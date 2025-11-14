Solis lance EverCore, solution tout-en-un comprenant un onduleur, une batterie et un systÃ¨me de gestion de l’Ã©nergie (EMS)

Solis, l’un des trois premiers fabricants mondiaux d’onduleurs, dÃ©bute la commercialisation dâ€™EverCore, le premier systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie commercial et industriel (C&I) tout-en-un de la sociÃ©tÃ©. La gamme EverCore fait ses dÃ©buts avec deux configurations phares : un systÃ¨me de 100/120 kWh associÃ© Ã l’onduleur hybride 50/60 kW de Solis, et un modÃ¨le plus grand de 261 kWh pris en charge par l’onduleur hybride 125 kW de Solis â€” les deux combinant la technologie des onduleurs, des batteries et des systÃ¨mes de gestion de l’Ã©nergie (EMS) dans un seul et mÃªme boÃ®tier.

EverCore fera ses dÃ©buts europÃ©ens lors du salon GENERA 2025 Ã Madrid, le 18 novembre Ã 11h00 CET, avec une grande prÃ©sentation au stand 10E10, sa premiÃ¨re exposition publique sur le continent. Cette Ã©tape importante marque l’entrÃ©e officielle de Solis sur le marchÃ© du stockage d’Ã©nergie Ã grande Ã©chelle. S’appuyant sur des annÃ©es d’excellence technique dans le domaine des onduleurs, EverCore combine l’expertise avancÃ©e de Solis en matiÃ¨re de conversion d’Ã©nergie avec une architecture de batterie de nouvelle gÃ©nÃ©ration afin de fournir une solution entiÃ¨rement intÃ©grÃ©e pour les applications commerciales et industrielles. Solis combine MPPT, PCS, commutation rÃ©seau/hors rÃ©seau (STS) et EMS dans un systÃ¨me de contrÃ´le unifiÃ©, prÃ©-intÃ©grÃ© et testÃ© en usine pour amÃ©liorer la fiabilitÃ©.

Â«Â Solis passe du statut de fabricant d’onduleurs Ã celui de fournisseur de solutions Ã©nergÃ©tiques complÃ¨tes Â»

Le systÃ¨me est certifiÃ© IP66 pour une utilisation en extÃ©rieur, ce qui le rend adaptÃ© aux environnements difficiles et garantit une livraison plus rapide, des performances plus rÃ©actives et une plus grande stabilitÃ© du systÃ¨me. ConÃ§u pour offrir performances, sÃ©curitÃ© et Ã©volutivitÃ©, EverCore permet aux entreprises de rÃ©duire leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, de renforcer leur rÃ©silience et de participer aux nouveaux marchÃ©s de l’Ã©nergie grÃ¢ce Ã la rÃ©ponse Ã la demande et Ã l’intÃ©gration de centrales Ã©lectriques virtuelles (VPP). Â« EverCore reprÃ©sente une Ã©volution cruciale pour Solis, qui passe du statut de fabricant d’onduleurs Ã celui de fournisseur de solutions Ã©nergÃ©tiques complÃ¨tes Â», a dÃ©clarÃ© Sandy Woodward, directrice gÃ©nÃ©rale de Solis Europe. Â« Nous avons mis Ã profit tout ce que nous avons appris au cours de deux dÃ©cennies d’innovation dans le domaine des onduleurs et l’avons appliquÃ© au stockage d’Ã©nergie, crÃ©ant ainsi un systÃ¨me intelligent, sÃ»r et Ã©volutif pour l’avenir. Â» Tout aussi important, EverCore offre Ã aux clients simplicitÃ© et confiance, avec un seul fabricant responsable de l’ensemble de la solution. De l’onduleur Ã la batterie en passant par l’EMS, chaque Ã©lÃ©ment est fourni et pris en charge par Solis. Cela signifie un point de contact unique pour l’installation, le service et l’aprÃ¨s-vente : garantissant une assistance sans faille et une tranquillitÃ© d’esprit totale.

ConÃ§u pour la fiabilitÃ© et la performance

La conception modulaire d’EverCore prend en charge des capacitÃ©s allant jusqu’Ã 1,25 MW / 15,66 MWh, ce qui le rend idÃ©al pour les installations industrielles, les centres de donnÃ©es et les applications de micro-rÃ©seaux. Ses principales caractÃ©ristiques sont les suivantes

Commutation entre le rÃ©seau et le hors rÃ©seau en moins de 10 ms, garantissant un fonctionnement ininterrompu pour les charges critiques.

Ã‰volutif jusqu’Ã 1,25 MW / 15,66 MWh pour rÃ©pondre Ã la demande croissante en Ã©nergie.

Les cellules LFP haute capacitÃ© de 314 Ah avec protection multicouche offrent une sÃ©curitÃ© et une fiabilitÃ© Ã long terme.

La conception brevetÃ©e de refroidissement par air maintient des performances thermiques stables sans liquide de refroidissement.

Prend en charge jusqu’Ã 2Ã— le surdimensionnement PV et une entrÃ©e de chaÃ®ne de 21 A, maximisant ainsi le rendement solaire.

Fournit une surcharge de 160 % pendant 200 ms en mode hors rÃ©seau pour un dÃ©marrage stable en cas de charge lourde.

L’IA intÃ©grÃ©e et la compatibilitÃ© VPP permettent l’optimisation des tarifs et de nouvelles sources de revenus.

SolisCloud permet une surveillance intelligente, un contrÃ´le par IA et des mises Ã jour Ã distance.

Une base pour l’avenir

Alors que la demande mondiale en Ã©nergie propre et stable s’accÃ©lÃ¨re, l’ajout d’EverCore permet Ã Solis de jouer un rÃ´le central dans le soutien Ã la flexibilitÃ© du rÃ©seau et Ã l’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. En combinant une technologie d’onduleur avancÃ©e avec un stockage intelligent, Solis continue d’Ã©largir son portefeuille afin de rÃ©pondre aux besoins en constante Ã©volution des entreprises et du rÃ©seau.