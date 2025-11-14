Delta reconnue par Frost & Sullivan comme Â« Entreprise de lâ€™annÃ©e Â» pour les solutions Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©es en Europe

Delta vient dâ€™Ãªtre dÃ©signÃ©e Entreprise de lâ€™annÃ©e 2025 dans le secteur europÃ©en des solutions Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©es par Frost & Sullivan. Cette prestigieuse distinction reconnaÃ®t la capacitÃ© dâ€™innovation de Delta, ses performances de premier plan sur le marchÃ© et son service client exceptionnel, consolidant ainsi sa position dâ€™acteur clÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne.

Eton Lee, vice-prÃ©sident principal et directeur gÃ©nÃ©ral du groupe Power and Energy Solutions de Delta, a soulignÃ© : Â« ÃŠtre reconnue par Frost & Sullivan comme Entreprise mondiale de lâ€™annÃ©e illustre lâ€™engagement de Delta en faveur dâ€™un avenir durable Ã travers des infrastructures Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©es. Delta continue de proposer des solutions intelligentes et fiables qui renforcent lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et la rÃ©silience dans la rÃ©gion EMEA et au-delÃ . Â»

Cette prestigieuse rÃ©compense met en avant le succÃ¨s de Delta dans la mise en place dâ€™un Ã©cosystÃ¨me complet et tournÃ© vers lâ€™avenir de solutions Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©es. En combinant de maniÃ¨re fluide la production dâ€™Ã©nergie renouvelable, l notamment le solaire photovoltaÃ¯que, le stockage dâ€™Ã©nergie, la recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques (VE) et des plateformes de gestion intelligentes, Delta permet aux organisations de bÃ¢tir des opÃ©rations plus efficaces, rÃ©silientes et durables.

Â« Nous sommes extrÃªmement fiers dâ€™Ãªtre reconnus par Frost & Sullivan pour cette rÃ©ussite Â», a dÃ©clarÃ© Rakesh Mukhija, responsable Power & Energy Solutions chez Delta EMEA. Â« Ce prix tÃ©moigne du dÃ©vouement sans relÃ¢che de notre Ã©quipe ainsi que de la confiance que nos clients et partenaires accordent Ã nos solutions. Il valide notre engagement Ã long terme envers le dÃ©veloppement dâ€™infrastructures dâ€™Ã©nergie propre et le soutien aux ambitieux objectifs de dÃ©carbonation de lâ€™Europe. Â»