Solis reÃ§oit le label EUPD Â« Top PV Inverter Brand â€“ Netherlands Â» Ã  Solar Solutions

Ginlong (Solis) Technologies, l’un des fabricants d’onduleurs les plus expérimentés et les plus importants au monde, s’est vu décerner le prestigieux label de reconnaissance de « Top PV Inverter Brand » (Meilleure marque d’onduleurs photovoltaïques) aux Pays-Bas par l’organisme mondial d’études de marché, EUPD. C’est la neuvième année consécutive que Solis reçoit le label EUPD, ce qui témoigne de son engagement constant en faveur de l’excellence dans ce domaine. Dave van Pelt, directeur national de Solis pour le Benelux, a eu l’honneur de recevoir le prix sur le stand de Solis lors de l’événement Solar Solutions, à Amsterdam.

C’était la première fois que Solis exposait côte à côte sa nouvelle gamme d’onduleurs triphasés de 6ème génération pour C&I, offrant ainsi aux visiteurs une occasion unique d’explorer l’ensemble de l’offre, qui comprend les modèles 12-20 kW et 30-50 kW. Ces derniers onduleurs de stockage d’énergie triphasés de grande puissance, les S6-EH3P20K-H et S6-EH3P50K-H, sont conçus spécifiquement pour les grandes applications commerciales et industrielles.

Exprimant sa gratitude, Dave van Pelt a déclaré : « Nous sommes très honorés de recevoir une fois de plus cette reconnaissance de l’EUPD. Notre engagement à fournir une assistance locale complète, de la vente au service, souligne notre attachement à la satisfaction du client et à la fidélité à la marque sur tous les marchés – c’est formidable de voir cela officiellement reconnu par l’étude de l’EUPD. Le marché européen de l’énergie solaire, en particulier aux Pays-Bas, est très concurrentiel et le label « Top Brand » constitue un guide précieux pour les installateurs et les distributeurs dans la sélection des meilleures marques pour leurs clients.