Solis lance sa gamme de batteries rÃ©sidentielles en Europe

Solis annonce le lancement de son systÃ¨me complet de stockage dâ€™Ã©nergie rÃ©sidentiel, prÃ©sentÃ© sous sa marque dÃ©diÃ©e au stockage dâ€™Ã©nergie, SolisStorage. Ce lancement constitue une Ã©tape majeure dans lâ€™Ã©volution de lâ€™entreprise, qui passe dâ€™un fabricant axÃ© sur les onduleurs Ã un fournisseur complet de solutions de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie.

Bien que ce lancement marque le premier portefeuille de batteries rÃ©sidentielles dÃ©diÃ© de Solis, il sâ€™appuie sur des dÃ©cennies dâ€™innovation dans les onduleurs et sur le dÃ©veloppement continu de SolisCloud, sa plateforme de gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie. Ensemble, les onduleurs hybrides, les systÃ¨mes de batteries avancÃ©s et la surveillance intelligente constituent dÃ©sormais un Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique rÃ©sidentiel entiÃ¨rement intÃ©grÃ©.

Un portefeuille complet de stockage rÃ©sidentiel

La nouvelle gamme comprend :

IntelliHome (sÃ©rie murale/au sol | 5â€“16 kWh) : batteries basse tension montÃ©es au mur pour installations rÃ©sidentielles compactes, disponibles en versions intÃ©rieure (IP20) et extÃ©rieure (IP66).

FlexHome (sÃ©rie empilable modulable | 5â€“40 kWh) : systÃ¨mes empilables basse tension avec protection IP66 et extension modulaire flexible.

FlexAIO (sÃ©rie tout-en-un empilable | 15â€“40 kWh) : systÃ¨mes empilables haute tension offrant des plages de fonctionnement plus larges pour une efficacitÃ© accrue du systÃ¨me.

Toutes les batteries utilisent la chimie LiFePOâ‚„ Ã longue durÃ©e de vie, supportent une profondeur de dÃ©charge de 90 % ou plus, offrent plus de 6 000 cycles et sont conÃ§ues pour maintenir des performances fiables jusquâ€™Ã 10 ans. Le refroidissement naturel, les protocoles de communication CAN/RS485 et la possibilitÃ© de connecter plusieurs unitÃ©s en parallÃ¨le garantissent flexibilitÃ©, sÃ©curitÃ© et durabilitÃ© maximales.

ConÃ§u pour les installateurs. PensÃ© pour le monde rÃ©el.

Des solutions murales compactes aux systÃ¨mes empilables modulables, la gamme a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e avec la simplicitÃ© pour lâ€™installateur comme principe central :

Extension modulaire jusquâ€™Ã 40 kWh

Jusquâ€™Ã 8 modules par pile

Options dâ€™installation intÃ©rieure et extÃ©rieure, avec protection IP66 pour les solutions extÃ©rieures

Large plage de tempÃ©ratures de fonctionnement, y compris support de charge Ã basse tempÃ©rature

En combinant batteries, onduleurs et surveillance intelligente via SolisCloud, SolisStorage permet dÃ©sormais aux propriÃ©taires de gÃ©rer gÃ©nÃ©ration, stockage et consommation dans un systÃ¨me rÃ©sidentiel complet et intÃ©grÃ©.

Â« Ce nâ€™Ã©tait quâ€™une question de tempsâ€¦ Â»

Jimmy Wang, prÃ©sident de Solis et SolisStorage, a commentÃ© : Â« Pendant des dÃ©cennies, Solis a alimentÃ© des foyers dans le monde entier avec une technologie dâ€™onduleurs fiable. Naturellement, le marchÃ© nous a posÃ© une question : quand Solis lancera-t-elle sa propre batterie ? La rÃ©ponse est simple : lorsque nous pourrions le faire correctement. Au fil des annÃ©es, nous avons travaillÃ© avec une grande variÃ©tÃ© de technologies de batteries sur les marchÃ©s mondiaux. Nous avons vu ce qui fonctionne bien, ce que les installateurs apprÃ©cient et oÃ¹ les systÃ¨mes peuvent Ãªtre amÃ©liorÃ©s. Cette expÃ©rience a faÃ§onnÃ© le dÃ©veloppement de notre propre gammeÂ Â». Ce lancement ne consiste pas simplement Ã ajouter une batterie au portefeuille Solis. Il sâ€™agit de complÃ©ter lâ€™Ã©cosystÃ¨me. Avec des batteries, des onduleurs hybrides et une gestion Ã©nergÃ©tique intelligente par IA via SolisCloud, Solis peut dÃ©sormais offrir une solution rÃ©sidentielle vÃ©ritablement intÃ©grÃ©e et complÃ¨te.