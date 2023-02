Les premiers panneaux photovoltaÃ¯ques sont posÃ©s sur le Parc des Aiguilles

Lauréates en décembre 2021 de l’appel d’offres 4.13 de la Commission de Régulation de l’Énergie, les deux premières centrales photovoltaïques du Parc des Aiguilles voient le jour à Ensuès-la-Redonne. Présentation de ces deux centrales de grande ampleur développées par BARJANE !

Situées en toiture des bâtiments logistiques développés par BARJANE pour Action (55 000 m²) et pour Decathlon (38 000 m²), ces centrales auront une puissance cumulée de 6 692 kWc, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 4 100 habitants.

• La centrale installée en toiture du bâtiment logistique pour Decathlon couvrira environ 16 900 m² sur 3 cellules. Elle aura une puissance de 3 380 kWc et une production annuelle théorique de 4 400 MWh.

• La centrale installée sur le centre de distribution pour Action sera équipée de 8 832 modules ce qui génèrera une puissance de 3 312 kWc.

Grâce à ces deux centrales ce sont environ 683 TCO2/an qui seront économisées. La mise en production est prévue pour la fin de l’été 2023. À terme, plus de 10 MWc de puissance photovoltaïque seront installées sur le Parc des Aiguilles, ce qui représente l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 6 500 personnes, représentant plus que la consommation d’une ville comme Ensuès-la-Redonne (5 984 habitants en 2022). Le Parc des Aiguilles constituera la plus grande ferme photovoltaïque en toiture des Bouches-du-Rhône.

Des centrales qui s’inscrivent dans la démarche de développement durable du Parc des Aiguilles

Certifié ISO 14001 sur un périmètre complet (conception, aménagement, développement et gestion), le Parc des Aiguilles s’inscrit dans son ensemble dans une stratégie RSE ambitieuse mise en place par BARJANE. Véritable chantier dans le chantier, la dépollution des terrains, soutenue notamment par le Fond Friche de l’ADEME, a tout d’abord permis de traiter plus de 70 000 m³ de déchets de surface, de déchets enfouis, et de pollutions concentrées, et 86 % des matières polluées ont pu être revalorisés et utilisés en matériaux d’apport pour les remblais. Les Chantiers des deux premiers bâtiments se sont faits en stricte application de la Charte Chantier Vert BARJANE à faible impact environnemental : 0 pollution, 0 accident, 100 % de déchets triés, 100 % de chantier propre. Les bâtiments éco-conçus présentent un éclairage LEDs généralisé avec détection de présence, des appareils hydro-économes, des systèmes de chauffage innovants à faibles émissions, un système de GTB, des bandeaux filants afin de maximiser la lumière naturelle et des matériaux bas carbones. Les projets visent les certifications HQE ou BREEAM, et BiodiverCity.

Minimiser l’empreinte carbone de nos sites

En accord avec la certification BiodiverCity, BARJANE met en place des actions afin de développer la biodiversité sur site : 10 hectares d’espaces verts provençaux, 8 km de haies pour recréer des corridors écologiques, des bassins végétalisés de traitement alternatif des eaux pluviales, un parti paysager cohérent avec la plantation d’espèces locales, rustiques et méditerranéennes, économes en eau. « BARJANE est producteur d’énergie photovoltaïque depuis 2010. Depuis le début, nous cherchons à minimiser l’empreinte carbone de nos sites en développant des solutions alternatives comme les centrales photovoltaïques, les stations de biocarburants ou encore les systèmes de chauffage de pompe à chaleur. Notre souhait est de contribuer à la stratégie nationale bas carbone et au respect de l’environnement, tout en développant des projets créant emplois et richesses pour les clients et les territoires » confie Léo Barlatier, co-fondateur et co-dirigeant de BARJANE.