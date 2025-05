SÃ©bastien Loux rejoint le conseil d’administration de Verso Energy

Verso Energy, énergéticien spécialisé dans la production d’électricité renouvelable et de molécules bas-carbone, annonce la nomination de Sébastien Loux au sein de son conseil d’administration. Sébastien Loux, 59 ans est un dirigeant expérimenté dans le secteur de l’énergie. Il a rejoint Direct Energie en 2009 en qualité de Directeur Général Délégué auprès de Xavier Caitucoli. Il a contribué à faire de l’entreprise le principal producteur et fournisseur alternatif d’électricité en France qui a été racheté en 2018 par Total (devenue TotalEnergies). Au sein de TotalEnergies, il a ensuite de 2019 à 2023 été Senior Vice-President de Power & Gas Europe. Sébastien Loux apportera à Verso Energy une expertise précieuse pour accélérer son développement et renforcer sa position d’énergéticien intégré.