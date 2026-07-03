Solmeria Marketplace, la nouvelle faÃ§on d’acheter et de vendre des projets solaires et BESS en France et en Europe

La plateforme Solmeria Marketplace permet de cÃ©der et d’acquÃ©rir des projets Ã l’unitÃ© plutÃ´t qu’en portefeuille, Ã tous les stades de dÃ©veloppement, du sÃ©curisÃ© au RTB, partout en Europe, avec une commission au succÃ¨s uniquement. L’objectif : apporter de la liquiditÃ© Ã tous les projets, y compris ceux qui en semblent dÃ©pourvus, accÃ©lÃ©rer les transactions et rÃ©duire les frais d’intermÃ©diation.
Le marchÃ© franÃ§ais du photovoltaÃ¯que se rationalise et se consolide, libÃ©rant un flux considÃ©rable de projets Ã cÃ©der. Mais le marchÃ© de la cession fonctionne mal : on vend encore en portefeuille, on paie des commissions Ã©levÃ©es, et les transactions s’Ã©ternisent. Ferme Solaire, apporteur d’affaires nÂ°1 des dÃ©veloppeurs PV en France, lance Solmeria Marketplace, la plateforme europÃ©enne oÃ¹ chaque projet solaire ou BESS se cÃ¨de Ã l’unitÃ©, en grÃ© Ã grÃ©, exposÃ© Ã l’acheteur qui lui donnera sa vraie valeur. La plateforme est dÃ©jÃ active. Une centaine de MWc de projets disponibles Ã la vente en France, et plusieurs centaines attendus d’ici fin 2026, avec une part significative Ã l’international.
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Un marchÃ© qui se rationalise, un besoin de liquiditÃ© qui explose
Le marchÃ© franÃ§ais du PV entre dans une phase de maturitÃ©. AprÃ¨s des annÃ©es de croissance portÃ©e par les appels d’offres, il se rationalise et se rÃ©invente. Trois dynamiques se conjuguent, et crÃ©ent un besoin de liquiditÃ© inÃ©dit.
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- Un cadre rÃ©glementaire qui invite Ã se rÃ©inventer. La PPE3, publiÃ©e en fÃ©vrier 2026, a donnÃ© un cap attendu. Elle acte aussi un soutien public en recul, volumes d’appels d’offres en baisse et clause de revoyure dÃ¨s 2027 qui complique toute stratÃ©gie Ã cinq ans, et invite la filiÃ¨re Ã dÃ©passer le seul modÃ¨le sous perfusion d’appels d’offres CRE.
- Des marges plus serrÃ©es, qui appellent une meilleure allocation. Prix attendus aux appels d’offres en baisse, devex et capex en hausse, banques plus exigeantes. Les projets les plus fragiles, petits, dÃ©gradÃ©s, mal raccordÃ©s ou de foncier secondaire, sont plus difficiles Ã valoriser dans un cadre standard, alors qu’ils gardent une vraie valeur pour le bon acheteur.
- Une consolidation saine des dÃ©veloppeurs. Le marchÃ© franÃ§ais devrait passer de plus de 100 dÃ©veloppeurs Ã une cinquantaine d’ici 2030. Cette consolidation redistribue les cartes : les rachats de portefeuilles et d’acteurs se nÃ©gocient dÃ©jÃ .
RÃ©sultat : un flux considÃ©rable de projets change de mains, au moment oÃ¹ dÃ©veloppeurs et investisseurs ont des objectifs annuels de RTB Ã tenir. L’offre comme la demande n’ont jamais Ã©tÃ© aussi fortes. C’est prÃ©cisÃ©ment ce marchÃ© que Solmeria vient fluidifier.
Le vrai problÃ¨me n’est pas la vente, c’est le portefeuille
Aujourd’hui, cÃ©der un projet passe par une boutique M&A (fusion acquisition) et une vente en portefeuille. Or un portefeuille, c’est souvent deux beaux projets, trois moyens et cinq peu attractifs. Les cinq tirent la valorisation des deux pÃ©pites vers le bas, alourdissent la due diligence et rendent l’ensemble peu liquide, avec des transactions trÃ¨s longues quand elles aboutissent. Â«Â Notre conviction : la valeur n’est pas dans le portefeuille, elle est dans la mise en relation pertinente, projet par projet. Un projet early peut valoir zÃ©ro pour un dÃ©veloppeur et Ã©normÃ©ment pour un autre, parce qu’il jouxte l’un de ses projets, complÃ¨te son maillage local, ou dispose d’un raccordement sur un poste source privÃ© disponible. Un projet RTB a toujours de la valeur, mais on en extrait bien plus en le poussant Ã la personne qui cherche exactement cette pÃ©pite. DÃ©membrÃ©s et poussÃ©s au bon acheteur, les cinq projets Â« peu attractifs Â» deviennent cinq projets bien valorisÃ©sÂ Â» analyse Maxime Courtaigne, CEO de Solmeria.
Pourquoi une marketplace, et pas une boutique M&A
Les dÃ©veloppeurs savent vendre un projet : ce n’est pas compliquÃ© au regard de leur mÃ©tier, et ils ont des Ã©quipes M&A de plus en plus structurÃ©es. La vraie difficultÃ©, la seule qui bloquait, c’est de trouver le bon acheteur et de fluidifier les Ã©changes sur la valorisation. C’est prÃ©cisÃ©ment le rationnel historique de la boutique M&A, qui ne peut fonctionner qu’en portefeuille : c’est le seul format qui lui permet de rentrer dans ses coÃ»ts, entre retainer et commission sur une opÃ©ration de taille. Solmeria renverse cette logique. Â« Les dÃ©veloppeurs savent vendre un projet, mais ils perdent un temps considÃ©rable Ã trouver le bon acheteur, et finissent par tout regrouper en portefeuille au dÃ©triment de leurs meilleurs actifs. Nous voulons inverser cette logique : rendre chaque projet cessible Ã l’unitÃ© et le mettre face Ã la personne qui lui donnera sa vraie valeur. La valeur n’est pas dans le portefeuille, elle est dans la mise en relation pertinente. Solmeria veut devenir l’infrastructure de cette nouvelle liquiditÃ© du marchÃ© solaire europÃ©en Â» poursuit Maxime Courtaigne, CEO de Solmeria.
EncadrÃ©s
Ã€ qui s’adresse la marketplace Solmeria
CÃ´tÃ© vente. Les dÃ©veloppeurs qui veulent gÃ©nÃ©rer du cash rapidement, assainir leur portefeuille en cÃ©dant les projets qu’ils ne dÃ©velopperont pas, ou maximiser la valorisation de leurs projets RTB en les poussant au bon acheteur plutÃ´t qu’en les diluant dans un lot.
CÃ´tÃ© achat. Les IPP qui veulent accroÃ®tre rapidement leur base installÃ©e, les EPC qui cherchent des projets Ã construire, et les dÃ©veloppeurs qui veulent sÃ©curiser du foncier dÃ©jÃ avancÃ© pour gagner du temps, ou entrer sur un nouveau marchÃ© et y atteindre une taille critique sans monter d’Ã©quipe de prospection locale.
Ã€ propos de Solmeria
Solmeria est la plateforme d’origination des dÃ©veloppeurs solaires en Europe. Elle propose plusieurs centaines d’opportunitÃ©s de dÃ©veloppement par mois, en PV au sol, agriPV, C&I et BESS, Ã tous les stades de dÃ©veloppement, du projet greenfield au projet RTB, en France comme Ã l’international. Solmeria est la nouvelle marque et plateforme technologique de Ferme Solaire, entreprise franÃ§aise qui accompagne dÃ©jÃ 80+ dÃ©veloppeurs, avec 4 GWc en instruction, plus d’un million d’hectares analysÃ©s et 27 000 propriÃ©taires.