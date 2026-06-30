Rabot de MaPrimeRÃ©nov’ : le solaire thermique dans le viseur

La CAPEB dÃ©nonce le nouveau coup de rabot de MaPrimeRÃ©nov’ et la suppression annoncÃ©e au 1er septembre prochain de la quasi-totalitÃ© des aides aux travaux de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique par gestes, comme elle le craignait dÃ¨s le 11 juin dernier. Cette dÃ©cision constitue un nouveau coup dur pour les mÃ©nages et les entreprises artisanales du bÃ¢timent, et une incomprÃ©hension totale au regard de lâ€™Ã©pisode caniculaire historique auquel sont confrontÃ©s les FranÃ§ais tÃ©moignant de lâ€™urgence de soutenir la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique des logements. Un coup dur pour les Ã©quipements solaires de production d’eau chaude sanitaire comme les systÃ¨mes solaires combinÃ©sÂ !

En rÃ©servant dÃ©sormais l’essentiel des financements publics aux rÃ©novations Ã©nergÃ©tiques globales des logements, le Gouvernement prive les FranÃ§ais d’un parcours de rÃ©novation par gestes et par Ã©tapes pourtant adaptÃ© Ã leur capacitÃ© d’investissement. Pour la CAPEB, si la rÃ©novation d’ampleur demeure l’objectif Ã atteindre, elle ne peut devenir l’unique voie dâ€™accÃ¨s aux aidesÂ : un parcours progressif, lisible et accessible demeure indispensable pour embarquer le plus grand nombre.

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Â« Le pire ennemi de la rÃ©novation, ce n’est pas le monogeste. C’est l’absence de travaux. Si l’on demande aux FranÃ§ais de tout faire d’un coup, beaucoup renonceront tout simplement Ã rÃ©nover leur logement. Il faut leur permettre dâ€™entrer dans la rÃ©novation par un premier geste utile, puis de poursuivre dans le temps Â», dÃ©clare Jean-Christophe Repon, prÃ©sident de la CAPEB.

Les projets de dÃ©cret et dâ€™arrÃªtÃ©s prÃ©voient notamment la suppression, dÃ¨s le 1er septembre prochain, des aides Â« par geste Â» pour les travaux d’isolation (combles, toitures, fenÃªtres), les systÃ¨mes de ventilation, les poÃªles Ã bois ou biomasse ainsi que plusieurs Ã©quipements solaires de production d’eau chaude sanitaire comme les systÃ¨mes solaires combinÃ©s. Ces travaux ne seraient plus soutenus que dans le cadre d’une rÃ©novation globale, bien plus onÃ©reuse, lourde et complexe.

De quoi faire rÃ©agir fermement Audrey Zermati, Directrice StratÃ©gie dâ€™Effy: Â« AprÃ¨s des mois de stop-and-go et de pilotage Ã vue, câ€™est un nouveau signal dÃ©sastreux envoyÃ© Ã la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique. En prÃ©tendant prÃ©server le budget de MaPrimeRÃ©novâ€™, le gouvernement prend le risque de provoquer une ruÃ©e de demandes de derniÃ¨re minute sur les travaux bientÃ´t exclus, avec Ã la clÃ© un nouvel engorgement du dispositifÂ aussi prÃ©visible que contre-productif. Ce scÃ©nario Ã©tait pourtant Ã©vitable. Si cet arrÃªt devait Ãªtre confirmÃ©, il devient urgent que le dispositif des Certificats dâ€™Economies dâ€™Energie prenne rapidement le relais, comme nous le rÃ©clamons depuis deux ans. Car au moment oÃ¹ les vagues de chaleur rendent de nombreux logements invivables, permettre aux FranÃ§ais dâ€™isoler, de mieux chauffer, de rafraÃ®chir et de moins consommer relÃ¨ve de lâ€™urgence nationale.Â»