Lâ€™Union europÃ©enne apporte son soutien au projet RenewstableÂ® Barbados dÃ©veloppÃ© par HDF Energy

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce le soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI) au projet Renewstable® Barbados (RSB), une centrale électrique à hydrogène vert développée par HDF Energy, en travaillant aux côtés du projet pour offrir une combinaison de garanties et de subventions à l’investissement.

La Barbade s’est fixée un objectif ambitieux de 100% d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Le projet Renewstable® Barbados (RSB) vise à augmenter progressivement la pénétration des énergies renouvelables sur le réseau national de près de 50%.

« L’énergie renouvelable produite localement garantit l’indépendance et la sécurité énergétiques »

Le projet RSB est conçu pour fournir une électricité stable, non intermittente et fiable, 24 heures sur 24, en intégrant la production d’énergie solaire à grande échelle avec un stockage d’hydrogène vert sur site. Située à Harrow Plantation à St. Philip, dans le Sud-Est de la Barbade, cette nouvelle centrale remplacera 13 MW de production à partir de combustibles fossiles importés. Lors de la cérémonie officielle qui s’est déroulée le 19 février à Ilaro Court, la résidence de la Première Ministre de la Barbade, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a souligné l’importance du projet RSB en tant que premier projet de stockage d’hydrogène vert à la Barbade, servant de modèle pour l’indépendance énergétique dans les Caraïbes, en déclarant : « Pour nous, il est important que l’énergie renouvelable soit produite localement … car elle garantit l’indépendance et la sécurité énergétiques et constitue l’énergie de l’avenir parce qu’elle est propre. » En plus de la participation de l’International Finance Corporation (IFC), de IDB Invest et du Fonds Vert pour le Climat (GCF) dans la structure financière de RSB, la Banque européenne d’investissement (BEI) travaille désormais aux côtés de HDF Energy pour offrir une combinaison de garanties et de subventions à l’investissement.

« Conduire à un avenir énergétique plus propre et plus résilient pour la région »

Hanane El Hamraoui, Directrice Générale déléguée de HDF Energy, qui était présente lors de l’évènement, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise en faveur de la transition énergétique de la Barbade : « HDF Energy est fier de se tenir aux côtés de la Barbade pour la mise en place de la première centrale électrique à hydrogène vert des Caraïbes. Le projet Renewstable® Barbados est la démonstration concrète de la façon dont une technologie innovante et des partenariats internationaux solides peuvent conduire à un avenir énergétique plus propre et plus résilient pour la région. » La réunion des chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté caribéenne (CARICOM) qui s’est tenue du 19 au 21 février à la Barbade, a permis à la Présidente de la Commission européenne d’interagir avec les dirigeants régionaux au sujet de l’initiative de partenariat énergétique entre l’UE et les Caraïbes. Thibault Menage, vice-président régional de HDF Energy, a déclaré : « Après le succès du projet CEOG en Guyane française, nous considérons Renewstable® Barbados comme un catalyseur pour le développement futur des États membres de la Communauté caribéenne. Nous investissons maintenant sérieusement dans l’hydrogène à faible teneur en carbone pour l’industrie, l’énergie décarbonée pour les ports et l’activité maritime régionale. » Depuis son bureau régional à la Barbade, HDF Energy encourage les partenariats à long terme dans les Caraïbes en s’appuyant sur la technologie européenne et le financement international pour accélérer la transition vers l’énergie propre grâce à des solutions clés en main et bancables.