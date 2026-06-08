Solis a prÃ©sentÃ© un portefeuille de stockage dâ€™Ã©nergie Ã  scÃ©nario complet lors du SNEC PV+ 2026 Shanghai

Solis a dÃ©voilÃ© son dernier portefeuille de stockage dâ€™Ã©nergie Ã scÃ©narios complets lors du SNEC PV+ 2026, prÃ©sentant de nouvelles solutions pour les applications rÃ©sidentielles, commerciales, industrielles et Ã lâ€™Ã©chelle des services publics. PrÃ©sentationÂ !

Fort de plus de 20 ans dâ€™expÃ©rience en Ã©lectronique de puissance et dâ€™une prÃ©sence mondiale dans plus de 100 pays et rÃ©gions, Solis a profitÃ© du jour dâ€™ouverture de lâ€™exposition pour dÃ©montrer comment ses derniÃ¨res technologies de stockage dâ€™Ã©nergie soutiennent la transition vers des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques plus intelligents, flexibles et intÃ©grÃ©s. Un moment fort de la journÃ©e a Ã©tÃ© la cÃ©rÃ©monie officielle de certification des nouvelles solutions de stockage rÃ©sidentiel de Solis, IntelliHome et FlexHome, qui ont reÃ§u la marque TÃœV SÃœD aprÃ¨s des tests et une Ã©valuation approfondis pour le marchÃ© europÃ©en.

Stockage dâ€™Ã©nergie pour chaque scÃ©nario

Lors du SNEC PV+ 2026, Solis a prÃ©sentÃ© un Ã©cosystÃ¨me de stockage Ã©largi conÃ§u pour rÃ©unir la production solaire, le stockage par batterie, les gÃ©nÃ©rateurs et les charges de site au sein dâ€™une seule architecture intelligente de gestion de lâ€™Ã©nergie. Le portefeuille couvre des applications rÃ©sidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que des applications Ã lâ€™Ã©chelle des services publics, offrant aux clients une voie flexible pour gÃ©rer lâ€™Ã©nergie de maniÃ¨re plus efficace Ã travers une large gamme de conditions rÃ©seau, de climats et de cas dâ€™usage. Pour les secteurs commercial et industriel, Solis a lancÃ© son systÃ¨me phare de stockage dâ€™Ã©nergie EverCore C&I, dÃ©veloppÃ© pour aider Ã relever certains des principaux dÃ©fis auxquels le marchÃ© est confrontÃ© aujourdâ€™hui, notamment la complexitÃ© de lâ€™installation, lâ€™exploitation et la maintenance Ã long terme, la sÃ©curitÃ© des systÃ¨mes et la gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie. EverCore utilise une architecture sÃ©parÃ©e DC-AC, facilitant lâ€™installation tout en soutenant une expansion flexible de la capacitÃ©. Sa plateforme intÃ©grÃ©e dâ€™Ã©lectronique de puissance combine la fonctionnalitÃ© PCS, la connexion au rÃ©seau photovoltaÃ¯que, la commutation fluide on/off-rÃ©seau et une gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie au sein dâ€™un systÃ¨me de contrÃ´le unifiÃ©, rÃ©duisant la complexitÃ© matÃ©rielle et amÃ©liorant lâ€™efficacitÃ© globale du systÃ¨me. La fiabilitÃ© a Ã©galement Ã©tÃ© intÃ©grÃ©e dans la conception du systÃ¨me. EverCore dispose dâ€™une structure indÃ©pendante Ã trois canaux pour soutenir une meilleure gestion thermique, ainsi que des mesures de protection de haut niveau et anticorrosion adaptÃ©es Ã lâ€™utilisation dans des environnements exigeants. Une architecture modulaire et un systÃ¨me de contrÃ´le centralisÃ© simplifient encore la maintenance tout au long du cycle de vie du systÃ¨me. La sÃ©curitÃ© reste une prioritÃ© centrale, avec des mÃ©canismes de protection au niveau de la cellule, du pack et du systÃ¨me. De plus, Solis a intÃ©grÃ© des capacitÃ©s dâ€™IA cloud pour soutenir la surveillance Ã distance, les mises Ã jour par voie hertzienne et lâ€™optimisation opÃ©rationnelle en temps rÃ©el.

Nouvelles solutions de stockage rÃ©sidentiel pour le marchÃ© europÃ©en

Aux cÃ´tÃ©s dâ€™EverCore, Solis a prÃ©sentÃ© ses solutions de stockage rÃ©sidentiel nouvellement certifiÃ©es, IntelliHome et FlexHome, dÃ©veloppÃ©es pour rÃ©pondre Ã la demande croissante dâ€™une gestion Ã©nergÃ©tique domestique flexible et intelligente Ã travers lâ€™Europe. Les systÃ¨mes combinent une technologie avancÃ©e de batteries, une gestion intelligente des batteries et une communication intÃ©grÃ©e par onduleur pour soutenir un fonctionnement sÃ»r, fiable et efficace. ConÃ§us pour des applications rÃ©sidentielles et commerciales lÃ©gÃ¨res, IntelliHome et FlexHome offrent une expansion flexible, une mise en service rapide et une compatibilitÃ© sans faille avec les onduleurs hybrides de stockage Solis. Les principales caractÃ©ristiques incluent la commutation rapide de secours, un support Ã©levÃ© de surdimensionnement PV et une optimisation Ã©nergÃ©tique pilotÃ©e par lâ€™IA. GrÃ¢ce Ã la plateforme cloud Solis AI, les utilisateurs peuvent profiter de la tarification dynamique de lâ€™Ã©lectricitÃ©, de la prÃ©vision mÃ©tÃ©orologique et de lâ€™analyse des schÃ©mas de consommation pour optimiser la consommation dâ€™Ã©nergie et amÃ©liorer les rendements financiers.

Renforcement de lâ€™expansion mondiale

La certification TÃœV attribuÃ©e Ã IntelliHome et FlexHome marque une nouvelle Ã©tape dans la stratÃ©gie internationale de stockage dâ€™Ã©nergie de Solis. Cette reconnaissance permet une validation indÃ©pendante de la sÃ©curitÃ© et des performances Ã©lectriques des produits, tout en soutenant lâ€™expansion continue de Solis sur le marchÃ© europÃ©en du stockage. Lors de lâ€™exposition, Solis a Ã©galement organisÃ© une cÃ©rÃ©monie rÃ©gionale dâ€™autorisation de canal, renforÃ§ant son engagement Ã collaborer avec les partenaires locaux pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement du stockage et renforcer les rÃ©seaux de services rÃ©gionaux. De plus, lâ€™entreprise a lancÃ© le programme SolisStorage Ambassador, conÃ§u pour rassembler des clients clÃ©s, des mÃ©dias du secteur et des leaders dâ€™opinion du monde entier afin de soutenir lâ€™innovation produit, lâ€™Ã©ducation au marchÃ© et le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©cosystÃ¨me. Alors que la demande mondiale pour le stockage dâ€™Ã©nergie continue de croÃ®tre, la prÃ©sentation du premier jour de Solis lors du SNEC PV+ 2026 a soulignÃ© lâ€™accent mis par lâ€™entreprise sur la fourniture de solutions de stockage intÃ©grÃ©es, intelligentes et Ã©volutives sur les marchÃ©s rÃ©sidentiel, commercial, industriel et Ã lâ€™Ã©chelle des services publics.

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