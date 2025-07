Onduleurs KOSTAL : plus de puissance, plus de stockage, plus de possibilitÃ©s

KOSTAL PLENTICORE plus G2 et PLENTICORE G3 sont compatibles avec les boîtiers de combinaison ZYC SIMPO HV SCB 30 et SCB 80 – pour des solutions de stockage flexibles jusqu’à 230 kWh. Présentation !

Les onduleurs KOSTAL PLENTICORE plus G2 et PLENTICORE G3 sont désormais compatibles avec les boîtiers de combinaison ZYC SIMPO HV SCB30 (jusqu’à 3 tours) et SCB80 (jusqu’à 8 tours). Cela permet de créer des solutions de stockage d’énergie évolutives, avec les batteries haute tension modulaires ZYC, offrant une capacité utile totale pouvant atteindre 230 kWh – idéales pour les applications ayant de fortes exigences en stockage.

Flexibilité maximale grâce à un partenariat solide

Avec cette extension de compatibilité, KOSTAL établit une fois de plus de nouvelles références en matière de flexibilité et d’ouverture système.

En associant les PLENTICORE plus G2 et G3 au système modulaire SIMPO HV de ZYC Energy, les utilisateurs bénéficient de :

Capacité de stockage évolutive : de 28,8 kWh à 230,4 kWh

Installation facile grâce au concept Plug-Click-Go

Extension modulaire selon les besoins

Intégration fiable pour des projets à forte capacité de stockage

Excellente performance de charge et de décharge avec PLENTICORE G3

Le nouveau PLENTICORE G3 de KOSTAL offre des performances exceptionnelles de charge et de décharge grâce à sa capacité élevée en courant continu : jusqu’à 17 A par tracker MPP (PLENTICORE S/M), jusqu’à 30 A (PLENTICORE L), et 30 A sur le port batterie.

Cela permet un stockage et une restitution de l’énergie particulièrement rapides – idéal pour les systèmes à profils de charge dynamiques ou à forte variabilité, comme le système SIMPO HV de ZYC.

La solution idéale pour les projets à haute capacité de stockage

Le système SIMPO HV de ZYC Energy permet la connexion parallèle de jusqu’à huit tours de batteries, interconnectées en toute sécurité via le SCB30 (jusqu’à 3 tours) ou le SCB80 (jusqu’à 8 tours). Les onduleurs KOSTAL prennent parfaitement en charge cette architecture, garantissant une gestion intelligente et une efficacité énergétique maximale.

Intelligent, flexible et économique – la solution idéale pour les besoins élevés en stockage

Grâce à cette nouvelle compatibilité, KOSTAL et ZYC Energy proposent une solution de stockage performante et tournée vers l’avenir – idéale pour les projets exigeants en énergie.

Les installateurs et les exploitants bénéficient d’une installation rapide et sécurisée ainsi que d’un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles.

Parfait pour tous ceux ayant de grands besoins en énergie

Les onduleurs PLENTICORE plus G2 et G3 de KOSTAL ouvrent de nouvelles perspectives pour les applications avec de fortes exigences de stockage.

Combinés au système modulaire SIMPO HV de ZYC Energy, ils permettent désormais de réaliser des solutions de stockage jusqu’à 230 kWh – rapidement installées grâce à Plug-Click-Go. Avec leur haute performance et leur structure évolutive, cette solution est idéale pour celles et ceux qui recherchent une disponibilité maximale d’énergie.

Encadré

Aperçu technique :

Nombre de tours : 1

Capacité utile PLENTICORE G3 : jusqu’à 28,8 kWh

Capacité utile PLENTICORE G2 : jusqu’à 25,6 kWh

Nombre de tours : 3

Capacité utile PLENTICORE G3 : jusqu’à 86,4 kWh

Capacité utile PLENTICORE G2 : jusqu’à 76,8 kWh

Nombre de tours : 8

Capacité utile PLENTICORE G3 : jusqu’à 230,4 kWh

Capacité utile PLENTICORE G2 : jusqu’à 204,8 kWh