ©rimentÃ©es de CDH, opÃ©rant sur les infrastructures Ã©nergÃ©tiques et photovoltaÃ¯ques. Histoire dâ€™un rapprochementÂ !

Â

Â

Dans le cadre de lâ€™acquisition de la branche spÃ©cialisÃ©e de l’entreprise CDH, basÃ©e Ã GuÃ©menÃ©-Penfao en Loire-Atlantique, NGE Energies Solutions Ã©consolide sa capacitÃ© dâ€™intervention pour rÃ©pondre aux besoins croissants des acteurs publics et privÃ©s en matiÃ¨re dâ€™infrastructures Ã©nergÃ©tiques. FondÃ©e en Loire-Atlantique, la sociÃ©tÃ© CDH dÃ©veloppe en effet des activitÃ©s dans lâ€™Ã©nergie et le photovoltaÃ¯que et rÃ©alise un chiffre dâ€™affaires de 5 millions dâ€™euros. Dans ce cadre, 42 collaborateurs, rÃ©partis sur deux sites (GuÃ©menÃ©-Penfao & ParcÃ©-sur-Sarthe), rejoignent NGE Energies Solutions. Cette intÃ©gration permet avant tout de prÃ©server des compÃ©tences clÃ©s et de sâ€™appuyer sur des Ã©quipes expÃ©rimentÃ©es, reconnues pour leur savoir-faire dans les infrastructures Ã©nergÃ©tiques et le dÃ©ploiement de solutions photovoltaÃ¯ques.

Â

Un renforcement stratÃ©gique dans un secteur en pleine transformation

NÃ©e en janvier dernier du rapprochement des activitÃ©s Energies et TÃ©lÃ©com de NGE, NGE Energies Solutions renforce progressivement ses expertises dans les rÃ©seaux dâ€™Ã©nergie, un marchÃ© de plus en plus exigeant. Lâ€™entreprise poursuit ainsi le dÃ©veloppement de ses solutions en sâ€™appuyant sur des compÃ©tences techniques de terrain, essentielles pour accompagner la transformation du secteur Ã©nergÃ©tique et la montÃ©e en puissance des Ã©nergies renouvelables.

Cette opÃ©ration sâ€™inscrit Ã©galement dans la dynamique du Groupe NGE et illustre la volontÃ© de consolider, Ã travers ses filiales, les ambitions de son plan de dÃ©veloppement en faveur de la transition Ã©cologique, notamment dans le domaine de lâ€™Ã©nergie.

Une prÃ©sence territoriale renforcÃ©e

DÃ©jÃ prÃ©sente sur une large partie du territoire national avec prÃ¨s dâ€™une cinquantaine dâ€™implantations, NGE Energies Solutions Ã©largit son maillage territorial et renforce sa capacitÃ© dâ€™intervention dans de nouvelles zones avec lâ€™intÃ©gration des sites de CDH en Pays de la Loire et Ã proximitÃ© de la Bretagne.

Ce renforcement de proximitÃ© permet dâ€™accompagner au plus prÃ¨s les acteurs publics et privÃ©s dans leurs projets Ã©nergÃ©tiques et de rÃ©pondre Ã la croissance des besoins liÃ©s Ã la modernisation et au dÃ©veloppement des rÃ©seaux.

Â« Dans les mÃ©tiers de lâ€™Ã©nergie, ce ne sont ni les machines ni la puissance financiÃ¨re qui font la diffÃ©rence, mais bien les femmes et les hommes.

Avec lâ€™intÃ©gration des Ã©quipes de CDH, nous renforÃ§ons des savoir-faire issus du terrain, qui constituent un vÃ©ritable droit dâ€™accÃ¨s pour accompagner la transition Ã©nergÃ©tique. Câ€™est grÃ¢ce aux talents de NGE Energies Solutions que nous pouvons dÃ©velopper nos projets avec fiabilitÃ© et sÃ©curitÃ©. Leur expertise, leur expÃ©rience terrain et leur maÃ®trise technique sont dÃ©terminantes pour soutenir notre croissance et rÃ©pondre durablement aux besoins de nos clients Â» prÃ©cise Jean-Baptiste GONNET, PrÃ©sident de NGE Energies Solutions.

EncadrÃ©

Quid de NGEÂ ?

NGE â€“ Nouvelles GÃ©nÃ©rations dâ€™Entrepreneurs â€“, le quatriÃ¨me groupe franÃ§ais de BTP, construit des grandes infrastructures et des projets urbains ou de proximitÃ©. Avec ses expertises en financement, conception, construction et maintenance, le Groupe est un acteur de rÃ©fÃ©rence pour la rÃ©alisation dâ€™ouvrages adaptÃ©s aux enjeux Ã©conomiques et Ã©cologiques des territoires. Sa dynamique entrepreneuriale est portÃ©e par un actionnariat salariÃ© solide (les fondateurs, lâ€™encadrement et les collaborateurs dÃ©tiennent 72% du capital du Groupe) confortÃ© par le fonds dâ€™investissement franÃ§ais Montefiore (28% du capital). Avec un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros, NGE est prÃ©sent dans une vingtaine de pays et accompagne les donneurs dâ€™ordre privÃ©s et publics pour financer, concevoir et rÃ©aliser leurs projets de transition dans les domaines de lâ€™eau, des mobilitÃ©s, des rÃ©novations urbaines, des Ã©nergies et des tÃ©lÃ©coms. Les 25 000 collaborateurs de NGE sont fiers de contribuer Ã la construction d’ouvrages qui changent le monde.