Soleilmont : un financement public-privÃ© inÃ©dit pour un champ solaire hybride exposÃ© aux prix du marchÃ© Â« full merchant Â»

Mercredi 24 juin dernier, etherr.a a inaugurÃ© son champ solaire de Soleilmont, situÃ© sur le territoire de la commune de Fleurus. Ce dernier fait partie dâ€™une nouvelle gÃ©nÃ©ration appelÃ©e Firm Solar & Storage (FSS) entiÃ¨rement flexible. Câ€™est lâ€™une des premiÃ¨res fois quâ€™un projet FSS entiÃ¨rement exposÃ© aux prix du marchÃ© (Â« full merchant Â») obtient un financement bancaire. Vous avez dit innovationÂ !

SituÃ© dans la commune de Fleurus, en Belgique, le champ solaire de Soleilmont est le premier projet wallon Ã mettre en Å“uvre le concept de Firm Solar & Storage (FSS), qui associe production photovoltaÃ¯que, stockage dâ€™Ã©nergie et gestion intelligente en temps rÃ©el.

Lâ€™Ã©nergie solaire produite localement devient entiÃ¨rement flexible et mieux adaptÃ©e aux besoins du rÃ©seau Ã©lectrique

La centrale optimise en permanence la gestion de 7994 panneaux photovoltaÃ¯ques dâ€™une capacitÃ© de 5,6 MWc, de 48 onduleurs et dâ€™un systÃ¨me de stockage par batteries de 5MWh, sur une connexion au rÃ©seau de 3MW. La production atteint 6Â 000 MWh, couvrant la consommation de 1 700 mÃ©nages. La production peut Ãªtre stockÃ©e Ã tout moment et restituÃ©e lorsque la demande est plus importante ou lorsque la production solaire diminue. GrÃ¢ce Ã cette approche, lâ€™Ã©nergie solaire produite localement devient entiÃ¨rement flexible et mieux adaptÃ©e aux besoins du rÃ©seau Ã©lectrique. Enfin, le stockage du FSS permet de rÃ©duire les pics d’injection, de contribuer au dÃ©sengorgement du rÃ©seau et de diminuer le besoin en capacitÃ© de connexion (ici une connexion de 3MW pour une capacitÃ© de production de 5 MW). Â« La technologie FSS change entiÃ¨rement la donne Â», explique Alex Houtart, Â« co-fondateur et COO chez etherr.a. Les Ã©nergies renouvelables Ã©taient intermittentes et induisaient des investissements significatifs dans le rÃ©seau pour absorber les variations imprÃ©visibles. Le FSS lisse la production et la rend entiÃ¨rement pilotable avant mÃªme de lâ€™envoyer sur le rÃ©seau. Nous pouvons dÃ©sormais adapter lâ€™injection pour rÃ©pondre exactement Ã la demande en temps rÃ©el, Ã un coÃ»t plancher Â».

Une nouvelle perspective pour le financement de la transition Ã©nergÃ©tique

Le montant de lâ€™investissement avoisine les 5 millions dâ€™euros, financÃ©s par Andera Smart Infra, ING Lease Belgium et Wallonie Entreprendre (via Easyâ€™green). Lâ€™opÃ©ration a Ã©tÃ© complÃ©tÃ©e par un financement citoyen sur la plateforme Ecco Nova qui a remportÃ© un succÃ¨s fulgurant : plus de 200 participants, clÃ´turÃ© en une seule journÃ©e. Le champ solaire de Soleilmont constitue une Ã©tape majeure dans l’Ã©volution du dÃ©ploiement des infrastructures Ã©nergÃ©tiques nÃ©cessaires Ã lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de lâ€™Europe. Jusqu’Ã prÃ©sent, la grande majoritÃ© des projets financÃ©s en Europe reposait sur des mÃ©canismes permettant de sÃ©curiser les revenus Ã long terme, tels que lâ€™autoconsommation, les tarifs garantis ou des contrats d’achat d’Ã©lectricitÃ© (PPA). Ã€ l’inverse, celui de Soleilmont repose sur un modÃ¨le dit Â« full merchant Â», dans lequel les revenus du projet dÃ©pendent directement des conditions du marchÃ© de l’Ã©lectricitÃ©. Â« La transition Ã©nergÃ©tique est dÃ©terminante pour lâ€™Ã©conomie europÃ©enne. ING Lease Belgium en a fait un axe de dÃ©veloppement stratÃ©gique depuis de nombreuses annÃ©es, conformÃ©ment aux objectifs de dÃ©veloppement durable du Groupe ING et nous sommes fiers dâ€™avoir pu accompagner ce projet innovant, qui rÃ©pond Ã nos critÃ¨res de sÃ©lection Â» explique Laurent Schinckus, Head of Sales chez ING Equipment Lease Belgium.

Â«Â Le parc de Soleilmont est dâ€™autant plus cohÃ©rent quâ€™il intÃ¨gre des mesures agro-environnementalesÂ Â»

Et Anne Vereecke, Membre du ComitÃ© de Direction, Wallonie Entreprendre de conclureÂ : Â« DÃ©carboner lâ€™Ã©conomie wallonne, notamment en finanÃ§ant des investissements de production dâ€™Ã©nergie renouvelable sur le territoire de notre rÃ©gion, tout en veillant Ã prÃ©server les rÃ©seaux, est un axe majeur de nos ambitions stratÃ©giques. Le projet Soleilmont, portÃ© par des acteurs ayant une rÃ©elle expertise technique et dÃ©jÃ plusieurs parcs Ã leur actif, incarne parfaitement cet objectif. En outre, le parc de Soleilmont est dâ€™autant plus cohÃ©rent quâ€™il intÃ¨gre des mesures agro-environnementales. Wallonie Entreprendre est donc heureuse de pouvoir contribuer, aux cÃ´tÃ©s des acteurs privÃ©s de financement, Ã la concrÃ©tisation de ce beau projetÂ Â».

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Ã€Â propos de etherr.a

etherr.a est une entreprise belge fondÃ©e en 2020, avec une mission claire : renforcer lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique en Europe tout en accÃ©lÃ©rant la transition Ã©cologique. Elle dÃ©veloppe des champs solaires Ã©co-responsables et des solutions de stockage avec des parcs de batteries pour fournir une Ã©lectricitÃ© verte, locale et Ã des tarifs abordables. Ses projets contribuent Ã rÃ©duire lâ€™empreinte carbone et Ã allÃ©ger la facture Ã©nergÃ©tique des foyers.