Intersolar Europe: Pleins feux sur la production photovoltaÃ¯que europÃ©enne

La production photovoltaïque doit revenir en Europe avec un fort soutien politique. En effet, pour atteindre et maintenir la souveraineté énergétique et la résilience du système énergétique européen à long terme, il faut minimiser les dépendances technologiques et les difficultés de la chaîne d’approvisionnement. Intersolar Europe, le premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde, se consacre à plusieurs reprises à ce thème très actuel : ainsi, lors de l’Intersolar Europe Conference 2023, des experts présenteront les stratégies grâce auxquelles l’Union européenne (UE) entend relocaliser la production photovoltaïque en Europe. Par ailleurs, des exposants présenteront sur le salon des solutions innovantes pour les technologies de production photovoltaïque et des experts mettront en avant les points forts de la fabrication d’installations solaires sur le « PV Manufacturing Stage ».

La politique et l’économie sont unanimes : la production photovoltaïque (PV) doit à nouveau être relocalisée en Europe, son développement accéléré et les freins levés. Actuellement, la demande photovoltaïque dépasse de loin la production disponible des fabricants européens. Ainsi, selon le cabinet d’études de marché PwC, la production de modules a seulement représenté une puissance de 8,3 gigawatts (GW) en 2021 dans l’ensemble de l’UE. À titre de comparaison : l’Allemagne à elle seule prévoit d’installer cette année 9 GW de puissance photovoltaïque. Les difficultés de la chaîne d’approvisionnement et les dépendances technologiques risquent d’entraver le développement florissant de la filière.

Davantage de modules PV « made in Europe »

Les gouvernements ont établi le même constat et donnent un coup de pouce au développement de la production PV : selon la stratégie PV actuelle du gouvernement fédéral, l’Allemagne et l’Europe veulent développer des capacités de production industrielle pour l’ensemble de la chaîne de valeur PV, afin qu’à terme, la production locale puisse en grande partie répondre à la demande croissante. Pour ce faire, la confédération allemande des constructeurs de machines et d’installations (VDMA) est en passe d’élaborer une étude sur la réimplantation de l’industrie solaire en Allemagne (« Libertas »). Le gouvernement allemand prévoit également un programme d’aide à l’investissement ainsi qu’un soutien accru à la recherche et au développement.

L’UE mise aussi sur le développement de la production : en 2030, 40 pour cent des modules PV à installer chaque année devraient être produits en Europe. La Commission européenne a adopté de nouvelles règles en matière d’aides d’État (cadre temporaire de crise et de transition, TCTF) dans le cadre du plan industriel du « Green Deal », afin de promouvoir la fabrication de panneaux solaires, tout comme celle de batteries, d’éoliennes, de pompes à chaleur et d’électrolyseurs. L’Alliance européenne de l’industrie solaire photovoltaïque (ESIA), récemment créée, prévoit de bâtir d’ici 2025 une industrie photovoltaïque d’une capacité de production annuelle de 30 GW et d’une valeur économique de 60 milliards d’euros en Europe. Plus de 400 000 emplois devraient être créés.

L’industrie photovoltaïque européenne réagit à cette hausse de la demande et agit déjà. Exemples dans l’actualité récente : SMA Solar Technology (Allemagne) construit en Hesse une usine de 20 GW pour des solutions système destinées aux grandes installations photovoltaïques. Le fabricant d’onduleurs Fronius (Autriche) investit cette année 233 millions d’euros dans l’extension de ses capacités de production. Belinus (Belgique) prévoit d’implanter des usines de modules de 5 GW en Belgique et en Géorgie, Futurasun (Italie) une usine de modules de 2 GW à Cittadella (Vénétie). Le fournisseur d’énergie italien Enel construit une usine de modules de 3 GW en Sicile. Le fabricant de modules lituanien Solitek investit également dans une nouvelle usine en Italie.

Thème central de l’Intersolar Europe Conference et du salon Intersolar Europe 2023

La renaissance de la production photovoltaïque européenne est d’une actualité brûlante. C’est pourquoi elle sera abordée à plusieurs reprises lors de l’Intersolar Europe Conference 2023 : les 13 et 14 juin, des experts présenteront leurs stratégies pour le développement de la production PV à l’ICM (International Congress Center München). Lors de la session « Stratégies de décarbonation internationale et européenne : discussion sur le rôle à long terme de l’électricité solaire », des représentants de l’association européenne de la filière solaire SolarPower Europe présenteront le rapport « Global Market Outlook 2023-2027 » et évoqueront les mesures politiques ainsi que les stratégies commerciales visant à accélérer le développement des capacités solaires. Dans deux forums de l’ESIA consacrés à la production solaire en Europe, les participants discuteront des freins au développement de l’industrie solaire européenne et de la manière de favoriser la production locale.

De nombreux exposants présenteront des solutions innovantes en matière de technologies de production lors d’Intersolar Europe 2023 du 14 au 16 juin. Par ailleurs, des experts présenteront les points forts de la production solaire sur le « PV Manufacturing Stage » organisé par l’Association allemande des constructeurs de machines-outils (VDMA) et SolarPower Europe (hall A2, stand A2.409) : les fabr icants de wafers, de cellules et de modules solaires ainsi que d’installations de production PV échangeront sur les technologies, les processus et les concepts. Seront également organisées des présentations sur les technologies de cellule et de module, et sur les installations de production « made in Europe » les plus modernes. Les principaux fabricants de panneaux solaires présenteront des scénarios économiques. Outre le PV intégré, par exemple pour les bâtiments et les véhicules, la caractérisation et les techniques de mesure des wafers, des cellules et des modules seront présentées. En outre, le 13 juin, VDMA organisera un atelier sur l’étude « Libertas » consacrée à la réimplantation de l’industrie PV en Allemagne.

Intersolar Europe et les salons parallèles ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe auront lieu du 14 au 16 juin 2023 dans le cadre de la plus grande plateforme européenne du secteur de l’énergie The smarter E Europe à la Messe München.