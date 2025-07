Solplanet France : un dÃ©but d’annÃ©e dynamique !

Les premiers mois de 2025 ont été riches en actualités - pour le marché solaire français comme pour Solplanet. Moments forts de l’entreprise…

Lancement du ASW LT 125kW : une gamme C&I est désormais complète

Après plusieurs mois d’attente, Solplanet présente son nouvel onduleur ASW LT 125kW - une étape clé pour Solplanet France. Ce lancement vient compléter son offre dédiée aux installations commerciales et industrielles, en proposant une gamme de produits compétitive et parfaitement adaptée aux projets de grande envergure. Avec sa puissance élevée, sa fiabilité éprouvée et sa compatibilité optimisée avec les systèmes complexes, ce nouvel onduleur permet d’apporter encore plus de performance et de valeur aux clients du segment C&I.

Une nouvelle batterie – qui arrive au bon moment pour une gestion plus intelligente de l’énergie

Alors que les nouvelles réglementations transforment le paysage de la revente d’énergie en France, la toute nouvelle batterie basse tension ASW G3 arrive à point nommé. Cette solution de stockage permet aux clients de gagner en autonomie énergétique et d’optimiser leur autoconsommation. Pour les installateurs, c’est aussi une belle opportunité commerciale : apportez plus de valeur aux clients tout en enrichissant les offres avec une solution fiable et simple à intégrer.

Le cap des 1 000 installations en France

En juin, Solplanet a franchi un cap important : plus de 1.000 installations réalisées en France. Avec plus de 90% de ces projets dans le résidentiel, cette étape marque non seulement une forte dynamique de croissance, mais aussi un engagement à accompagner les installateurs à chaque étape.

Dual Meter – la solution intelligente pour les installations en retrofit

Après des tests terrain concluants, le Dual Meter est désormais prêt à simplifier les installations en couplage AC partout en France. Conçu pour l’ajout de batteries à des systèmes solaires existants, il permet de connecter un onduleur Solplanet à une installation PV déjà en place - sans remplacer les équipements existants. Le Dual Meter garantit un suivi précis et fiable de l’ensemble des flux d’énergie (solaire, réseau et batterie), offrant aux clients une visibilité et un contrôle complets de leur consommation. Pour les installateurs, c’est une solution flexible et rentable pour développer votre activité dans le marché du retrofit en pleine croissance.