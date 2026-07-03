EH2 et ENERGIE RHONE VALLEE inaugurent deux centrales photovoltaÃ¯ques en autoconsommationEH2 et ENERGIE RHONE VALLEE inaugurent deux centrales photovoltaÃ¯ques en autoconsommation

EH2 et la SEML ENERGIE RHONE VALLEE inaugurent deux centrales photovoltaÃ¯ques en autoconsommation sur les toitures des entreprises ardÃ©choises emblÃ©matiques GALEO et FOLIASCOPE. DÃ©tailsÂ !

EH2 et ENERGIE RHONE VALLEE ont crÃ©Ã© en 2023 une sociÃ©tÃ© commune, EH2 ERV AUTOCONSO, destinÃ©e Ã investir dans des centrales photovoltaÃ¯ques en autoconsommation sur les toitures ou les parkings des entreprises drÃ´moises ou ardÃ©choises afin de les alimenter avec une Ã©lectricitÃ© locale, durable et compÃ©titive. AprÃ¨s avoir mis en service une premiÃ¨re centrale sur la toiture de lâ€™entreprise NATURAL ORIGINS Ã Soyons en 2024, EH2 et ENERGIE RHONE VALLEE inaugurent deux nouvelles centrales sur les toitures des entreprises ardÃ©choises GALEO et FOLIASCOPE. FOLIASCOPE est un studio dâ€™animation qui dÃ©veloppe des Å“uvres ambitieuses et engagÃ©es, reconnues sur la scÃ¨ne internationale pour leur singularitÃ© artistique et leur excellence artisanale.

GALEO (COURRIERS RHODANIENS) est spÃ©cialisÃ©e dans le transport de voyageurs et les services Ã la mobilitÃ© et notamment transports scolaires et locations de bus avec conducteur. Lâ€™Ã©lectricitÃ© de ces centrales sera autoconsommÃ©e par ces deux entreprises ; les surplus Ã©tant valorisÃ©s sur le rÃ©seau.

Une structuration en tiers-investissement en autoconsommation

EH2 et ENERGIE RHONE VALLEE ont portÃ© lâ€™investissement dans les centrales, au travers de EH2 ERV AUTOCONSO, faisant de ces projets une innovation en termes de mode de portage grÃ¢ce Ã une structuration en tiers-investissement en autoconsommation. Julien Chaumont, co-fondateur de EH2 et HervÃ© Coulmont, prÃ©sident dâ€™ENERGIE RHONE VALLEE tÃ©moignentÂ : Â« Nous sommes trÃ¨s heureux de pouvoir inaugurer ces centrales photovoltaÃ¯ques qui illustrent parfaitement la vocation de notre sociÃ©tÃ© commune qui accompagne les entreprises dans leur transition Ã©nergÃ©tique et participe Ã la dynamisation Ã©conomique du territoire. Â»

Intervenants principaux en chantier :

Fournisseur des panneaux : JA SOLAR

Construction : FAUCHE

RÃ©fection toiture : OBOUSSIER et AD STRUCTURE

A propos de EH2

EH2 dÃ©veloppe et rÃ©alise des centrales de production dâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable pour entreprises et collectivitÃ©s. Son objectif est de contribuer au dÃ©veloppement de projets portÃ©s avec les collectivitÃ©s locales et de dynamiser lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables dans le mix Ã©nergÃ©tique des entreprises.

FondÃ© en 2015 par Julien Chaumont et Mathieu Van Haesebroeck, les caisses du CrÃ©dit Agricole Centre-est et Sud RhÃ´ne Alpes ont rejoint son capital en 2023. BasÃ© Ã Lyon dans le 7Ã¨me arrondissement, EH2 emploie 19 personnes, a mis en service plus de 80MW depuis sa crÃ©ation et dispose dâ€™un portefeuille total de plus de 450MW.