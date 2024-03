SOLEK de ZdenÄ›k Sobotka construit sa plus grande centrale solaire Leyda au Chili

SOLEK, la société du pionnier tchèque des énergies renouvelables Zdeněk Sobotka, construit son plus grand projet à ce jour. La centrale photovoltaïque de 95,2 MW de Leyda couvre une superficie de 120 hectares, soit l’équivalent de 150 terrains de football, et elle est située à San Antonio, à 90 km de la capitale Santiago du Chili. La nouvelle centrale contribuera de manière significative aux objectifs de décarbonisation du pays représentant un marché avancé des énergies renouvelables.

Le Chili est l’un des pays disposant d’un secteur énergétique très moderne et durable, utilisant un haut niveau d’énergie renouvelable. La nouvelle centrale SOLEK Leyda contribuera de manière significative à cela et aidera à atteindre les objectifs de décarbonisation du pays.

185 GWh d’énergie verte par an

La centrale photovoltaïque SOLEK de Leyda produira annuellement 185 GWh d’énergie verte, ce qui correspond à la consommation de 23 000 ménages, et elle permettra d’économiser 71 000 tonnes de dioxyde de carbone par année. L’électricité produite à Leyda contribuera aux plans ambitieux du Chili visant à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. « Le Chili prend les énergies renouvelables au sérieux et a de grandes ambitions dans ce domaine, grâce auxquelles nous sommes en mesure d’y construire de grands projets. Leyda est notre plus gros investissement à ce jour. Je crois que nous continuerons à construire des centrales de cette envergure. Cela fait dix ans que SOLEK est entré sur le marché chilien. Ayant cette expérience et la confiance des investisseurs financiers, nous continuons à investir dans des projets d’énergies renouvelables non seulement au Chili, mais aussi dans d’autres pays, par exemple en Colombie, en Espagne, en France, en Grèce, en Roumanie et dans d’autres pays, y compris la République tchèque,” déclare Zdeněk Sobotka, fondateur et PDG de SOLEK.

Un PPA avec ENEL Generación Chile

La construction du portefeuille chilien est financée en partenariat avec les banques internationales BNP Paribas et Natixis. BlackRock Debt Fund a également fourni un financement mezzanine. Une fois opérationnelle, la centrale de Leyda fournira l’électricité produite grâce à un PPA ou contrat d’achat d’électricité (CAE) de 15 ans avec ENEL Generación Chile. Il s’agit d’un contrat d’approvisionnement en énergie à long terme entre le producteur d’énergie verte et le client avec des conditions prédéfinies. Le projet a été développé conformément aux normes les plus élevées du marché et en tenant compte des considérations environnementales. Quatre cents emplois directs et indirects devraient être créés pendant la construction. L’usine devrait être opérationnelle au quatrième trimestre 2024.

Une délégation tchèque en visite au Chili

Le groupe SOLEK a eu l’occasion d’accueillir une délégation du ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce, Jozef Síkela, sur le site de la Leyda. “Avec la croissance rapide des énergies renouvelables, la demande sur le réseau électrique augmente. C’est l’un des défis dans le processus de modernisation du secteur de l’énergie. Le Chili relève déjà ces défis et peut nous inspirer à cet égard. Il a résolu de nombreux problèmes, qui attendent également la République tchèque en termes de transformation de notre secteur énergétique. Je suis heureux que nous puissions partager cette expérience avec des collègues chiliens”, a déclaré Jozef Síkela. La délégation d’affaires du ministre tchèque est venue pour soutenir les activités des entreprises tchèques comme SOLEK qui veulent participer activement aux plans de décarbonisation du Chili et d’autres pays d’Amérique du Sud. “Il est certes réjouissant de constater que les entreprises tchèques apportent une contribution significative à la modernisation du secteur énergétique local, et ce fut un honneur pour moi de soutenir leurs efforts dans les négociations avec leurs homologues chiliens”, a ajouté le ministre Jozef Síkela. Sa mission comprend également des représentants d’entreprises des secteurs de l’informatique, de l’énergie et de l’industrie lourde. La deuxième étape de cette mission commerciale sera l’Uruguay.

Encadré

SOLEK, un acteur européen qui s’exporte en Amérique latine

Le groupe SOLEK se concentre désormais sur des domaines nouveaux et prometteurs tels que le développement de systèmes photovoltaïques flottants, l’agrivoltaïque et le stockage par batterie. SOLEK est une société énergétique spécialiste dans la conception, la construction et l’exploitation de centrales solaires en Europe et en Amérique latine. Elle exploite près de 40 centrales photovoltaïques au Chili d’une capacité totale de plus de 250 MW. Fin 2023, l’ensemble du groupe SOLEK disposait de 486 MW de centrales solaires connectées ou en construction.