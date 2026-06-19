Lâ€™industrie et le commerce rÃ©alisent des Ã©conomies avec les tarifs dynamiques de lâ€™Ã©lectricitÃ©

Les prix Ã©levÃ©s de lâ€™Ã©lectricitÃ© pÃ¨sent sur lâ€™industrie et le commerce et menacent leur compÃ©titivitÃ©. Les Ã©nergies renouvelables, associÃ©es Ã des tarifs dynamiques de lâ€™Ã©lectricitÃ© et Ã des redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau variables au fil du temps, constituent un levier dÃ©cisif pour rÃ©duire les coÃ»ts. AssurÃ©ment lâ€™un des thÃ¨mes majeurs dâ€™IntersolarÂ !

Â

GrÃ¢ce aux nouvelles flexibilitÃ©s, les entreprises peuvent dÃ©sormais dÃ©caler leur production de maniÃ¨re ciblÃ©e sur des plages horaires oÃ¹ les tarifs sont plus avantageux, stocker temporairement lâ€™Ã©lectricitÃ©, puis la consommer ou la revendre lorsque les prix sont Ã©levÃ©s. Ce systÃ¨me leur permet de rÃ©aliser des Ã©conomies de 20Â pour cent au minimum. Ce principe sâ€™applique en principe Ã tous les consommateurs. Dans lâ€™industrie et le commerce, sa mise en Å“uvre sâ€™avÃ¨re toutefois souvent plus compliquÃ©e en raison de profils de charge et de conditions complexes. Pour exploiter pleinement ce potentiel, elles ont besoin de solutions adaptÃ©es et sur mesure. Les tarifs dynamiques de lâ€™Ã©lectricitÃ© constituent un Ã©lÃ©ment clÃ© de valorisation efficace et Ã©conomique de lâ€™Ã©nergie. Ils sâ€™alignent sur les prix de gros de la bourse europÃ©enne de lâ€™Ã©lectricitÃ© EPEX Spot, qui fluctuent tous les quarts dâ€™heure. Contrairement aux contrats classiques Ã prix fixe, ils reflÃ¨tent la situation rÃ©elle du marchÃ©. Les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© sont gÃ©nÃ©ralement particuliÃ¨rement bas pendant la nuit ou lorsque dâ€™importantes quantitÃ©s dâ€™Ã©nergie renouvelable sont injectÃ©es dans le rÃ©seau.

Les redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau variables au fil du temps multiplient les possibilitÃ©s dâ€™Ã©conomies

Outre le prix de lâ€™Ã©nergie, les redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau prennent de plus en plus dâ€™importance. Les modÃ¨les variables au fil du temps, qui lient les coÃ»ts dâ€™utilisation du rÃ©seau Ã lâ€™heure de la journÃ©e et au taux de charge, incitent Ã adopter un comportement favorable au rÃ©seau. Les redevances dâ€™accÃ¨s individualisÃ©es pour lâ€™utilisation atypique du rÃ©seau offrent Ã©galement aux entreprises des possibilitÃ©s de rÃ©aliser des Ã©conomies supplÃ©mentaires, Ã condition de dÃ©caler les charges de maniÃ¨re ciblÃ©e. Les perspectives dâ€™optimisation sâ€™Ã©largissent ainsiÂ : les entreprises peuvent rÃ©duire simultanÃ©ment leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et leurs redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau, mais doivent pour cela intÃ©grer les signaux prix et rÃ©seau. Selon les donnÃ©es de lâ€™association europÃ©enne Eurelectric, les redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau reprÃ©sentent dans lâ€™UE environ 11 Ã 12Â pour cent de la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© des industrielsÂ ; pour les mÃ©nages, cette part atteint mÃªme 20 Ã 22Â pour cent. Les entreprises peuvent exploiter ces signaux prix de maniÃ¨re ciblÃ©e en flexibilisant leur consommation Ã©lectrique et en la reportant sur des plages horaires oÃ¹ les tarifs sont plus avantageux. AssociÃ©s Ã des systÃ¨mes de stockage Ã batterie, ces effets peuvent Ãªtre encore dÃ©multipliÃ©sÂ : les accumulateurs Ã batterie se chargent pendant les pÃ©riodes oÃ¹ les prix sont bas et restituent lâ€™Ã©nergie lorsquâ€™ils sont Ã©levÃ©s ou en cas de pics de consommation. Â«Â Une PME avec une consommation annuelle de 100Â MWh, un prix moyen de lâ€™Ã©nergie de 25Â centimes le kWh et des redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau de 10Â centimes le kWh paie aujourdâ€™hui une facture dâ€™Ã©lectricitÃ© annuelle dâ€™environ 35Â 000Â eurosÂ ; une rÃ©duction de 20Â pour cent correspond tout de mÃªme Ã une Ã©conomie de 7000Â eurosÂ Â», calcule Fabian Stocker, responsable du Key Account Management chez Exnaton, spÃ©cialiste suisse des technologies climatiques. Â«Â En combinant intelligemment prix du marchÃ© spot, rÃ©gulation de la charge et systÃ¨mes de stockage Ã batterie, on rÃ©duit considÃ©rablement ses coÃ»ts.Â Â»

ParticuliÃ¨rement intÃ©ressant pour lâ€™industrie et la logistique

Les secteurs prÃ©sentant des profils de charge prÃ©visibles offrent notamment un fort potentiel. Parmi ceux-ci figurent la production manufacturiÃ¨re, le commerce et la logistique. Citons, par exemple, lâ€™entreprise de rÃ©frigÃ©ration et de logistique Peter Bade GmbH, qui se sert du numÃ©rique pour connecter et optimiser son infrastructure grÃ¢ce Ã une plateforme de gestion de lâ€™Ã©nergie. Un systÃ¨me de pilotage par IA permet de dÃ©caler dÃ©libÃ©rÃ©ment la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© sur les phases du marchÃ© oÃ¹ les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© sont avantageux et les pÃ©riodes de forte autoproduction photovoltaÃ¯que. RÃ©sultatÂ : une rÃ©duction de la consommation Ã©lectrique de lâ€™installation frigorifique supÃ©rieure Ã 11Â pour cent rien quâ€™au premier trimestre 2024, tandis que les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© ont reculÃ© dâ€™environ 16Â pour cent. ParallÃ¨lement, les redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau ont pu Ãªtre abaissÃ©s de 44Â pour cent lâ€™annÃ©e derniÃ¨re grÃ¢ce Ã lâ€™Ã©crÃªtement des pointes de consommation et la flexibilisation des installations.

La dynamique Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne renforce cette tendance

Ã€ lâ€™Ã©chelle europÃ©enne, la dynamisation des tarifs de lâ€™Ã©nergie et des redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau continue de sâ€™accentuer. Des pays comme les Pays-Bas, lâ€™Espagne, le Royaume-Uni ou les pays scandinaves misent dÃ©jÃ sur lâ€™Ã©volution du montant des redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau en fonction de la puissance ou de la pÃ©riode de consommation. Avec lâ€™article 19 de sa rÃ©glementation de fixation des tarifs dâ€™utilisation des rÃ©seaux Ã©lectriques (StromNEV) et lâ€™article 14a de sa lÃ©gislation relative Ã lâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ© et en gaz (EnWG), lâ€™Allemagne dispose de mÃ©canismes de flexibilitÃ© inscrits dans la loi. Les signaux prix liÃ©s Ã la puissance et les plages horaires de forte charge gagnent ainsi en importance en Europe et deviennent de plus en plus pertinents pour les entreprises dont les profils de charge sont prÃ©visibles. La directive europÃ©enne 2019/944 relative au marchÃ© intÃ©rieur de lâ€™Ã©lectricitÃ© est lâ€™un des moteurs de cette Ã©volution. Elle impose des tarifs dâ€™utilisation du rÃ©seau Ã©lectrique qui rÃ©compensent la flexibilitÃ© et reflÃ¨tent mieux ses coÃ»ts rÃ©els. Pour les entreprises, cette Ã©volution ouvre un marchÃ© en forte croissance pour les solutions de flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique et de rÃ©seau, tout en leur permettant de valoriser la flexibilitÃ© comme une vÃ©ritable ressource Ã©conomique.

StratÃ©gie et pratiqueÂ : synergie entre salon professionnel et confÃ©rence spÃ©cialisÃ©e

Lors du salon EMâ€‘Power Europe, les visiteurs dÃ©couvriront comment les tarifs dâ€™Ã©lectricitÃ© dynamiques permettent aux entreprises industrielles et commerciales de dÃ©caler leur consommation sur des pÃ©riodes oÃ¹ les tarifs sont plus avantageux, et ainsi de rÃ©duire leurs coÃ»ts. Du 23 au 25 juin, de nombreux exposants prÃ©senteront leurs solutions de gestion de lâ€™Ã©nergie et de la flexibilitÃ© en entreprise. Lâ€™exposition spÃ©ciale Â«Â Renewables 24/7Â Â» proposera des exemples concrets impressionnants. En complÃ©ment, le The smarter E Forum sera lâ€™occasion, pendant les trois jours du salon, dâ€™approfondir ses connaissances techniques et pratiques. Les entreprises y dÃ©couvriront comment rÃ©duire leurs coÃ»ts et tirer parti de nouvelles sources de revenus en flexibilisant leur consommation Ã©nergÃ©tique. Dans son dernier rapport intitulÃ© Â«Â Collection of Best Practices for Flexible Energy-Intensive IndustriesÂ Â», lâ€™association professionnelle smartEn a rassemblÃ© dâ€™autres exemples dÃ©montrant que la flexibilisation des besoins Ã©nergÃ©tiques ne constitue pas une contrainte, mais bien un avantage stratÃ©gique.

smarten.eu/reports/collection-of-best-practices-for-flexible-energy-intensive-industries/