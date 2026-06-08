Faradae accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement de solutions de stockage dâ€™Ã©nergie en Auvergne-RhÃ´ne-Alpes

Faradae, spÃ©cialiste du financement et du pilotage dâ€™installations photovoltaÃ¯ques en autoconsommation vient de dÃ©ployer deux batteries de stockage dans le RhÃ´ne et lâ€™Ain pour renforcer lâ€™autoconsommation et la performance Ã©nergÃ©tique des Ã©tablissements de lâ€™association OdynÃ©o. Autour dâ€™un triptyque dâ€™avenir composÃ© dâ€™ombriÃ¨res, de nornes IRVE et donc dÃ©sormais de batteries de stockageÂ !

Faradae poursuit le dÃ©veloppement de ses solutions de stockage dâ€™Ã©nergie avec le dÃ©ploiement de deux nouveaux systÃ¨mes de stockage stationnaire dâ€™Ã©nergie au sein dâ€™Ã©tablissements mÃ©dico-sociaux gÃ©rÃ©s par lâ€™association OdynÃ©o, Ã Dommartin (69) et ArviÃ¨re en-Valromey (01). Une nouvelle Ã©tape franchie vers plus dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique et une meilleure maÃ®trise des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques.

Â«Â Le rÃ´le croissant du stockage dâ€™Ã©nergie dans la transformation du modÃ¨le Ã©nergÃ©tique des Ã©tablissements mÃ©dico-sociauxÂ Â»

Ces deux sites, dÃ©jÃ Ã©quipÃ©s dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques (respectivement 245 kWc dans le RhÃ´ne, et 128 kWc dans l’Ain) et de 4 bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques (IRVE) installÃ©s par Faradae, intÃ¨grent chacun une batterie de stockage dâ€™une capacitÃ© de 110 kWh et dâ€™une puissance de 50 kW. Les dispositifs permettent de stocker lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire produite en journÃ©e afin de la restituer lors des pÃ©riodes de consommation, optimisant ainsi lâ€™utilisation de lâ€™Ã©nergie produite localement. Faradae pilote ses batteries grÃ¢ce Ã sa plateforme cloud de gestion de lâ€™Ã©nergie, afin de stabiliser les coÃ»ts dâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ© de ses clients. Â« Dans un contexte de hausse durable des coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie et de renforcement des exigences rÃ©glementaires, notamment avec le DÃ©cret Tertiaire, ces projets illustrent le rÃ´le croissant du stockage dâ€™Ã©nergie dans la transformation du modÃ¨le Ã©nergÃ©tique des Ã©tablissements mÃ©dico-sociaux. Ils dÃ©montrent Ã©galement la capacitÃ© des solutions photovoltaÃ¯ques couplÃ©es au stockage Ã renforcer lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique, la rÃ©silience des bÃ¢timents et la maÃ®trise des consommations Â», souligne Michel Lerendu, CFO et co-fondateur de Faradae.

La plateforme collecte les donnÃ©es des onduleurs, des marchÃ©s de lâ€™Ã©lectricitÃ© et des prÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques, puis transmet en temps rÃ©el des consignes de pilotage aux batteries. Ces nouvelles installations sâ€™inscrivent dans la continuitÃ© dâ€™un premier projet pilote menÃ© par Faradae au Foyer dâ€™Accueil MÃ©dicalisÃ© Â« Les Terrasses Â» Ã Lentilly (69), confirmant la pertinence du stockage dâ€™Ã©nergie comme levier dâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique pour les Ã©tablissements mÃ©dico-sociaux. Â« Faradae nous a mis en conformitÃ© avec le dÃ©cret tertiaire sans mobiliser un seul euro de nos fonds propres sur nos cinq sites les plus Ã©nergivores. Au-delÃ de la conformitÃ© rÃ©glementaire, nous avons rÃ©alisÃ© des Ã©conomies substantielles sur nos factures (jusquâ€™Ã – 27% de coÃ»t d’Ã©lectricitÃ©) et gagnÃ© une maÃ®trise rÃ©elle de notre budget Ã©nergie. ArrivÃ© Ã son terme, nous nÃ©gocions notre contrat de fourniture dâ€™Ã©nergie dans de meilleures conditions. L’Ã©cosystÃ¨me photovoltaÃ¯que avec batterie nous a permis de devenir plus autonome et plus conscients de notre consommation. En plus, Faradae gÃ¨re le quotidien et nous bÃ©nÃ©ficions des rÃ©sultats sans porter la complexitÃ© Â» souligne Ludovic Lorchel, Directeur GÃ©nÃ©ral dâ€™OdynÃ©o.

Autoconsommation en hausse grÃ¢ce au dÃ©ploiement du stockage dâ€™Ã©nergie solaire

Au Centre dâ€™Ã‰ducation Motrice Jean-Marie Arnion Ã Dommartin (69), lâ€™installation permettra de faire progresser le taux dâ€™autoconsommation** de 59,5 % Ã 69 %, tandis que le taux dâ€™autoproduction*** passera de 40,3 % Ã 46,7 %. Au PÃ´le du Colombier Ã ArviÃ¨re-en-Valromey (01), le taux dâ€™autoconsommation atteindra 92 %, contre 81,8 % actuellement, tandis que le taux dâ€™autoproduction progressera de 31,7 % Ã 35,3 %. Ces Ã©volutions traduisent une optimisation plus fine de lâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que produite sur site, rendue possible par le stockage des surplus dâ€™Ã©nergie et leur restitution lors des pÃ©riodes de consommation. Elles permettent de rÃ©duire significativement le recours Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© du rÃ©seau, tout en amÃ©liorant la valorisation de lâ€™Ã©nergie locale et la performance Ã©nergÃ©tique globale des Ã©tablissements. Â« Ce gain de 10 points sur le taux dâ€™autoconsommation repose sur deux leviers : lâ€™optimisation des usages, en alignant les consommations avec les heures de production solaire et le stockage de lâ€™excÃ©dent, pour couvrir les besoins en soirÃ©e ou lors de pÃ©riodes moins ensoleillÃ©es Â», prÃ©cise Thomas Lawson, co-fondateur et prÃ©sident de Faradae.

Un pilotage intelligent au service de la performance Ã©nergÃ©tique

Au cÅ“ur du dispositif, un Energy Management System (EMS) dÃ©veloppÃ© par Faradae assure le pilotage en temps rÃ©el des flux Ã©nergÃ©tiques. CouplÃ© au systÃ¨me de stockage, il permet dâ€™ajuster la charge et la dÃ©charge des batteries, dâ€™optimiser les flux dâ€™Ã©nergie selon les pÃ©riodes de production et de consommation, et dâ€™assurer une supervision Ã distance des installations. Cette intelligence de pilotage constitue un levier clÃ© pour amÃ©liorer la performance Ã©nergÃ©tique globale des sites, sÃ©curiser les usages et prolonger la durÃ©e de vie des Ã©quipements. Â« Le systÃ¨me de pilotage (EMS), dÃ©veloppÃ© par FARADAE, optimise lâ€™autoconsommation tout en assurant la durabilitÃ© des batteries et la performance globale des installations. Le dÃ©veloppement des interfaces de communication avec lâ€™EMS constitue Ã©galement une avancÃ©e importante pour accompagner les futurs usages et garantir lâ€™Ã©volutivitÃ© de nos solutions Â» ajoute Thomas Lawson, co fondateur et prÃ©sident de Faradae.

EncadrÃ©

Un modÃ¨le clÃ© en main sans investissement pour lâ€™Ã©tablissement

Faradae prend en charge lâ€™intÃ©gralitÃ© des projets, depuis le financement des installations jusquâ€™Ã leur exploitation et leur maintenance. GrÃ¢ce Ã ce modÃ¨le clÃ© en main, les Ã©tablissements bÃ©nÃ©ficient dâ€™une meilleure valorisation de leur production photovoltaÃ¯que, dâ€™une rÃ©duction de leurs achats dâ€™Ã©lectricitÃ© sur le rÃ©seau, et dâ€™un coÃ»t Ã©nergÃ©tique maÃ®trisÃ©, sans investissement initial ni gestion technique Ã assurer par le client. Â« Pour nos clients, câ€™est simple : plus dâ€™autonomie, un kilowattheure stockÃ© moins cher que celui du rÃ©seau, sans investissement initial et avec un pilotage et une maintenance intÃ©gralement assurÃ©s Â» conclut Thomas Lawson.

* OdynÃ©o : association de familles qui agit dans le RhÃ´ne, l’Ain et le Jura, pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.

** part de l’Ã©nergie photovoltaÃ¯que produite utilisÃ©e directement par le site

*** de taux de couverture des besoins Ã©lectriques du site

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