Solis cÃ©lÃ¨bre son 20e anniversaire avec la note BloombergNEF Tier 1

Solis Technologies a été reclassé comme fabricant d’onduleurs photovoltaïques BloombergNEF Tier 1 pour le premier trimestre 2025. Cette reconnaissance marque une étape importante pour Solis et souligne l’engagement de l’entreprise envers l’excellence, l’innovation et la durabilité. Un joli cadeau d’anniversaire !

La note Tier 1 est attribuée aux fabricants qui font preuve d’une forte bancabilité, de performances constantes de leurs produits et d’une expérience avérée dans la réalisation de projets à grande échelle. Avec cette note, Solis renforce sa réputation de leader de confiance de l’industrie qui fournit des solutions fiables et de haute qualité à ses clients du monde entier grâce à des processus de fabrication éprouvés. « L’obtention du statut Tier 1 l’année de notre 20e anniversaire témoigne de l’engagement inlassable de notre équipe en faveur de l’innovation et de la qualité », a commenté Sandy Woodward, directeur général de Solis en Europe.

« Depuis deux décennies, notre mission est claire : développer des technologies pour fournir au monde de l’énergie propre. La reconnaissance de BloombergNEF souligne le dévouement de nos plus de 4000 employés dans le monde entier qui travaillent constamment à repousser les limites de l’innovation dans la technologie solaire. Nous restons pleinement engagés à accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables et à assurer un avenir plus propre pour tous » poursuit-il. Solis développe des produits qui répondent aux exigences des différents marchés et garantissent un retour sur investissement à long terme pour les clients. Un processus de fabrication haut de gamme intégré verticalement contrôle l’ensemble du processus de production – de l’approvisionnement en composants à la distribution des produits – garantissant les normes de qualité les plus élevées et le respect des réglementations internationales les plus strictes.