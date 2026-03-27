LONGi introduit un module anti-reflet vÃ©rifiÃ© par TÃœV avec classification AAA et rÃ©flectivitÃ© de 0,9 %

LONGi vient de prÃ©senter le Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare Pro, un module photovoltaÃ¯que conÃ§u pour les projets oÃ¹ la lumiÃ¨re rÃ©flÃ©chie est soumise Ã un examen rÃ©glementaire ou Ã un examen des parties prenantes. Cela inclut des installations proches des aÃ©roports, des corridors de transport et des environnements urbains, oÃ¹ les rÃ©flexions peuvent affecter la visibilitÃ© et sont Ã©valuÃ©es dans les processus d’approbation rÃ©glementaire. Analyse techniqueÂ !

Dans de nombreux projets d’infrastructure et commerciaux, les Ã©valuations par Ã©blouissement font dÃ©sormais partie du processus d’approbation. La lumiÃ¨re rÃ©flÃ©chie par les installations photovoltaÃ¯ques peut affecter les pilotes, les conducteurs ou les bÃ¢timents environnants, ce qui peut entraÃ®ner des retards dans les projets ou des mesures d’attÃ©nuation supplÃ©mentaires.

Le contrÃ´le de l’Ã©blouissement comme facteur d’autorisation

Le Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare Pro est conÃ§u pour les applications oÃ¹ l’Ã©blouissement est soumis Ã une Ã©valuation rÃ©glementaire formelle et peut influencer l’approbation du projet. Â« Ã€ mesure que le solaire devient partie intÃ©grante d’une infrastructure plus large, la maniÃ¨re dont un systÃ¨me interagit avec son environnement devient aussi importante que la quantitÃ© d’Ã©nergie qu’il produit. L’Ã©blouissement est de plus en plus un facteur dÃ©terminant dans l’approbation des projets, en particulier dans les environnements liÃ©s aux infrastructures. Pour les dÃ©veloppeurs, cela peut dÃ©terminer si un projet avance. Si le comportement de rÃ©flexion n’est pas correctement pris en compte, cela peut entraÃ®ner des retards, des refontes coÃ»teuses et des consÃ©quences susceptibles de porter atteinte Ã la rÃ©putation. Le Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare Pro est conÃ§u pour rÃ©pondre Ã ces exigences sur le plan des modules, permettant des projets dans des environnements oÃ¹ ces risques doivent Ãªtre gÃ©rÃ©s dÃ¨s le dÃ©part. Â» confie Jia Chao, prÃ©sident de LONGi DG Europe.

Le verre microstructurÃ© entraÃ®ne le contrÃ´le de l’Ã©blouissement tandis que la technologie de contact arriÃ¨re prÃ©serve l’efficacitÃ©

Le module Hi-MO X10 de LONGi intÃ¨gre du verre microstructurÃ© avec une architecture de cellules Ã contact arriÃ¨re pour diffuser la lumiÃ¨re rÃ©flÃ©chie et amÃ©liorer la capture de la lumiÃ¨re tout en maintenant un rendement Ã©nergÃ©tique Ã©levÃ©. La performance optique rÃ©sulte de l’interaction entre le verre microstructurÃ© et l’architecture cellulaire Ã contact arriÃ¨re. La surface du verre diffuse la lumiÃ¨re rÃ©flÃ©chie et rÃ©duit l’intensitÃ© spÃ©culaire, tandis que la conception du contact arriÃ¨re amÃ©liore la capture de la lumiÃ¨re en Ã©liminant la mÃ©tallisation du cÃ´tÃ© avant. Ensemble, cela permet un comportement de rÃ©flexion contrÃ´lÃ© tout en maintenant une transmettance Ã©levÃ©e au-dessus de 93 %. Des tests indÃ©pendants rÃ©alisÃ©s par TÃœV Rheinland confirment une probabilitÃ© maximale d’Ã©blouissement diurne (DGP) de 0,29% selon la norme EN 17037, correspondant Ã la classification d’Ã©blouissement imperceptible la plus Ã©levÃ©e classÃ©e AAA. La luminance maximale mesurÃ©e de l’Ã©blouissement est de 2 480 cd/mÂ². Dans des conditions de laboratoire dÃ©finies, la rÃ©flectivitÃ© totale peut Ãªtre rÃ©duite Ã environ 0,9 %.

La luminositÃ© de l’Ã©blouissement peut Ãªtre rÃ©duite jusqu’Ã 78 %

Des tests supplÃ©mentaires rÃ©alisÃ©s par le Centre chinois d’essais photovoltaÃ¯ques (CPVT) montrent que la luminositÃ© de l’Ã©blouissement peut Ãªtre rÃ©duite jusqu’Ã 78 % dans des conditions de test dÃ©finies par rapport aux conceptions conventionnelles de modules. Ces rÃ©sultats correspondent Ã la performance d’Ã©blouissement validÃ©e de maniÃ¨re indÃ©pendante selon la norme EN 17037 (AAA). Des tests supplÃ©mentaires rÃ©alisÃ©s par le Centre chinois d’essais photovoltaÃ¯ques (CPVT) montrent que la luminositÃ© de l’Ã©blouissement peut Ãªtre rÃ©duite jusqu’Ã 78 % dans des conditions de test dÃ©finies par rapport aux conceptions conventionnelles de modules. Ces rÃ©sultats correspondent Ã la performance d’Ã©blouissement validÃ©e de maniÃ¨re indÃ©pendante selon la norme EN 17037 (AAA). Le Anti-Glare Pro fait partie d’un portefeuille plus large d’Anti-Reflets. La sÃ©rie offre des puissances allant jusqu’Ã 670 W et des rendements de module allant jusqu’Ã 24,8 %, selon la technologie de cellules HPBC 2.0 de LONGi. Les variantes Anti-Glare Pro Ã©tendent cette portÃ©e avec un contrÃ´le amÃ©liorÃ© de l’Ã©blouissement pour les applications oÃ¹ le comportement de rÃ©flexion doit Ãªtre soumis Ã des contraintes rÃ©glementaires et opÃ©rationnelles.

EncadrÃ©

Validation dans un projet de remplacement photovoltaÃ¯que Ã grande Ã©chelle adjacent Ã un aÃ©roport

Le Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare Pro est actuellement dÃ©ployÃ© dans le cadre d’un projet de remplacement photovoltaÃ¯que Ã grande Ã©chelle aux Pays-Bas, dans un environnement adjacent Ã un aÃ©roport, avec plus de 200 000 modules installÃ©s sur plusieurs champs photovoltaÃ¯ques.