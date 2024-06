La Chine atteindra son objectif dâ€™Ã©nergie solaire et Ã©olienne pour 2030 avec cinq ans dâ€™avance, selon GlobalData

La capacité solaire photovoltaïque (PV) de la Chine a atteint 609,5 GW en 2023, tandis que sa capacité éolienne terrestre et offshore s’élevait respectivement à 408,1 GW et 37,7 GW. Le pays est en passe de dépasser largement son objectif pour 2030, en atteignant cette étape avec cinq ans d’avance, en 2025. La Chine, le véritable eldorado des renouvelables !

En 2030 en Chine, il est prévu que la capacité cumulée de l’énergie solaire photovoltaïque, de l’énergie éolienne terrestre et de l’énergie éolienne offshore atteindra respectivement 1 104,6 GW, 560,8 GW et 54,7 GW. Cela se traduira par un total de 1 720 GW de capacité solaire photovoltaïque et éolienne, dépassant ainsi l’objectif initial de 1 200 GW fixé pour 2030, selon GlobalData, une société leader dans le domaine des données et de l’analyse.

L’énergie solaire photovoltaïque dominante

Le dernier rapport de GlobalData, « China Power Market Size, Trends, Regulations, Competitive Landscape and Forecast, 2024-2035 » révèle que l’énergie solaire photovoltaïque devrait conserver son statut de source dominante d’énergie renouvelable jusqu’en 2035. Les incitations financières et le soutien politique sont parmi les principaux facteurs qui facilitent la réalisation des objectifs plus tôt que prévu. Sudeshna Sarmah, analyste énergétique chez GlobalData, commente : « Malgré des avancées considérables dans le développement des capacités renouvelables, la Chine continue de dépendre fortement de l’énergie thermique. La dépendance substantielle du pays à la production d’électricité à partir du charbon présente deux défis principaux. Tout d’abord, la pollution due à la production d’électricité à partir du charbon a contribué à faire des villes chinoises certaines des plus polluées au monde. Ensuite, la production nationale de charbon est en baisse, même si la demande d’électricité augmente. Un déficit important entre l’offre et la demande pourrait apparaître si la Chine ne peut pas maintenir ses importations de charbon en provenance d’Indonésie, ce qui pourrait compromettre la sécurité énergétique. »

Le gouvernement s’efforce de relever ce défi en se concentrant sur la production d’énergie renouvelable. Néanmoins, le principal obstacle est l’insuffisance des infrastructures de réseau ; De nombreux projets d’énergies renouvelables ont été reportés en raison d’une capacité de prélèvement insuffisante. Le développement de nouvelles lignes de transmission et d’un réseau intelligent complet, capable de concilier la nature variable de l’offre d’énergie renouvelable avec la demande des consommateurs, est crucial. Cependant, cela nécessite des investissements importants.

D’ici 2030, l’énergie photovoltaïque représentera 41,8 % du mix de capacité totale du pays

Sudeshna Sarmah ajoute : « En 2023, l’énergie solaire photovoltaïque constituait 20,9 % du mix de capacité totale installée, tandis que l’éolien terrestre et offshore représentait respectivement 14 % et 1,3 %. D’ici 2030, il est prévu que l’énergie solaire photovoltaïque représentera 41,8 % du mix de capacité totale du pays. En outre, l’éolien terrestre et offshore devrait détenir des parts respectives de 16,8 % et 2,1 %. » Et Sudeshna Sarmah de conclure : « Le secteur énergétique chinois a connu un déficit important en 2012, ce qui a obligé le gouvernement à se lancer dans un processus d’augmentation de la capacité. Par conséquent, cette initiative a conduit à une situation où l’expansion de la capacité a dépassé la consommation, ce qui augmente le risque d’une offre excédentaire et d’une sous-utilisation de la capacité des centrales. La transition vers une approche décentralisée pourrait supplanter le processus de planification centralisé existant, favorisant une prise de décision plus souple. Il est impératif que le gouvernement donne la priorité au développement de l’infrastructure du réseau et à l’avancement des systèmes de stockage d’énergie, dans le but de réduire progressivement sa dépendance à l’énergie thermique. »