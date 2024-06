Antargaz Ã‰nergies et GÃ©nÃ©rale du Solaire crÃ©ent Â« AntarSolaire Â»

Après un premier accord de partenariat signé en octobre 2023, Antargaz Énergies et Générale du Solaire officialisent leur rapprochement via la création à 50-50 d’une entreprise spécialisée dans le marché du solaire en tiers investissement. Un rapprochement stratégique pour créer un acteur incontournable du solaire en milieu rural !

AntarSolaire, combine l’expertise historique d’un énergéticien fortement implanté en région et le savoir-faire d’un des leaders français de l’énergie solaire maîtrisant l’intégralité de la chaîne de valeur du photovoltaïque. Avec AntarSolaire, les clients d’Antargaz disposant de foncier éligible pour des projets solaires (bâtiments agricoles, projets d’agrivoltaïsme, friches industrielles, parkings, etc.) pourront se voir verser un complément de revenus ou se faire financer un bâtiment gratuitement, en l’échange de la mise à disposition de leur site pour la construction d’une centrale solaire, et seront accompagnés pour la réussite de leur projet photovoltaïque (de l’étude de la faisabilité à l’obtention des permis nécessaires, au financement, à la construction et l’exploitation de la centrale solaire). De son côté, AntarSolaire produira de l’énergie solaire, qui sera injectée dans le réseau ou qui pourra être directement consommée par le propriétaire du terrain en fonction de son besoin opérationnel.

Développer 100MWc de projets solaires par an à horizon 3 ans

Effective dès juin 2024, AntarSolaire couvrira l’ensemble de la France métropolitaine et ambitionne notamment de développer 100MWc de projets solaires par an à horizon 3 ans (soit un portefeuille de 500MWc de projets solaires développés d’ici 2030). « Suite à de premières synergies réalisées en 2023, nous sommes très fiers de concrétiser et de renforcer sur le long-terme notre partenariat avec Générale du Solaire. AntarSolaire répond directement aux défis de nombreux professionnels, notamment issus du secteur agricole, désireux d’accélérer leur décarbonation mais aussi de bénéficier de solutions facilement implantables et génératrices de compléments de revenus. Le lien de confiance établi depuis de nombreuses années entre Antargaz Énergies et les professionnels du territoire, ainsi que notre force commerciale à l’échelle nationale nous garantit de proposer une expertise et une offre de service unique sur le marché, à même de soutenir des projets de transition énergétique d’envergure » confie Julie Fazio, Présidente d’Antargaz Energies. Pour atteindre cet objectif, le recrutement d’une trentaine de collaborateurs dédiés est prévu dans les trois prochaines années.

Une entreprise dédiée pour faciliter la décarbonation des territoires ruraux

AntarSolaire s’inscrit dans le plan national voulu par l’Etat français. Dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone, le gouvernement s’est fixé des objectifs ambitieux de production d’électricité solaire. Parmi ces derniers, figure notamment l’installation de 35 à 44 GW de capacité solaire photovoltaïque d’ici 2028 (vs 18 GW installés à fin 2023). « Nous sommes habitués à réaliser des partenariats pour accélérer notre activité, mais la concrétisation de celui-là, par la création d’AntarSolaire, nous réjouit particulièrement notamment à travers son ambition et la qualité des partenaires. AntarSolaire est le fruit de l’association de deux sociétés très complémentaires : d’un côté Antargaz Energies a une présence territoriale très forte pour servir sa clientèle de professionnels soucieux d’assurer la décarbonation de leurs activités, de l’autre Générale du Solaire apporte son savoir-faire reconnu et son expérience pour développer et exploiter des centrales solaires sur toitures et au sol » conclut Daniel Bour, Président du groupe Générale du Solaire.