ees Europe/Stockage Ã©lectrique commercial : rÃ©duire sa facture Ã©nergÃ©tique tout en gÃ©nÃ©rant des revenus

Le rÃ´le que joueront Ã lâ€™avenir les systÃ¨mes de stockage commerciaux dans le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique et les modalitÃ©s concrÃ¨tes de leur dÃ©ploiement Ã©conomique seront au cÅ“ur du salon ees Europe en 2026. Le plus grand salon professionnel d’Europe des batteries et systÃ¨mes dâ€™accumulation dâ€™Ã©nergie se tiendra du 23 au 25 juin 2026 Ã Munich, dans le cadre de The smarter E Europe, la plus grande alliance europÃ©enne de salons pour le secteur de lâ€™Ã©nergie. Les entreprises y prÃ©senteront leurs derniÃ¨res technologies et leurs nouveaux modÃ¨les commerciaux. Les visiteurs professionnels pourront dÃ©couvrir les tendances du marchÃ©, les Ã©volutions rÃ©glementaires et des exemples dâ€™application concrets, et aussi entrer directement en contact avec les fabricants, les dÃ©veloppeurs de projets, les investisseurs et les fournisseurs dâ€™Ã©nergie. Les organisateurs attendent quelque 2800 exposants et plus de 100 000 visiteurs venus du monde entier.

Les batteries de stockage jouent un rÃ´le de plus en plus important dans la transition Ã©nergÃ©tique et connaissent une croissance fulgurante. Dans lâ€™Union europÃ©enne (UE), la capacitÃ© installÃ©e a presque dÃ©cuplÃ© depuis 2021. Selon SolarPower Europe, sa progression sâ€™Ã©levait Ã 45 pour cent en 2025. Ce sont principalement les systÃ¨mes de stockage de grande puissance qui ont contribuÃ© Ã cet essor. Les systÃ¨mes de stockage commerciaux ont, eux, enregistrÃ© une hausse de 31 pour cent. Cependant, leur potentiel nâ€™est pas encore pleinement exploitÃ©.

Depuis 2010, les prix des batteries ont reculÃ© de 75 pour cent

Lâ€™Europe anticipe une nouvelle croissance des systÃ¨mes de stockage industriels et commerciaux, stimulÃ©e par la hausse des coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie, mais aussi par la baisse des prix des batteries. Depuis 2010, ceux-ci ont reculÃ© de 75 pour cent. Les plus grands marchÃ©s pour les systÃ¨mes de stockage commerciaux en Europe sont lâ€™Allemagne, les Pays-Bas et lâ€™Italie. Les systÃ¨mes de stockage commerciaux appartiennent au segment dit Â« Commercial & Industrial Â» (C&I). Leur plage de puissance est comprise entre 20 et 1000 kilowattheures. Ils garantissent une alimentation Ã©lectrique flexible et sÃ»re, stabilisent les rÃ©seaux, rendent de plus en plus superflues les rÃ©ductions de puissance injectÃ©e et diminuent le coÃ»t de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Cela rend ces systÃ¨mes particuliÃ¨rement intÃ©ressants pour les entreprises qui affichent une consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã©levÃ©e et dâ€™importants pics de consommation. Leurs clients types sont les centres de transport et de logistique, les aÃ©roports, les ports, les centres de donnÃ©es, les hÃ´pitaux, les universitÃ©s, les commerces de dÃ©tail, les supermarchÃ©s, les entreprises artisanales et agricoles, mais aussi les communes.

Â«Â Des dÃ©lais dâ€™amortissement infÃ©rieurs Ã quatre ansÂ Â»

Â«Â Nous nâ€™en sommes quâ€™au dÃ©but de lâ€™Ã¨re des batteriesÂ Â», dÃ©clare Daniel Hannemann, PDG et cofondateur de Tesvolt, fournisseur de systÃ¨mes de stockage Ã batteries. Et dâ€™ajouterÂ : Â«Â GrÃ¢ce Ã lâ€™Ã©crÃªtement des pointes de consommation, par exemple, les systÃ¨mes de stockage commerciaux atteignent dÃ©jÃ des dÃ©lais dâ€™amortissement infÃ©rieurs Ã quatre ans. Si les entreprises exploitent leur systÃ¨me de stockage pour le nÃ©goce de lâ€™Ã©nergie, elles peuvent gÃ©nÃ©rer des revenus mensuels Ã quatre Ã six chiffres. Il est primordial de considÃ©rer le stockage comme un actif Ã©conomique mobilisable avec une grande flexibilitÃ© pour diffÃ©rentes applications. Condition prÃ©alable importanteÂ : un cadre politique fiable qui garantisse la sÃ©curitÃ© des investissements.Â Â» Cependant, lâ€™UE manque de rÃ¨gles, de redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau et de tarifs uniformes. Cette situation complique la planification et le financement pour les dÃ©veloppeurs et les investisseurs. Certains pays proposent dÃ©jÃ des redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau dynamiques et des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© flexibles. En Allemagne, tous les fournisseurs dâ€™Ã©lectricitÃ© doivent proposer des tarifs dâ€™Ã©lectricitÃ© dynamiques depuis janvier 2025, et les gestionnaires de rÃ©seau doivent proposer depuis avril 2025 un module assorti de redevances de rÃ©seau variables et de trois niveaux tarifairesÂ : un tarif bas dit NT, un tarif standard appelÃ© ST et un tarif Ã©levÃ© ou HT. Ces tarifs reposent sur lâ€™utilisation du rÃ©seau, les pÃ©riodes variant en fonction de la zone du rÃ©seau.

Les systÃ¨mes de stockage se rentabilisent mÃªme sans installation photovoltaÃ¯que

Jusquâ€™Ã prÃ©sent, les systÃ¨mes de stockage commerciaux Ã©taient gÃ©nÃ©ralement associÃ©s Ã une installation photovoltaÃ¯que, afin de tirer le meilleur parti de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite Ã moindre coÃ»t et ainsi de rÃ©duire la facture. Mais ils sont Ã©galement rentables seuls et stockent lâ€™Ã©lectricitÃ© provenant du rÃ©seau. GrÃ¢ce Ã lâ€™IA, les entreprises peuvent acheter et stocker lâ€™Ã©nergie dont elles ont besoin au moment mÃªme oÃ¹ elle est bon marchÃ©, câ€™est-Ã -dire pendant les mois dâ€™Ã©tÃ©, principalement Ã midi. Cela soulage les rÃ©seaux Ã©lectriquesÂ ; les redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau deviennent parfois infÃ©rieures Ã un centime, le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© devient mÃªme parfois nÃ©gatif. Les entreprises peuvent ainsi rÃ©duire considÃ©rablement leurs coÃ»ts dâ€™exploitation. Stocker lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire provenant dâ€™autres fournisseurs et ne pas produire sa propre Ã©lectricitÃ©Â : telle est la tendance observÃ©e par Franz-Josef Feilmeier, directeur gÃ©nÃ©ral de Fenecon, lâ€™un des principaux fournisseurs de solutions de stockage. Â«Â 2026 sera la premiÃ¨re annÃ©e du boom du stockage sans photovoltaÃ¯queÂ Â», pronostique-t-il, avant dâ€™ajouterÂ : Â«Â Non pas parce que le photovoltaÃ¯que est une mauvaise chose. Bien sÃ»r, il faut continuer Ã construire des installations photovoltaÃ¯ques partout oÃ¹ cela est possible. Mais la combinaison de redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau trimestrielles variables du Â«Â Module 3Â Â» avec des tarifs NT trÃ¨s bas et des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© dynamiques tous les quarts dâ€™heure est une vÃ©ritable aubaine pour les systÃ¨mes de stockage commerciaux Ã basse tension. MÃªme lÃ oÃ¹ les conditions de propriÃ©tÃ© ou de location, la statique, lâ€™ombrage ou la petitesse des surfaces de toit ont jusquâ€™Ã prÃ©sent empÃªchÃ© une exploitation active du photovoltaÃ¯que Ã moindre coÃ»t. Avec un systÃ¨me de gestion de lâ€™Ã©nergie adaptÃ© et reposant sur un calendrier et un schÃ©ma directeur Ã©nergÃ©tique, lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire produite par des tiers peut Ã©galement Ãªtre consommÃ©e Ã un prix incroyablement avantageux.Â Â»

EncadrÃ©Â

ees Europe 2026 met le stockage commercial en vedette

Investir dans les systÃ¨mes de stockage commerciaux sâ€™avÃ¨re rentable, mÃªme pour les entreprises artisanales. Un Ã©vÃ©nement organisÃ© dans le cadre du forum ees le 25 juin leur est spÃ©cialement consacrÃ©. Les participants y apprendront tout ce quâ€™il faut savoir sur les nouvelles rÃ©glementations, les installateurs leur prÃ©senteront des exemples de bonnes pratiques et les fabricants leur montreront leurs innovations techniques. De nouvelles opportunitÃ©s et de nouveaux marchÃ©s sâ€™ouvrent aux dÃ©veloppeurs de systÃ¨mes de stockage de grande puissance, aux fournisseurs du secteur rÃ©sidentiel ou aux acteurs de la filiÃ¨re des vÃ©hicules Ã©lectriques qui souhaitent intÃ©grer des systÃ¨mes de stockage dans leurs infrastructures de recharge. Comment tirer parti de la tendance en faveur des systÃ¨mes de stockage commerciaux constituera une question centrale non seulement de ce salon professionnel, mais aussi Ã lâ€™ees Europe Conference qui se tiendra les 22 et 23 juin.