A Murviel-lÃ¨s-BÃ©ziers, la solarisation des bÃ¢timents communaux se vit en mode autoconsommation collective

La Commune de Murviel-lès-Béziers s’est associée à Dev’EnR, producteur indépendant d’énergies renouvelables, pour l’installation de toitures photovoltaïques sur les deux bâtiments de la caserne des pompiers du SDIS 34 et les services techniques, implantés en périphérie de la commune, au nord de Béziers. Il s’agit là du premier projet en autoconsommation collective de Dev’EnR, en partenariat avec Enedis !

S’étendant sur 1 110 m² de toitures, l’installation solaire de Murviel-lès-Béziers démontre un engagement fort en matière d’environnement pour cette commune de 3 100 habitants. Ce projet solaire a une puissance totale installée de 210 kWc. L’installation produit de l’électricité verte à hauteur de 300 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 93 foyers (hors chauffage). Cette installation permet aussi d’éviter l’émission de 111 tonnes de CO2 par an, une action significative pour la réduction de l’empreinte carbone à l’échelle de la collectivité.

Une économie moyenne de 20% à la collectivité sur la facture d’électricité

En complément de cette installation solaire, la commune de Murviel-lès-Béziers s’est engagée dans une opération d’autoconsommation collective en partenariat avec l’entreprise biterroise Dev’EnR et Enedis. Cette initiative innovante permet de partager l’électricité produite localement depuis la toiture des pompiers et des ateliers municipaux vers les bâtiments publics. En effet depuis le 1er février, les premiers électrons solaires alimentent la mairie, la salle multi-activités, le groupe scolaire Jean Guy et la maison des jeunes et de la culture. Cette opération va permettre d’alimenter à hauteur de 41% (85 360 kWh) ces 4 bâtiments communaux avec de l’électricité solaire et de faire faire une économie moyenne de 20% à la collectivité sur la facture d’électricité de ces bâtiments.

Consommer notre électricité localement

Ce projet porté par Dev’EnR apporte une réponse concrète aux collectivités, telles que Murviel-lès-Béziers, en proposant de l’électricité verte produite localement et à un tarif du kWh plus attractif, sans engagement et sans investissement pour la commune. « Notre commune est engagée depuis de nombreuses années dans une dynamique environnementale. Nous avons déjà mis en place une charte concernant la prévention de la qualité de l’eau. Nous avions à cœur aussi de valoriser notre patrimoine immobilier de façon éco-responsable en tant que gestionnaire des bâtiments municipaux, mais aussi de consommer notre électricité localement. Grâce aux installations solaires et à l’offre Flex’EnR, c’est chose faite ! Dev’EnR est un acteur local et un partenaire fiable dans la réussite de ce projet vertueux pour notre commune. Nous en sommes très fiers ainsi que nos pompiers et notre équipe technique. » témoigne Sylvain Hager, Maire de Murviel-lès-Béziers.

Une logique de développement des énergies renouvelables sur notre territoire

La répartition de l’énergie est opérée par Enedis et les compteurs communicants Linky. Cette opération illustre l’engagement de la commune en faveur de la transition énergétique et de la production d’énergie renouvelable. « Nous sommes très fiers de lancer notre offre Flex’EnR sur la Commune de Murviel-lès-Béziers au cœur de l’ouest Hérault (proche de notre siège social). Nous remercions chaleureusement la mairie de Murviel-lès-Béziers pour sa confiance, ainsi que les différentes entreprises qui ont participé au développement et à la construction de ce projet. Cette installation en autoconsommation collective s’inscrit dans une logique de développement des énergies renouvelables sur notre territoire, soit une action fondamentale dans le mix énergétique de la France » déclare Stéphane Bozzarelli co-fondateur de Dev’EnR.