Apex Energies nomme Alexis Ano Directeur GÃ©nÃ©ral et engage une transformation stratÃ©gique majeure sur le marchÃ© C&I

Apex Energies annonce la nomination dâ€™Alexis Ano au poste de Directeur GÃ©nÃ©ral. Cette nomination intervient dans un contexte de mutation profonde du marchÃ© photovoltaÃ¯que franÃ§ais et marque le lancement dâ€™un plan dâ€™accÃ©lÃ©ration stratÃ©gique centrÃ© sur le segment Commercial & Industrial (C&I). Un repositionnement Ã fort enjeu dans un marchÃ© en recompositionÂ !

Alors que le marchÃ© photovoltaÃ¯que franÃ§ais Ã©volue vers davantage dâ€™autoconsommation, de contractualisation privÃ©e (PPA) et de rationalisation des mÃ©canismes de soutien, Apex Energies engage une transformation de son modÃ¨le.

PrioritÃ© au tiers-investissement et aux PPA

Lâ€™entreprise opÃ¨re un basculement vers une prioritÃ© au tiers-investissement et aux PPA, une consolidation de son dÃ©veloppement C&I aprÃ¨s de nombreux succÃ¨s auprÃ¨s dâ€™industriels et dâ€™asset manager et une approche intÃ©grÃ©e production + stockage (BESS) + IRVE. Le dÃ©veloppement progressif dâ€™une offre globale de fourniture et gestion dâ€™Ã©nergie et lâ€™accompagnement de ses clients grand comptes Ã lâ€™international font Ã©galement partie des prioritÃ©s. Lâ€™objectif est de capter davantage de valeur sur la durÃ©e, en devenant un partenaire Ã©nergÃ©tique structurant pour les industriels, tertiaires et collectivitÃ©s.

Lâ€™accÃ©lÃ©ration visÃ©e est principalement commerciale. Elle sâ€™appuie sur un ciblage prioritaire des grands comptes nationaux et internationaux, des PME/ETI industrielles et des collectivitÃ©s. Lâ€™expertise dâ€™Apex Energies en construction multisite (plus de 2 sites de 500 kWc/jour livrÃ©) restera le socle de ce dÃ©veloppement.

Un positionnement renforcÃ© sur lâ€™autoconsommation

Apex Energies dispose dÃ©jÃ dâ€™un savoir-faire reconnu en autoconsommation C&I. La nouvelle stratÃ©gie vise Ã industrialiser ce modÃ¨le Ã plus grande Ã©chelle, en intÃ©grant :

Des solutions hybrides PV + stockage

Des infrastructures de recharge IRVE

Des services associÃ©s (CEE, efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique)

Â« Le photovoltaÃ¯que C&I entre dans une phase de maturitÃ© oÃ¹ la valeur se crÃ©e sur la structuration des modÃ¨les, la maÃ®trise du risque et la capacitÃ© Ã proposer des solutions Ã©nergÃ©tiques complÃ¨tes. Notre ambition est claire : faire dâ€™Apex Energies un acteur de rÃ©fÃ©rence du C&I, avec une croissance maÃ®trisÃ©e et rentable Â» prÃ©cise Alexis Ano.

EncadrÃ©s

Bio express â€“ Alexis ANO

Professionnel du secteur des Ã©nergies depuis 29 ans, Alexis Ano Â a dÃ©veloppÃ© une expertise dans le dÃ©veloppement commercial, la structuration dâ€™offres Ã©nergÃ©tiques et les modÃ¨les de tiers-investissement dans des groupes tels que DALKIA (groupe EDF), BOUYGUES CONSTRUCTION et GREENYELLOW. Son parcours lâ€™a conduit Ã piloter des activitÃ©s liÃ©es au photovoltaÃ¯que C&I, Ã lâ€™autoconsommation et Ã la contractualisation privÃ©e (PPA), avec une forte exposition aux grands comptes industriels et tertiaires.

Il est reconnu pour sa capacitÃ© Ã structurer des organisations orientÃ©es croissance et Ã piloter des transformations stratÃ©giques dans des environnements Ã©nergÃ©tiques complexes.

