Prix de lâ€™Ã©nergie : Enerplan prÃ©conise de dÃ©velopper lâ€™autoconsommation, solution de rÃ©silience et de souverainetÃ© durable

La semaine dernière, la Confédération des commerçants de France a saisi le Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, de la situation difficile de nombreuses entreprises confrontées à des prix très élevés de l’électricité, du fait de contrats conclus à des périodes particulièrement défavorables. La solution : l’autoconsommation solaire !

S’il appartient au gouvernement de proposer des réponses de court terme aux difficultés du secteur, Enerplan veut rappeler qu’à moyen et long terme, le développement de l’autoconsommation solaire, pour l’électricité comme pour la chaleur, est une réponse durable et rapidement déployable pour la maîtrise des factures et la souveraineté pour le pays. L’année 2023 a permis un bond inédit et considérable de l’autoconsommation, notamment chez les particuliers. Mais elle peut être aussi une solution efficace pour les entreprises, les collectivités ou les bailleurs sociaux, qui voient leurs marges de manœuvre lourdement contraintes par les prix de l’énergie.

« Il est temps de sonner la mobilisation générale »

Pour Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, « L’autoconsommation coche toutes les cases : de l’énergie moins chère et décarbonée, de l’autonomie et de la sécurité d’approvisionnement. Le bouclier tarifaire le plus solide, c’est l’autoconsommation : les ménages l’ont bien compris, leur engouement en est la preuve. A l’heure où le retard de la France dans le déploiement des renouvelables est patent, alors que nous sommes très loin de nos voisins européens sur l’équipement solaire des toitures, il est temps de sonner la mobilisation générale. Non seulement pour réduire les factures, non seulement pour réduire nos consommations d’énergies fossiles, mais aussi pour créer les emplois de la transition énergétique. »