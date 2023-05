Solewa, filiale Â« Nouvelles Ã©nergies Â» du groupe Butagaz, ouvre 2 nouvelles agences et annonce 40 recrutements dâ€™ici dÃ©but 2024

Après une année record en 2022 et un ambitieux plan de développement pour 2023/2025, l’un des leaders du photovoltaïque dans l’Ouest confirme l’essor de la filière solaire.

Après une année record en 2022 et un ambitieux plan de développement pour 2023/2025, l’un des spécialistes du photovoltaïque dans l’Ouest confirme l’essor de la filière solaire. Depuis ces dernières années, le marché des énergies en France incite les entreprises à se tourner vers des solutions économiques et durables. Ce climat est favorable à Solewa qui a vu son carnet de commandes plus que doublé en un an. « Le marché est en plein essor et nous nous y préparions depuis plusieurs années. Notre expérience, notre organisation et la satisfaction de nos clients nous donnent des bases solides pour l’avenir. Nous continuons notre fort développement dans un soucis de qualité et de proximité au service de nos clients. Deux événements majeurs ont permis cet essor du marché photovoltaïque : tout d’abord la réglementation est devenue plus favorable pour les producteurs d’énergie. Ensuite l’augmentation du coût de l’énergie (électricité, gaz) a incité les entreprises à rechercher des solutions pour réaliser des économies et gagner en autonomie. En quelques années, le photovoltaïque est devenue une solution » souligne Simon Ondet, directeur général de Solewa.

+31% en 2022

L’entreprise, filiale du groupe Butagaz depuis 2021, a réalisé une croissance de 31% en 2022 et prévoit le même taux en 2023 en visant un CA supérieur à 50M€. Pour répondre à cette forte croissance, Solewa annonce recruter 40 personnes et ainsi atteindre les 150 collaborateurs début 2024. Ces recrutements concernent tous

corps de métiers : techniciens solaires, commerciaux, responsable HSE, ingénieurs en bureau d’études, etc. Pour accompagner cet accroissement d’effectif, les équipes du Mans ont emménagé dans leur nouveau siège social en septembre dernier tout comme l’agence vendéenne qui a doublé sa superficie. La direction prévoit également un local plus grand pour l’agence bretonne en septembre 2023.

Dans la poursuite de son plan de développement, Solewa souhaite étendre son marché dans le très grand Ouest et ouvre une agence à Rouen en juin 2023 ainsi que sur l’axe Vierzon/Blois au 2ème semestre. La société renforcera ainsi sa présence en Normandie et en région Centre Val de Loire. Emmanuel Trivin, Président du groupe Butagaz, affirme : « Nous sommes fiers d’accompagner le développement des agences de Solewa, leader dans l’installation et la maintenance de centrales solaires photovoltaïques, depuis maintenant deux ans. L’ouverture de ces nouvelles agences est le résultat de notre volonté commune : accompagner nos clients particuliers et professionnels dans leur transition énergétique de proximité. Cette expansion renforce l’ambition de notre groupe dans l’énergie solaire photovoltaïque ainsi que nos engagements dans la décarbonation et la transition énergétique. » Cet essor du photovoltaïque constitue un cercle vertueux : création d’emplois locaux, production d’énergie décarbonée et locale et indépendance énergétique. Le photovoltaïque est plein de bon sens et donne du sens !

Encadré

SOLEWA en quelques chiffres

• SOLEWA installe et maintient des centrales solaires de 500 m² (100 kWc) à 25 000 m² (5 MWc) pour les entreprises et agriculteurs.

• 200 MWc installés depuis 2006

• 30 000m² de panneaux posés chaque mois

• 38 M€ de CA en 2022

• >50M€ de CA prévu en 2023

• 110 collaborateurs