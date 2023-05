Avec ZE ENERGY, les communes du Loir-et-Cher partent Ã  la conquÃªte de leur souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique

Mettre à la disposition de tous une énergie propre, disponible 24h/24, à un tarif ultra-attractif, tel est l’ADN de ZE ENERGY qui développe, finance, construit et opère des centrales hybrides et commercialise l’énergie verte à des consommateurs finaux. De l’évidence énergétique du binôme solaire/stockage sous le soleil du Loir-et-Cher !

Six mois après avoir inauguré la première centrale hybride de France continentale à Mennetou-sur-Cher (41), ZE ENERGY, a inauguré le 25 mais dernier une 2ème unité dans le même département, sur la commune de Gièvres. Le déploiement de cette énergie propre dans les collectivités et territoires constitue une priorité au service d’une meilleure indépendance énergétique de la France. Elle répond également au nouvel objectif de réduction de gaz à effets de serre fixé par l’Union Européenne : – 55% d’ici 2030. « Le parc solaire de Gièvres a été implanté sur une ancienne carrière et permet ainsi une reconversion intelligente d’un site dégradé. C’est l’aboutissement d’un projet qui allie viabilité économique, technologique et production vertueuse d’énergie. En tant qu’élu, c’est notre rôle de proposer à nos administrés des solutions d’énergie en circuit court, respectueuses de l’environnement » souligne Françoise Gilot-Leclerc, Maire de Gièvres

Un second parc « solaire + stockage » dans la région Centre-Val-de-Loire

Implantée à Gièvres, sur une ancienne carrière de 20 hectares, cette nouvelle installation couple des batteries de stockage lithium-ion (7,5 MW) à une unité photovoltaïque (40 878 modules, puissance de 18,6 MWc) afin de pouvoir conserver la production d’une énergie inépuisable, le soleil, lorsqu’elle est excédentaire et l’injecter dans le réseau quand elle est déficitaire. La production annuelle de la centrale est estimée à environ 21 000 MWh. Elle permettra de répondre aux besoins annuels de plus de 6 600 foyers. Combinant tous les avantages en matière de coûts de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, cette solution technique permet de répondre au défi posé par l’énergie solaire : son intermittence. Pour y pallier, la startup lisse la revente du courant électrique au réseau EDF grâce à un système de pilotage qui fait appel à l’intelligence artificielle. « Nous sommes fiers d’inaugurer aujourd’hui notre deuxième site hybride, six mois après notre première réalisation. ZE ENERGY Gièvres a été le premier projet solaire hybride à être retenu par la Commission de régulation de l’énergie en France métropolitaine, preuve de la pertinence de notre modèle. Nos centrales solaires hybrides pilotables ZE Energy cochent toutes les cases : production optimisée, prix maîtrisé et énergie décarbonée. Elles favorisent la consommation locale d’électricité verte et offrent aux communes la possibilité de prendre en main leur destin énergétique de manière autonome et durable »

assure Mathieu Lassagne, CEO de ZE ENERGY

Encadré

Réduction des émissions de gaz à effets de serre : cap vers l’énergie solaire stockée !

Selon le Conseil national de la transition écologique, la France doit se tenir prête à vivre avec un réchauffement climatique allant jusqu’à +4 degrés d’ici la fin du siècle. Se tourner vers des productions d’énergies sans émissions de CO2 est plus que jamais un impératif et l’énergie solaire doit jouer un rôle de tout premier plan, car ses atouts sont incontestables et encore sous-exploités :

• C’est une énergie 100% propre,

• Elle est aujourd’hui 3 fois moins chère que les prix de marché de gros, avec un prix variant de 50 à 70 € le MWh ;

• Son prix est fixe dans la durée (contrat de 15 à 20 ans en moyenne), ce qui permet d’échapper à la volatilité des marchés de l’énergie ;

• Les centrales solaires sont rapides à construire : en moyenne 8 à 12 mois ;

• Enfin, les centrales nouvelle génération « photovoltaïque + stockage » permettent de faire face aux pics de demande et aux congestions réseau, grâce au stockage de l’énergie produite dans la journée.