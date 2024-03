Sharp dÃ©voile un panneau solaire de 435 Wc Ã  la technologie TOPCon combinÃ©e au design avec un cadre noir

Sharp Energy Solutions Europe vient de présenter sa toute dernière offre en matière de technologie à demi-cellules : le NU-JC435. Ce panneau photovoltaïque au silicium monocristallin TOPCon de type N à haut rendement de 435 W est doté d’un cadre noir élégant et d’une feuille de fond blanche. Le panneau NU-JC435 offre des options de montage flexibles grâce à son système de fixation sur le côté long et sur le côté court. Sa conception légère et ses dimensions compactes garantissent une manipulation aisée, ce qui en fait un produit idéal pour les installations résidentielles, commerciales et industrielles sur les toits.

Puissance de sortie

Le NU-JC435 affiche un rendement impressionnant de 22,28 % et un coefficient de basse température de -0,300 %/°C. Ces caractéristiques améliorent ses performances, en particulier à des températures ambiantes élevées, ce qui souligne son importance dans le contexte du changement climatique et des augmentations de température qui en découlent.

Fiabilité du produit

Le panneau NU-JC435 est fabriqué à partir de plaquettes M10 (182 mm) comprenant 108 demi-cellules. Grâce à une technologie avancée de 16 barres avec des rubans ronds, non seulement la puissance de sortie des cellules individuelles est augmentée, mais la susceptibilité aux microfissures est également réduite, ce qui se traduit par une fiabilité accrue du module.

Chaque module à demi-cellule Sharp comporte trois boîtes de jonction compactes, chacune abritant une diode de dérivation. Cette conception limite le transfert de chaleur vers les cellules situées au-dessus, ce qui prolonge la durée de vie du panneau et optimise les performances globales du système. Le panneau est équipé d’un connecteur MC4 pour assurer la compatibilité avec une large gamme d’optimiseurs et d’onduleurs populaires sur le marché. La sécurité, la qualité et la durabilité du panneau sont reconnues par l’attribution des certifications CEI (CEI 61215 et CEI 61730), attestant de sa conformité aux normes internationales rigoureuses. Grâce à des tests approfondis, il a prouvé sa résistance dans des conditions difficiles, notamment l’exposition à l’ammoniac, au brouillard salin, au sable et au PID. Il a également passé avec succès le test EN13501 de « réaction au feu », démontrant ainsi sa sécurité et sa fiabilité exceptionnelles. En outre, la classe 4 de résistance à la grêle (HW4) obtenue lors de tests rigoureux d’impact de la grêle lui permet de figurer dans les registres suisse et autrichien de protection contre la grêle.

Facile d’emploi

Avec des dimensions de 1 722 x 1 134 mm et un cadre fin de seulement 30 mm, le panneau solaire NU-JC435 ne pèse que 20,7 kg. Ces caractéristiques en font un choix idéal pour une intégration parfaite dans diverses applications, y compris les systèmes de toiture résidentiels, commerciaux à petite échelle et industriels. Sa légèreté et sa compacité lui permettent de s’intégrer facilement dans l’ensemble du système, ce qui garantit une installation aisée et des performances optimales. La polyvalence du panneau s’étend à la conformité avec une gamme de techniques de montage, telles que le serrage latéral, le vissage et les options de glissement du cadre court et long. Cette adaptabilité garantit un processus d’assemblage souple et sans problème, ce qui permet de réaliser des économies sur les composants de l’ensemble du système et sur les dépenses d’investissement. Le NU-JC435 est couvert par la garantie Sharp de 25 ans pour les utilisateurs finaux dans l’UE et par une garantie de puissance de sortie linéaire de 30 ans, avec un minimum de 87,5 % au cours de la 30ème année.

Andrew Lee, directeur des ventes EMEA chez Sharp Energy Solutions Europe, commente : « Le lancement de notre nouveau panneau NU-JC435 marque une avancée substantielle dans notre gamme de produits. Avec son cadre noir élégant et sa technologie TOPCon de type N, ce nouveau panneau est spécialement conçu pour répondre aux exigences des installations résidentielles, commerciales à petite échelle et industrielles sur les toits. Il privilégie la facilité de manipulation et d’installation tout en garantissant des performances exceptionnelles et une fiabilité à toute épreuve. Il est également important de noter que notre panneau solaire a passé le test rigoureux EN13501 de « réaction au feu » et a obtenu la certification UK MCS, ce qui démontre notre engagement à respecter des normes strictes pour des solutions énergétiques de haute qualité et à faible émission de carbone ».