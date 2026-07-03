Solmeria Marketplace, la nouvelle faÃ§on d’acheter et de vendre des projets solaires et BESS en France et en Europe

La plateforme Solmeria Marketplace permet de cÃ©der et d’acquÃ©rir des projets Ã l’unitÃ© plutÃ´t qu’en portefeuille, Ã tous les stades de dÃ©veloppement, du sÃ©curisÃ© au RTB, partout en Europe, avec une commission au succÃ¨s uniquement. L’objectif : apporter de la liquiditÃ© Ã tous les projets, y compris ceux qui en semblent dÃ©pourvus, accÃ©lÃ©rer les transactions et rÃ©duire les frais d’intermÃ©diation.

Le marchÃ© franÃ§ais du photovoltaÃ¯que se rationalise et se consolide, libÃ©rant un flux considÃ©rable de projets Ã cÃ©der. Mais le marchÃ© de la cession fonctionne mal : on vend encore en portefeuille, on paie des commissions Ã©levÃ©es, et les transactions s’Ã©ternisent. Ferme Solaire, apporteur d’affaires nÂ°1 des dÃ©veloppeurs PV en France, lance Solmeria Marketplace, la plateforme europÃ©enne oÃ¹ chaque projet solaire ou BESS se cÃ¨de Ã l’unitÃ©, en grÃ© Ã grÃ©, exposÃ© Ã l’acheteur qui lui donnera sa vraie valeur. La plateforme est dÃ©jÃ active. Une centaine de MWc de projets disponibles Ã la vente en France, et plusieurs centaines attendus d’ici fin 2026, avec une part significative Ã l’international.

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Un marchÃ© qui se rationalise, un besoin de liquiditÃ© qui explose

Le marchÃ© franÃ§ais du PV entre dans une phase de maturitÃ©. AprÃ¨s des annÃ©es de croissance portÃ©e par les appels d’offres, il se rationalise et se rÃ©invente. Trois dynamiques se conjuguent, et crÃ©ent un besoin de liquiditÃ© inÃ©dit.

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Un cadre rÃ©glementaire qui invite Ã se rÃ©inventer. La PPE3, publiÃ©e en fÃ©vrier 2026, a donnÃ© un cap attendu. Elle acte aussi un soutien public en recul, volumes d’appels d’offres en baisse et clause de revoyure dÃ¨s 2027 qui complique toute stratÃ©gie Ã cinq ans, et invite la filiÃ¨re Ã dÃ©passer le seul modÃ¨le sous perfusion d’appels d’offres CRE.

La PPE3, publiÃ©e en fÃ©vrier 2026, a donnÃ© un cap attendu. Elle acte aussi un soutien public en recul, volumes d’appels d’offres en baisse et clause de revoyure dÃ¨s 2027 qui complique toute stratÃ©gie Ã cinq ans, et invite la filiÃ¨re Ã dÃ©passer le seul modÃ¨le sous perfusion d’appels d’offres CRE. Des marges plus serrÃ©es, qui appellent une meilleure allocation. Prix attendus aux appels d’offres en baisse, devex et capex en hausse, banques plus exigeantes. Les projets les plus fragiles, petits, dÃ©gradÃ©s, mal raccordÃ©s ou de foncier secondaire, sont plus difficiles Ã valoriser dans un cadre standard, alors qu’ils gardent une vraie valeur pour le bon acheteur.

Prix attendus aux appels d’offres en baisse, devex et capex en hausse, banques plus exigeantes. Les projets les plus fragiles, petits, dÃ©gradÃ©s, mal raccordÃ©s ou de foncier secondaire, sont plus difficiles Ã valoriser dans un cadre standard, alors qu’ils gardent une vraie valeur pour le bon acheteur. Une consolidation saine des dÃ©veloppeurs. Le marchÃ© franÃ§ais devrait passer de plus de 100 dÃ©veloppeurs Ã une cinquantaine d’ici 2030. Cette consolidation redistribue les cartes : les rachats de portefeuilles et d’acteurs se nÃ©gocient dÃ©jÃ .

RÃ©sultat : un flux considÃ©rable de projets change de mains, au moment oÃ¹ dÃ©veloppeurs et investisseurs ont des objectifs annuels de RTB Ã tenir. L’offre comme la demande n’ont jamais Ã©tÃ© aussi fortes. C’est prÃ©cisÃ©ment ce marchÃ© que Solmeria vient fluidifier.

Le vrai problÃ¨me n’est pas la vente, c’est le portefeuille

Aujourd’hui, cÃ©der un projet passe par une boutique M&A (fusion acquisition) et une vente en portefeuille. Or un portefeuille, c’est souvent deux beaux projets, trois moyens et cinq peu attractifs. Les cinq tirent la valorisation des deux pÃ©pites vers le bas, alourdissent la due diligence et rendent l’ensemble peu liquide, avec des transactions trÃ¨s longues quand elles aboutissent. Â«Â Notre conviction : la valeur n’est pas dans le portefeuille, elle est dans la mise en relation pertinente, projet par projet. Un projet early peut valoir zÃ©ro pour un dÃ©veloppeur et Ã©normÃ©ment pour un autre, parce qu’il jouxte l’un de ses projets, complÃ¨te son maillage local, ou dispose d’un raccordement sur un poste source privÃ© disponible. Un projet RTB a toujours de la valeur, mais on en extrait bien plus en le poussant Ã la personne qui cherche exactement cette pÃ©pite. DÃ©membrÃ©s et poussÃ©s au bon acheteur, les cinq projets Â« peu attractifs Â» deviennent cinq projets bien valorisÃ©sÂ Â» analyse Maxime Courtaigne, CEO de Solmeria.

Pourquoi une marketplace, et pas une boutique M&A

Les dÃ©veloppeurs savent vendre un projet : ce n’est pas compliquÃ© au regard de leur mÃ©tier, et ils ont des Ã©quipes M&A de plus en plus structurÃ©es. La vraie difficultÃ©, la seule qui bloquait, c’est de trouver le bon acheteur et de fluidifier les Ã©changes sur la valorisation. C’est prÃ©cisÃ©ment le rationnel historique de la boutique M&A, qui ne peut fonctionner qu’en portefeuille : c’est le seul format qui lui permet de rentrer dans ses coÃ»ts, entre retainer et commission sur une opÃ©ration de taille. Solmeria renverse cette logique. Â« Les dÃ©veloppeurs savent vendre un projet, mais ils perdent un temps considÃ©rable Ã trouver le bon acheteur, et finissent par tout regrouper en portefeuille au dÃ©triment de leurs meilleurs actifs. Nous voulons inverser cette logique : rendre chaque projet cessible Ã l’unitÃ© et le mettre face Ã la personne qui lui donnera sa vraie valeur. La valeur n’est pas dans le portefeuille, elle est dans la mise en relation pertinente. Solmeria veut devenir l’infrastructure de cette nouvelle liquiditÃ© du marchÃ© solaire europÃ©en Â» poursuit Maxime Courtaigne, CEO de Solmeria.

EncadrÃ©s

Ã€ qui s’adresse la marketplace Solmeria

CÃ´tÃ© vente. Les dÃ©veloppeurs qui veulent gÃ©nÃ©rer du cash rapidement, assainir leur portefeuille en cÃ©dant les projets qu’ils ne dÃ©velopperont pas, ou maximiser la valorisation de leurs projets RTB en les poussant au bon acheteur plutÃ´t qu’en les diluant dans un lot.

CÃ´tÃ© achat. Les IPP qui veulent accroÃ®tre rapidement leur base installÃ©e, les EPC qui cherchent des projets Ã construire, et les dÃ©veloppeurs qui veulent sÃ©curiser du foncier dÃ©jÃ avancÃ© pour gagner du temps, ou entrer sur un nouveau marchÃ© et y atteindre une taille critique sans monter d’Ã©quipe de prospection locale.

Ã€ propos de Solmeria

Solmeria est la plateforme d’origination des dÃ©veloppeurs solaires en Europe. Elle propose plusieurs centaines d’opportunitÃ©s de dÃ©veloppement par mois, en PV au sol, agriPV, C&I et BESS, Ã tous les stades de dÃ©veloppement, du projet greenfield au projet RTB, en France comme Ã l’international. Solmeria est la nouvelle marque et plateforme technologique de Ferme Solaire, entreprise franÃ§aise qui accompagne dÃ©jÃ 80+ dÃ©veloppeurs, avec 4 GWc en instruction, plus d’un million d’hectares analysÃ©s et 27 000 propriÃ©taires.