Solis clÃ´ture Intersolar Europe 2025 avec une technologie intelligente, des Ã©tapes importantes et un stand plein d’Ã©nergie

Solis a apporté énergie et innovation au cœur d’Intersolar, en présentant ses dernières solutions hybrides et en célébrant ses 20 ans d’existence dans l’industrie solaire. Tout au long du salon, l’équipe a accueilli un flux constant de visiteurs, attirés par les lancements de produits révolutionnaires. Tour d’horizon !

La série d’onduleurs hybrides Solis couvre une large gamme de puissance de 30 kW à 125 kW, prenant en charge diverses applications telles que les toitures, les installations au sol et les systèmes de stockage d’énergie à grande échelle. En outre, Solis propose une armoire de stockage d’énergie C&I suspendue qui est compatible avec plusieurs marques de batteries haute tension ou basse tension, offrant aux clients des solutions de stockage d’énergie évolutives et adaptables.

Puissance hybride, adaptée aux projets commerciaux

A ce titre, la S6-EH3P (75-125) K10-NV-YD-H a été l’une des attractions les plus marquantes du salon. Conçue pour les sites commerciaux et industriels, cette unité allie une conception compacte à des performances impressionnantes.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes

- 125 kW de puissance dans un format mural peu encombrant

- Deux ports de batterie de 100 A pour des options de charge/décharge flexibles

- Possibilité de mise en parallèle jusqu’à 750 kW

- Capacité de sauvegarde en cas de surcharge 2x – idéal pour les charges de pointe

Gestion intelligente de l’énergie avec Solis AI

Solis AI, un nouvel assistant intelligent intégré à SolisCloud, a également été présenté lors du salon. Il est conçu pour simplifier et automatiser la gestion de l’énergie pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux. Solis AI peut prévoir les tarifs et optimiser l’utilisation de l’énergie, s’adapter aux habitudes de consommation au fil du temps et maintenir une conformité transparente avec le réseau.

Célébration de deux décennies d’innovation solaire

Pour marquer son 20e anniversaire, Solis a organisé une célébration sur son stand le jeudi, réunissant des clients, des partenaires et des pairs de l’industrie. L’événement a été l’occasion de réfléchir aux succès communs et de reconnaître les contributions qui ont aidé à propulser Solis d’un acteur local à une marque mondiale d’onduleurs, avec plus de 100 GW déployés dans le monde entier.

Sandy Woodward, directeur général de Solis Europe, a commenté l’événement :

“L’Intersolar de cette année a été un moment important. L’accueil réservé à l’onduleur hybride de 125 kW et à Solis AI a été incroyablement encourageant. Les installateurs et les partenaires ont vraiment apprécié la combinaison d’une puissance compacte et d’une gestion intelligente de l’énergie. Ce qui a rendu ce moment encore plus spécial, c’est la possibilité de célébrer notre 20e anniversaire sur le stand avec un grand nombre de personnes qui ont participé à ce voyage. C’était l’occasion de réfléchir au chemin parcouru et de partager un aperçu de ce que nous allons faire à l’avenir”.

Encadré

Perspectives d’avenir

Suite au vif intérêt suscité par le salon, l’onduleur hybride de 125 kW et la plateforme Solis AI devraient être lancés sur certains marchés dans le courant de l’année.