Solis dÃ©voile des solutions pionniÃ¨res en matiÃ¨re d’onduleurs au salon SNEC et Intersolar Europe

Solis Technologies, troisième fabricant mondial d’onduleurs photovoltaïques, présente ses solutions de pointe en matière de stockage et d’onduleurs au SNEC et à Intersolar Europe ce mois-ci, deux des principaux salons mondiaux de l’industrie solaire. Le SNEC, qui se tiendra du 13 au 15 juin, et Intersolar, du 19 au 21 juin, offriront à Solis une plateforme mondiale pour dévoiler ses solutions haut de gamme, adaptées à tous les scénarios et destinées aux applications solaires résidentielles, commerciales, industrielles (C&I) et à l’échelle de l’entreprise. Entre intégration transparente, fonctionnalités avancées et offres régionales sur mesure ! L’équipe de Solis sera présente au stand 5.1H – E680 au SNEC et au stand B3.430 à Intersolar.

Lors de ces deux salons, Solis présentera le S6-GR1P(0.8)K-UM, un onduleur de balcon compact. Cette solution ne manquera pas de faire sensation à Intersolar, car elle a été conçue pour le marché allemand. Pesant seulement 2,9 kg et aussi compact qu’un livre, cet onduleur facile à installer est doté de modules de communication Bluetooth et WiFi intégrés pour la surveillance à distance et le contrôle intelligent. Avec un démarrage à basse tension, une large plage de tension MPPT et un courant d’entrée de 16 A, il convient à diverses configurations et applications de modules PV, notamment les balcons, les terrasses, les garages et les projets extérieurs, offrant ainsi une solution conviviale pour un mode de vie durable.

Solutions de pointe pour le stockage de l’énergie

La dernière gamme d’onduleurs hybrides de Solis, à la pointe du changement sur le marché du stockage de l’énergie, est prête à faire tourner les têtes. Ces onduleurs triphasés ont une puissance comprise entre 8 et 50 kW. Lors du SNEC et d’Intersolar, les visiteurs pourront découvrir les onduleurs S6-EH3P(8-15)K-L, S6-EH3P(12-20)K-H et le puissant onduleur S6-EH3P(30-50)K-H. Compatibles avec les modèles de batteries de marques telles que BYD, LG Energy Solution, Dyness et Pylon Tech, ces onduleurs offrent une grande flexibilité dans le choix du système. Les onduleurs 8-15kW et 12-20kW supportent un courant d’entrée maximum de 20A, idéal pour les modules PV de grande puissance et garantissant une alimentation électrique stable même avec des réseaux ou des générateurs faibles. Le S6-EH3P(30-50)K-H est doté d’un système de refroidissement par convection naturelle, ce qui élimine le besoin de ventilateurs externes, et d’un disjoncteur de défaut d’arc intégré (AFCI) pour une sécurité accrue.

Maximiser les rendements et réduire le LCOE (Coût nivelé de l’énergie)

Les solutions pour les projets à grande échelle sont également à l’honneur. Conçu pour les projets européens, le Solis-(215-255)K-EHV-5G est exposé à Intersolar, et le puissant S6-GU350K-EHV à SNEC. Ces deux solutions maximisent le rendement des centrales photovoltaïques grâce à des panneaux haute performance, y compris des panneaux bifaciaux, avec une conception sans fusible et une protection IP66. La solution 255k est dotée d’une conception 14 MPPT/12 MPPT, d’un rendement maximal de 99 % et d’un rapport DC/AC de 200 %. Le 350k offre un rendement maximal de 99 %, 12/16 MPPT, 32 entrées, un courant de chaîne de 20 A et prend en charge un rapport CC/CA de 150 %. La construction robuste des deux onduleurs les rend idéaux pour les environnements difficiles souvent rencontrés dans les projets à grande échelle dans le monde entier.

Un service et une assistance hors pair

Yiming Wang, président de Solis, déclare : « Notre participation à la fois au SNEC Shanghai et à Intersolar Europe met en évidence notre engagement inébranlable en faveur de l’innovation dans le secteur des énergies renouvelables. Ces événements sont essentiels pour nouer le dialogue avec nos clients et partenaires, présenter nos dernières avancées technologiques et partager notre vision d’un avenir durable. Nous sommes ravis de montrer comment nos contributions favorisent la transition énergétique mondiale. Nous sommes particulièrement impatients de voir notre dernier onduleur de balcon exposé – c’est l’exemple parfait de la façon dont nous avons écouté les demandes du marché et y avons répondu avec une solution idéale ». « Nous aurons une équipe incroyablement diversifiée et talentueuse aux deux salons. À Intersolar, nous aurons une équipe complète capable de parler plus de 15 langues, de sorte que les visiteurs sont assurés de trouver quelqu’un qui parle leur langue. Cette année, nous ne nous contenterons pas de présenter notre technologie, mais nous mettrons également l’accent sur l’excellence de notre service technique et de notre offre d’assistance. Avec des bureaux et des centres de service dans le monde entier, nous pouvons offrir à nos clients une expérience d’assistance sans problème de la part d’experts locaux, que ce soit en ligne ou par téléphone. C’est un niveau de service à la clientèle qui nous distingue et que nous sommes fiers de célébrer en même temps que nos produits de pointe.