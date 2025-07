Les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de la CommunautÃ© dâ€™AgglomÃ©ration Porte de lâ€™IsÃ¨re en autoconsommation collective

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère ambitionne de devenir un territoire à énergie positive. Dans cet objectif, elle a décidé d’anticiper l’obligation d’équiper les parkings d’ombrières photovoltaïques applicable à compter de 2028, en s’appuyant sur l’expertise d’Elcimaï Environnement. Le parking public situé devant son siège administratif à L’Isle d’Abeau produira désormais de l’électricité. En complément de l’alimentation du siège, les ombrières seront intégrées dans une boucle d’autoconsommation collective.

Engagée depuis plus de dix ans dans une démarche de développement durable, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), qui compte 22 communes au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a pour ambition de devenir un territoire à énergie positive et s‘emploie à intégrer tous les enjeux environnementaux dans ses projets d’aménagement. Avec l’accompagnement d’Elcimaï Environnement, la CAPI a choisi de faire du parking public situé devant son siège administratif à L’Isle d’Abeau, le Parc Saint-Hubert et le groupe scolaire La Peupleraie, un site exemplaire. Des ombrières dotées de 700 m² de panneaux photovoltaïques viennent d’y être installées. En plus de produire une énergie à faible impact carbone et renouvelable, elles vont offrir une ombre bienvenue sur un parking très minéral. « Le photovoltaïque génèrera jusqu’à 333 MWh par an (avec une puissance installée maximale de 150kWc) et pourra répondre à un tiers des besoins en chauffage du bâtiment administratif, voire à 100% à partir du printemps entre 9 heures et 17 heures, précise Christophe Chavrier d’Elcimaï Environnement. Cette installation s’inscrit par ailleurs dans une démarche d’autoconsommation collective. À certaines périodes, la production dépassera la consommation, le surplus permettra alors d’alimenter la piscine CAPI Fondbonnière. » « En 2028, tous les parkings de plus de 80 places devront être équipés d’ombrières photovoltaïques, rappelle Daniel Gaude, Vice-président CAPI délégué aux Bâtiments communautaires. Avec ce projet, nous avons décidé d’anticiper cette obligation légale en prenant le temps de concevoir un projet cohérent et qui répond aux besoins des usagers et à nos enjeux. » Réceptionnées le 27 juin dernier, les ombrières seront inaugurées par la CAPI ce mercredi 9 juillet en présence des élus et des partenaires du projet.