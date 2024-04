BIO-UV Group renforce sa politique RSE en installant des panneaux solaires

BIO-UV Group a pour ambition depuis sa création en 2000 de fournir des systèmes de traitement de l’eau responsables pour optimiser et sécuriser la ressource en eau, protéger l’environnement et la santé des consommateurs. Outre ses activités durables, l’entreprise renforce aujourd’hui sa politique RSE avec de nouvelles initiatives telles que l’installation de panneaux photovoltaïques sur son nouveau bâtiment inauguré en début d’année, et la mise en place de 2 ruches à abeilles.

Afin de réduire son empreinte carbone et sa dépendance énergétique, BIO-UV Group annonce l’installation dès ce mois d’avril de 86 panneaux solaires sur le toit de sa nouvelle extension (bâtiment de 1200 m² inauguré en janvier). Installés par des prestataires locaux, ces panneaux, d’une puissance totale de 36 kWc, sont capables de produire théoriquement 48 MWh par an. De quoi permettre au nouveau bâtiment du groupe de faire de l’autoconsommation avec revente du surplus.

Dans le même temps, le groupe vient d’installer sur son site 2 ruches à abeilles, avec l’appui de l’entreprise Les Écoruches (localisée à Entre-Vignes) qui assurera l’installation et l’entretien de ces ruches sur le site de BIO-UV Group. Elles accueilleront des abeilles noires d’Occitanie. Plus résistante, d’une grande longévité, l’abeille noire demande moins d’entretien aux apiculteurs et sa production de miel est plus régulière. Elle est adaptée à une apiculture sédentaire pollinisant les milieux et les cultures 365 jours par an. L’installation de nouvelles ruches favorise la conscience environnementale, l’activation de circuits courts, la prévention et la protection de la faune et la flore. BIO-UV Group s’engage ainsi pour la préservation de la nature et de ses ressources. L’entreprise prévoit la production de 100 pots de 125g par an par ruche, qui seront redistribués aux salariés de l’entreprise.

Animé par une nouvelle équipe RSE, BIO-UV Group se fixe deux objectifs pour cette année : obtenir la labellisation de l’ISO 26000 (l’unique norme internationale qui vise à fournir aux organisations les lignes directrices de la responsabilité sociétale) et réduire l’émission de ses gaz à effet de serre de 5%.