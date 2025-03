TRIBUNE/Le nouvel agenda de lâ€™UE allie action pour le climat et compÃ©titivitÃ©

Par Walburga Hemetsberger, PDG SolarPower Europe

Le mois de février a été un mois important pour l’établissement de l’ordre du jour de l’UE, avec une série de communications définissant la voie à suivre pour les années à venir. Et c’est une bonne nouvelle : les énergies renouvelables sont au cœur de ces plans.

Après la Boussole de la compétitivité du mois dernier, le mois de février a été consacré à l’anticipation de quelques communications importantes qui ont eu lieu le même jour, cette semaine. Ces communications comprenaient l’Accord pour une industrie propre, le Plan d’action pour une énergie abordable et les forfaits omnibus. J’ai eu l’honneur d’être à Anvers aux côtés du président de SolarPower Europe, Aristotelis Chantavas, lors du Sommet européen de l’industrie 2025. L’événement a rassemblé plus de 400 représentants d’entreprises pour entendre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononcer son discours en chair et en os.

Dans son discours, la présidente von der Leyen a clairement souligné le rôle crucial des énergies renouvelables en déclarant : « Depuis le lancement du pacte vert pour l’Europe, nous avons économisé 60 milliards d’euros d’importations de combustibles fossiles. Comment était-ce possible ? En raison de l’approche bas carbone ; grâce aux énergies renouvelables locales bon marché ».

Le Clean Industrial Deal fait de l’électrification un pilier clé de la compétitivité industrielle et de la décarbonisation, y compris un nouvel objectif d’électrification de 32 % d’ici 2030. Chez SolarPower Europe, nous considérons cela comme un plancher, pas comme un plafond. Il existe de nombreuses utilisations de l’énergie qui sont à portée de main à électrifier.

Cependant, un soutien financier dédié à l’électrification doit se concrétiser. Flexible et basée sur les énergies renouvelables, l’électrification peut réduire les prix de l’énergie à un jour de 25 % d’ici 2030. Les investissements dans l’électrification doivent être prioritaires par rapport aux solutions à court terme basées sur les énergies fossiles.

La mise en place du prochain paquet sur les réseaux est essentielle au succès du programme de compétitivité. Nous demandons instamment à la Commission d’en faire un paquet sur les réseaux et le stockage. Le stockage par batterie est le raccourci absolu vers des prix de l’énergie plus bas et moins volatils. Où en est la stratégie européenne en matière de stockage par batterie ?

La publication donne un coup de pouce spécifique aux fabricants européens d’énergie solaire – c’est formidable à voir. L’intention de privilégier les produits fabriqués dans l’UE dans les marchés publics devrait renforcer la loi sur l’industrie à zéro émission nette, mais nous devons de toute urgence la compléter par un soutien financier pour la construction et l’exploitation d’usines. Nous devons faire en sorte que les produits de l’UE soient mieux récompensés dans les marchés publics, tout en évitant les obstacles inutiles au déploiement de l’énergie solaire.

Le Plan d’action pour une énergie abordable a le bon cadre, l’orientation et la séquence des points d’action, en commençant par libérer les factures d’électricité des taxes et des prélèvements inutiles, puis en rendant l’électricité structurellement moins chère en renforçant les réseaux, en les assouplissant et en accélérant le permis des énergies renouvelables. Le plan est bon, il est temps d’agir. Cependant, nous nous sommes assurés de mettre en garde contre les projets visant à financer davantage d’infrastructures de GNL et contre toute attente selon laquelle cela contribuerait à réduire la volatilité des prix des combustibles fossiles.

Dans le cadre des paquets omnibus, il est judicieux d’aligner le champ d’application et les obligations entre la CSRD et la CSDDD tant que cela n’affaiblit pas les objectifs réglementaires. La simplification ne doit pas être synonyme de déréglementation. Nous sommes heureux de voir que les initiatives multipartites conservent leur rôle central dans le cadre de la CSDDD, qui devrait être alignée sur le règlement sur le travail forcé (et d’autres lois pertinentes sur le devoir de diligence). De telles initiatives ne feront que devenir plus importantes en tant que voies de conformité.

Nous sommes impatients d’aborder ces sujets brûlants avec les décideurs politiques, l’industrie et bien d’autres lors du SolarPower Summit : #LetsFlex les 26 et 27 mars 2025.