Le programme dÃ©finitif de la 2Ã¨me UniversitÃ© dâ€™Ã©tÃ© de lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que est en ligne

Dans une semaine, la 2ème Université d’été de l’autoconsommation photovoltaïque organisée par le syndicat Enerplan prendra ses quartiers à l’Espace Saint Martin à Paris (3ème) pour deux journées autour d’un programme riche et intense. Ce dernier vient d’ailleurs d’être finalisé et s’avère particulièrement attractif. En parallèle sur ces deux journées se tiendront des conférences plénières et des Ateliers de solutions afin de balayer au plus large le champ des possibles de l’autoconsommation photovoltaïque. Un rendez-vous incontournable les acteurs de l’énergie solaire, du bâtiment privé ou à vocatio sociale mais aussi du stockage et de la mobilité électrique…

Consulter le programme…