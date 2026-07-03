Ã‰valuer un projet sur friche, c’est bien. Avoir les arguments pour le dÃ©fendre, c’est mieux !

Fichtre FrichesÂ ! Vous conseillez des collectivitÃ©s ou des porteurs de projet sur la reconversion de friches, vous menez des Ã©tudes prÃ©-opÃ©rationnelles ou vous comparez plusieurs scÃ©narios dâ€™amÃ©nagement avant dâ€™arbitrer ? Une question revient presque toujours en amont : quelles seront les retombÃ©es dâ€™un projet, et comment les objectiver pour les dÃ©fendre devant un maÃ®tre dâ€™ouvrage, des Ã©lus ou des financeurs. La solutionÂ : BÃ©nÃ©frichesÂ !



Lâ€™ADEME met Ã disposition BÃ©nÃ©friches, un service numÃ©rique 100 % gratuit, pour aider Ã identifier le meilleur projet de reconversion dâ€™une friche, puis Ã en Ã©valuer les impacts. Son positionnement dans la dÃ©marche est simple : trÃ¨s en amont, au moment oÃ¹ il faut Ã©clairer un choix dâ€™usage et chiffrer rapidement un projet, avant dâ€™engager des Ã©tudes dÃ©taillÃ©es ou de mobiliser des moyens importants.

Pourquoi utiliser BÃ©nÃ©friches ?

BÃ©nÃ©friches permet dâ€™analyser la compatibilitÃ© de votre friche. Ã€ partir de quelques informations sur une parcelle, BÃ©nÃ©friches mobilise des donnÃ©es publiques pour identifier automatiquement les usages les plus adaptÃ©s (renaturation, habitat, activitÃ©s Ã©conomiques, photovoltaÃ¯que…) et fournir un indice de fiabilitÃ©. IdÃ©al pour ouvrir une rÃ©flexion sans projet prÃ©-dÃ©fini, ou pour challenger une intuition. BÃ©nÃ©friches est en capacitÃ© de mesurer les impacts des projets via un score dâ€™impact synthÃ©tique, un graphique sur lâ€™Ã©volution de la balance coÃ»t-bÃ©nÃ©fice du projet, puis le dÃ©tail des impacts chiffrÃ©s et monÃ©tisÃ©s, dimension par dimension. De quoi saisir lâ€™essentiel en quelques minutesÂ !

Projet urbain, centrale photovoltaÃ¯queÂ ?

Une fois le scÃ©nario dâ€™usage retenu, BÃ©nÃ©friches quantifie les retombÃ©es Ã©conomiques, sociales et environnementales de votre projet (projet urbain, centrale photovoltaÃ¯que…). Ã€ la clÃ©, des supports visuels et synthÃ©tiques, directement exploitables dans les arbitrages, les dossiers et les Ã©changes avec Ã©lus, partenaires et financeurs.

Eclairer un arbitrage

ConcrÃ¨tement, BÃ©nÃ©friches permet dâ€™obtenir une premiÃ¨re Ã©valuation rapide dâ€™un projet en quelques clics, idÃ©ale pour dÃ©grossir avant dâ€™engager des Ã©tudes lourdes, de quantifier et monÃ©tiser les impacts pour les rendre parlants auprÃ¨s de vos maÃ®tres dâ€™ouvrage, Ã©lus et financeurs mais aussi de comparer librement plusieurs scÃ©narios ou variantes sur une mÃªme friche, pour Ã©clairer un arbitrage.

Sans oublier des supports visuels et synthÃ©tiques, prÃªts Ã intÃ©grer dans les dossiers. Dâ€™autres types de projets, comme les zones dâ€™activitÃ© Ã©conomique ou la renaturation, viendront prochainement enrichir lâ€™outil.

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